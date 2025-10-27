"Argentina decidió seguir por el camino del cambio profundo"

Ramón Lanús comentó que "En San Isidro, la Alianza La Libertad Avanza fue la más votada de todo el Gran Buenos Aires".

Este domingo el país votó para elegir a sus nuevos representantes en el Congreso Nacional y La Libertad Avanza gana la elección a nivel nacional. En tanto, en Provincia de Buenos Aires hubo una elección ajustada entre Fuerza Patria y LLA y la lista que encabezó Santilli logra imponerse por poco margen.

Al respecto, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, se refirió al triunfo de LLA en las elecciones legislativas de este domingo.

Desde redes, Lanús consideró "Argentina decidió seguir por el camino del cambio profundo que Milei inició hace dos años".

Y destacó "En San Isidro, la Alianza La Libertad Avanza fue la más votada de todo el Gran Buenos Aires, un respaldo enorme al rumbo que elegimos".

Por otro lado, comentó "Una felicitación especial a Patricia Bullrich y a Diego Santilli por su gran elección".

Y cerró "Seguiremos trabajando con más seriedad y compromiso que nunca para honrar la confianza que nos dieron los vecinos".

