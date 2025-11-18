Renuncia en el Gobierno en medio del escándalo ANDIS

La renuncia de Ornella Calvete, directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, detonó una tormenta política dentro del Gobierno justo cuando la causa ANDIS se encuentra en su punto más crítico. La salida se produjo tras conocerse mensajes, registros y elementos que involucran directamente a su padre, Miguel Ángel Calvete, señalado por los investigadores como uno de los principales operadores del presunto entramado de coimas ligado a la Agencia Nacional de Discapacidad.

El caso generó un cimbronazo político que atraviesa a la administración nacional, ya golpeada por denuncias de funcionamiento irregular en organismos sensibles.

Los mensajes que desataron la crisis

Según la investigación judicial, se habrían recuperado mensajes de WhatsApp en los que Miguel Ángel Calvete pide “cinco palos” —cinco millones de pesos— para “el pelado que no tiene efectivo”, en alusión a Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS y principal acusado en la causa.

Los audios y chats analizados por los investigadores muestran un nivel de familiaridad llamativo, con pedidos de dinero y referencias a pagos urgentes que, de confirmarse, encajarían con maniobras de direccionamiento y cobro indebido de fondos destinados a proveedores de medicamentos.

La imagen que complicó aún más la situación

En paralelo, la fiscalía incorporó una imagen clave donde se ve a Spagnuolo entrando al domicilio de Calvete con una mochila. Para los investigadores, ese movimiento coincide con otros intercambios previos y posteriores, lo que alimenta la hipótesis de entregas personales de dinero o documentación vinculada a las operaciones cuestionadas.

Quién es Miguel Ángel Calvete: pasado judicial y rol en el entramado

Antes del estallido del caso ANDIS, Miguel Ángel Calvete ya había enfrentado a la Justicia: fue condenado a cuatro años de prisión por explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. Esa sentencia, confirmada años después, lo dejó con un antecedente que hoy vuelve a ponerse sobre la mesa, dado que su rol en el Estado no era formal, pero sí influyente.

Su papel actual: operador, intermediario y vínculo con laboratorios

La investigación lo señala como un nexo gravitante entre ANDIS y distintos proveedores del rubro farmacéutico. Su tarea presunta:

coordinar pagos

gestionar cobros para laboratorios,

acercar documentación y facilitar vínculos con funcionarios del organismo.

La mirada judicial sospecha la existencia de un esquema de “ventanilla paralela” que habría funcionado al margen de los mecanismos administrativos formales.

La renuncia de Ornella Calvete: impacto institucional y político

Ornella Calvete había sido designada oficialmente en 2024 para un área estratégica del Ministerio de Economía encargada de articular programas de desarrollo con provincias y sectores productivos. Su renuncia no solo implica una salida personal: reconfigura la discusión sobre los controles internos y los vínculos entre funcionarios y sus entornos íntimos.

La salida se produjo en un contexto donde el oficialismo intenta mostrar orden administrativo y tolerancia cero frente a irregularidades. Sin embargo, el vínculo directo entre una funcionaria de Economía y un acusado central de un escándalo de corrupción abre una grieta política difícil de cerrar.

Dirigentes del Gobierno admiten en privado que hubiera sido “inmanejable” sostener a Ornella en su cargo mientras la Justicia amplía medidas sobre su padre.

El avance judicial: lo que viene

El fiscal que conduce la causa avanza sobre tres ejes principales:

El flujo de dinero: pagos solicitados y recibidos, movimientos físicos y virtuales.

El direccionamiento de compras dentro de ANDIS a favor de determinadas droguerías.

El rol de operadores externos que actuaban como bisagra entre el sector privado y la administración pública.

En el Gobierno temen que las próximas indagatorias incluyan nuevos nombres, ampliaciones de responsabilidad y un mapa más claro del presunto circuito de coimas.

Un golpe directo a la narrativa oficial

El escándalo llega en un momento delicado. La administración nacional hace de la transparencia uno de sus principales argumentos de gestión. Pero el caso ANDIS expone una estructura que habría funcionado, según la hipótesis judicial, con un nivel de informalidad incompatible con la bandera anticorrupción.

La renuncia de Ornella Calvete tiene, además, un componente simbólico inesperado: muestra que los vínculos personales —familiares o políticos— siguen teniendo un peso decisivo dentro del Estado, incluso en un Gobierno que prometió desarmar viejas lógicas de funcionamiento.

Para la oposición, el caso es una prueba de que “la corrupción no distingue colores políticos”. Para el oficialismo, es un llamado de atención que marca la necesidad de reformular mecanismos de control interno.