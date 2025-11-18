Inflación mayorista: el INDEC reportó 1,1% en octubre

La inflación mayorista se enfrió: el INDEC reportó solo 1,1 % en octubre

La inflación mayorista en Argentina dio una sorpresa en octubre: se desaceleró al 1,1 %, el nivel más bajo en cinco meses, según los datos del INDEC. En un contexto marcado por la volatilidad cambiaria y la incertidumbre electoral, los precios internos registraron una caída importante para los bienes importados y un alza moderada en los nacionales.

Aunque a simple vista podría parecer un respiro, el dato refleja una combinación compleja: por un lado, un dólar oficial más estable; por el otro, una economía mayorista que sigue presionada, especialmente en algunos sectores.

Desglose del IPIM: importados en baja, nacionales moderados

Los bienes importados registraron una baja de 1,4 % en sus precios, lo que explica gran parte de la desaceleración mayorista. Esa caída se produce pese a un escenario electoral intenso y una alta tensión cambiaria, lo que sugiere que los insumos extranjeros estuvieron relativamente contenidos.

En paralelo, los productos de origen nacional subieron un 1,3 %, una variación más moderada que en meses previos. La combinación de estas dos dinámicas —suba local y baja importada— explica el número general del IPIM.

Índice de precios básicos del productor (IPP): cuándo sube y dónde impacta

El IPP, que mide los precios más “básicos” de producción, también mostró movimiento: creció 1,7 % en octubre. Esta variación se debe tanto a los productos primarios (+3,2 %) como a los manufacturados y al sector energético (+1,1 %). Eso revela que los costos de producción siguen presionando, incluso si la parte importada se enfría.

Principales rubros que explican la suba

Entre los sectores que más subieron en octubre destacan:

Productos agropecuarios: +4,5 %

Productos pesqueros: +3,7 %

Tabaco: +3,1 %

Productos refinados del petróleo: +2,0 %

Madera y derivados: +3,3 %

Textiles: +0,4 %

Por otro lado, hubo rubros con bajadas o casi estancamiento: petróleo crudo y gas cayó -1,5 % y vehículos y repuestos bajaron -0,7 %, lo que moderó la suba general.

Construcción: costos al alza en medio de la desaceleración mayorista

Mientras el IPIM se enfriaba, los costos de la construcción en el Gran Buenos Aires subieron 1,6 % en octubre. Esa suba se explicó por:

Materiales: +2,1 %

Mano de obra: +1,3 %

Gastos generales: +1,6 %

Parte de este aumento está vinculado al acuerdo salarial de la UOCRA, que fue homologado en octubre, y al ajuste de tarifas eléctricas por decisión del regulador (ENRE).

Qué significa esto para la economía y para las elecciones

La caída de la inflación mayorista podría verse como una señal positiva para el Gobierno, especialmente en un año electoral. Menos presión sobre los precios mayoristas podría limitar traslados al consumidor, al menos en el corto plazo.

Pero no todo es color de rosa: el alza en los costos de construcción y en la producción básica sugiere que no hay una desinflación generalizada. También podría ser un indicio de que algunas presiones están migrando, no desapareciendo.

Además, en un contexto donde el dólar oficial es clave para la macroeconomía, la baja en los precios importados puede estar respaldada en una política cambiaria más estable, algo que será observado de cerca por inversores y analistas.