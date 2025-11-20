Ramón Lanús le entregó la llave de la Ciudad de San Isidro al maestro Andrea Bocelli

Ramón Lanús le entregó la llave de la Ciudad de San Isidro al maestro Andrea Bocelli

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, entregó la llave de la Ciudad al reconocido tenor Andrea Bocelli, en un gesto que buscó homenajear su trayectoria, su talento musical y su permanente compromiso con iniciativas solidarias alrededor del mundo. El encuentro tuvo lugar en el Hipódromo de San Isidro, donde el jefe comunal destacó la magnitud del artista y su vínculo con el público argentino.

“Con esta entrega el Gobierno Municipal de San Isidro distingue hoy a uno de los artistas más grandes de nuestro tiempo”, expresó Lanús al formalizar el reconocimiento, al tiempo que afirmó que la llave simboliza bienvenida y amistad. “San Isidro es su casa”, sostuvo.

Andrea Bocelli, considerado una de las voces líricas más influyentes de la historia, cuenta con una carrera que incluye más de 90 millones de discos vendidos y un repertorio que abarca desde ópera clásica hasta interpretaciones populares que acercaron la música culta a nuevas generaciones.

Un homenaje que refuerza la agenda cultural del distrito

El reconocimiento a Bocelli se enmarca en las acciones culturales que el Municipio impulsa como parte de una agenda que busca posicionar a San Isidro como un espacio de encuentro artístico. La visita del tenor y la entrega de la Llave de la Ciudad se suman a una serie de actividades que buscan integrar a los vecinos en propuestas culturales diversas y de alcance internacional.

Inauguración del playón deportivo en Beccar junto a los vecinos

Además del homenaje a Bocelli, la gestión municipal llevó adelante otro acontecimiento relevante para la comunidad: la inauguración del playón deportivo “La Canchita del Fondo” en Beccar. Con actividades y una celebración familiar, el Municipio presentó la puesta en valor de este espacio que reúne a los barrios Uspallata e Iberlucea.

“Durante mucho tiempo, este playón estuvo olvidado y abandonado; hoy eso cambió para siempre. Estamos invirtiendo y trabajando para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos. Comenzamos poniendo en valor los espacios comunes, priorizando a los más chicos y a los jóvenes”, afirmó Lanús durante el acto. El intendente remarcó que el resultado es fruto del trabajo territorial y del diálogo sostenido en encuentros vecinales.

Una recuperación integral de un espacio comunitario

El proyecto fue ejecutado de manera conjunta entre las áreas de Desarrollo Social, Deportes y Espacios Verdes. El objetivo fue transformar un espacio deteriorado en un punto de encuentro comunitario capaz de integrar actividades recreativas, deportivas y familiares.

Los trabajos realizados incluyeron la plantación de 20 árboles nuevos, la creación de canteros, el recambio del césped y el relleno de tierra para nivelar el terreno. Se sumó un patio de juegos infantil con arenero, equipamiento aeróbico, mesas de picnic, bancos y un sector con juego de ajedrez. Además, se avanzó en el cerramiento parcial de la cancha, tareas de pintura y la instalación de nuevas luminarias para mejorar la seguridad del área.

Una política sostenida de recuperación del espacio público

La renovación de “La Canchita del Fondo” se integra en un esquema más amplio de intervenciones urbanas que el Municipio está impulsando en distintos puntos del distrito. La prioridad es recuperar espacios que estaban abandonados y convertirlos en puntos de encuentro accesibles para familias, jóvenes y adultos mayores.

Cooperación con UNESCO para fortalecer la vida cultural en Villa Ocampo

En paralelo a estas acciones, el Municipio firmó un acuerdo con la UNESCO para desarrollar actividades conjuntas que permitan ampliar la apertura de Villa Ocampo a la comunidad. La iniciativa contempla talleres, exposiciones, visitas guiadas y excursiones para escuelas, centros de jubilados y organizaciones barriales. La residencia, declarada Monumento Histórico Nacional, es un ícono cultural que el Municipio busca seguir integrando al circuito turístico y educativo.