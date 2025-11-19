El intendente municipal del distrito de Esteban Echeverría, Fernando Gray, manifestó desde su cuenta en la red social de X (antes Twitter) su preocupación por la perdida de puestos de trabajo en Argentina. Al respecto, indicó que son 432 los puestos que se pierden diariamente.

"No son números fríos, son 276.624 trabajadoras y trabajadores que perdieron su ingreso y 19.164 empresas que tuvieron que cerrar. Las medidas del gobierno de Javier Milei generan un retroceso histórico en el empleo formal y profundizan el deterioro del mercado laboral", consideró el intendente del distrito de la tercera sección electoral.

E informó "Los números de los primeros 21 meses de gestión libertaria dejan en evidencia el verdadero costo del ajuste: más despidos y menos oportunidades".

Caída del empleo

De acuerdo con el CEPA, en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 la cantidad de empleadores con trabajadores registrados bajó de 512.357 a 493.193, lo que evidencia una reducción en el entramado empresarial. El sector Transporte y Almacenamiento registró la mayor caída, con una pérdida de 4.685 empleadores.

Por su parte, Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas perdió 3.510 empleadores. Servicios inmobiliarios registró una baja de 2.952, servicios profesionales, científicos y técnicos de 2.053, industria manufacturera de 1.974 y construcción de 1.790 empleadores en el mismo período. En términos porcentuales, Transporte y Almacenamiento lideró las bajas, con un retroceso del 11,9% en la cantidad de empleadores.

Luego aparecen los servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, con una baja del 10,8%, servicios inmobiliarios con 9,9% menos empleadores y el sector de la construcción con un descenso del 8,2 por ciento.

En los primeros 20 meses de la gestión de Milei, las principales afectadas fueron las empresas de hasta 500 trabajadores, que representan el 99,63% de los casos: unas 19.094 firmas menos. En contraste, los empleadores con más de 500 trabajadores sólo explicaron el 0,37% de la caída, equivalentes a 70 compañías.

Gray: "las trabajadoras y los trabajadores del AMBA vuelven a ser víctimas de este modelo económico"

"La semana empieza con la efectivización de un aumento de colectivos en el AMBA que golpea directamente al bolsillo de quienes ya están haciendo un enorme esfuerzo", acotó el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, en torno al aumento del transporte.

"Mientras Milei festeja el rumbo económico de su gobierno, que beneficia a las grandes empresas, las trabajadoras y los trabajadores del AMBA vuelven a ser víctimas de este modelo económico, y cada aumento deja más clara la distancia entre los anuncios oficiales y la realidad de la gente", dijo.

Gray instó por "una Argentina más independiente, desarrollada y profundamente soberana"

En el marco del día de la militancia peronista celebrado el 17 de noviembre, Gray comentó en redes: "En un nuevo aniversario del aquel regreso histórico del general Juan Domingo Perón a la Argentina, quiero levantar en alto las banderas del peronismo con la convicción inquebrantable de luchar todos los días por una nación más justa, pujante e igualitaria".

"A 53 años de una gesta popular para recibir a nuestro gran líder tras 18 años de proscripción, dictaduras y pseudodemocracias, les deseo a mis compañeras y compañeros toda la fortaleza para seguir trabajando por una Argentina más independiente, desarrollada y profundamente soberana", cerró.