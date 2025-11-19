El intendente municipal del distrito de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, encabezó un acto por el día de la militancia peronista. Según comentó desde su red social en X (antes Twitter): "Celebramos el Día del Militante Peronista abrazados a lo que nos une, la lealtad, el trabajo y el amor por Malvinas Argentinas".

Cada 17 de noviembre se celebra el Día de la Militancia peronista en conmemoración al regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina tras el exilio obligado por el golpe de Estado. En aquella jornada de 1972 quedó demostrado el triunfo de la militancia y la resistencia del movimiento justicialista fortalecido tras más de 17 años de proscripción.

"Compartimos un encuentro enorme junto a Luis Vivona y miles de compañeros y compañeras como un reconocimiento a quienes, con su esfuerzo cotidiano, sostienen este proyecto de gestión y lo hacen crecer todos los días", comentó el intendente municipal de Malvinas Argentinas.

En un tramo de su discurso, el alcalde Nardini repasó "Hicimos historia en el 2015, volvimos a hacer historia en el 2019 y en septiembre 7 de cada 10 malvinenses nos volvieron a elegir. Ese resultado, el más alto del conurbano, es producto del esfuerzo colectivo, de la convicción y del espíritu militante que nunca se rinde".

Asimismo, el alcalde del distrito de la primera sección electoral, Leo Nardini, señaló en otro tramo del hilo que compartió en su red social: "El Día del Militante nos recuerda aquel 17 de noviembre en el que Perón volvió a su patria después de 17 años de proscripción. Nos recuerda que, aún en los momentos más difíciles, la militancia sostuvo las banderas de la justicia social, la movilidad ascendente, la educación pública y el trabajo digno. Esas mismas banderas que seguimos levantando en cada barrio de nuestro distrito".

Sobre el rol de la militancia, el jefe comunal del distrito de Malvinas Argentinas indicó "Militamos para transformar, para que los jóvenes puedan estudiar en la universidad, para que cada familia tenga salud, oportunidades y un futuro mejor. Militamos por el lugar que amamos, por el que nos vio nacer y crecer".

"Por eso, hoy más que nunca, reafirmamos este compromiso colectivo: seguir unidos, seguir trabajando y seguir poniendo a Malvinas en lo más alto, con el peronismo como herramienta de inclusión y progreso. Sigamos haciendo historia", pidió el mandamás desde su cuenta en X.

Por otro lado, el intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, comentó en un hilo en sus redes sociales: "En este Día del Militante pude compartir, junto a compañeros/as del Partido Justicialista de San Martín (Mendoza), a través de un conversatorio, nuestra experiencia de gestión y los desafíos que nos imponen estos tiempos. Con más militancia, análisis de las situaciones y como conectar con la sociedad es como podemos ser alternativa de gobierno en todos los rincones de la Argentina".

Nardini: "¡Qué noche vivimos en la Milla Nocturna de Malvinas Argentinas! "

"Más de 8.000 participantes hicieron brillar nuestro distrito en una edición que volvió a demostrar que el deporte es encuentro, salud y comunidad. Cada año, cuando vemos a miles de vecinos y vecinas correr, caminar o acompañar en familia, confirmamos que este evento ya es una marca registrada de Malvinas. Una fiesta deportiva que construimos entre todos, en un espacio seguro, iluminado y con la energía que nos caracteriza", comentó en redes el alcalde.

"Quiero felicitar a cada uno de los que se animó a participar, a las familias que se acercaron a alentar y a todo el equipo del Municipio que trabajó para que la jornada salga impecable. Estos eventos son parte de una política pública que sostiene y amplía derechos: más deporte, más vida saludable y más espacios para encontrarnos. Gracias por ser parte de esta Milla Nocturna. Seguimos haciendo de Malvinas el lugar donde la familia crece, se cuida y comparte".