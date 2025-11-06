El Municipio de San Isidro avanza en su plan de instalación de cámaras inteligentes con tecnología de última generación. En la localidad de Beccar, la cantidad de dispositivos se multiplicó por siete: pasó de tener 18 a 126 cámaras de videovigilancia equipadas con inteligencia artificial (IA), que generan alertas en tiempo real al Centro de Operaciones Municipal (COM).

Avance tecnológico y cobertura total

Desde el Municipio destacaron que Beccar contaba anteriormente con 18 cámaras HD, en su mayoría obsoletas. La incorporación de las nuevas cámaras con resolución 4K y procesamiento inteligente de imágenes representa un incremento del 600% en equipamiento avanzado.

Los dispositivos multisensor permiten un seguimiento detallado y nítido de la vía pública, gracias a su visión nocturna y un zoom de 200 metros. La instalación se concentró especialmente en barrios vulnerables como La Cava, Uruguay, San Cayetano y La Sauce, además de las principales avenidas y calles: Libertador, Centenario, Rolón, Sucre, Tomkinson, José Ingenieros, 33 Orientales y Neyer, entre otras.

También se incorporaron cámaras en espacios públicos y plazas, y en los puntos de acceso de la autopista Ramal Tigre, donde se instalaron lectoras de patentes para fortalecer los controles de ingreso y egreso al distrito.

Un sistema de seguridad más eficiente

El Municipio informó que el nuevo sistema de videovigilancia permite reconocimiento detallado de personas, vehículos y matrículas mediante inteligencia artificial. Esta tecnología incrementa la efectividad del esclarecimiento de delitos, agiliza la obtención de evidencias y facilita la integración de las imágenes obtenidas por distintos sistemas de vigilancia municipales.

Además, las cámaras contribuyen a una mayor prevención y disuasión del delito, al mismo tiempo que mejoran la respuesta policial y reducen los puntos ciegos en zonas urbanas.

Hasta el momento, ya se instalaron más de 1.300 cámaras en todo el partido de San Isidro, de un total de 2.100 nuevas unidades previstas. Con su puesta en marcha completa, el sistema de videovigilancia alcanzará 2.646 dispositivos activos, lo que representa un promedio de nueve cámaras cada mil habitantes.

Centralización del tránsito y modernización urbana

En paralelo a la expansión del sistema de videovigilancia, el Municipio logró centralizar el funcionamiento de todos los semáforos del distrito. Desde la Central de Semáforos, un equipo operativo monitorea las 24 horas los cruces de la ciudad, detectando y resolviendo fallas en tiempo real.

Este avance permite optimizar la tarea de las cuadrillas municipales y agilizar la resolución de interrupciones en el servicio, mejorando la seguridad vial y el flujo del tránsito.

Además, en el marco del Plan de Reparación de Calles y Veredas, se avanza con la renovación de la demarcación horizontal y vertical en las principales avenidas, incluyendo líneas de circulación, sendas peatonales, paradas de colectivo y divisores de carril. Este año ya se completaron más de 40 intervenciones, entre ellas en avenidas De Mayo, Avelino Rolón, Andrés Rolón, Bernabé Márquez y Libertador.

Producción propia de señalización vial

El taller de Señalización Vial de San Isidro produce entre 300 y 400 carteles mensuales, diseñados e impresos íntegramente por personal municipal. Allí se elaboran todas las señales que luego se colocan en la vía pública, lo que garantiza un mantenimiento constante y una rápida reposición ante daños o reemplazos necesarios.

“Trabajamos todos los días para mejorar el ordenamiento en la ciudad de San Isidro. Brindamos información clara a través de la cartelería y las pinturas en las calles, para que los distintos actores de la movilidad adopten conductas responsables en materia de seguridad vial”, señaló Clara Sanguinetti, secretaria de Ambiente y Espacio Público.

Un esfuerzo integral por una ciudad más segura

Con la ampliación del sistema de videovigilancia, la centralización semafórica y la producción propia de señalización, el Municipio de San Isidro continúa consolidando un modelo de gestión urbana inteligente, basado en tecnología, prevención y eficiencia operativa.

Las medidas apuntan a fortalecer la seguridad ciudadana, mejorar la movilidad urbana y ofrecer un entorno más ordenado y seguro para todos los vecinos.