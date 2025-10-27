Este domingo, en Malvinas Argentinas ganó Fuerza Patria. Tras ello, el alcalde Leo Nardini comentó en redes: "En Malvinas volvimos a hacer una gran elección para Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires".

Y aseguró "Los resultados de esta elección nos llenan de orgullo y también de compromiso".

"Gracias a la buena valoración de los y las malvinenses, superamos por 16 puntos a la segunda fuerza y fuimos uno de los 4 municipios que superó los 50 puntos porcentuales en toda la provincia", remarcó.

En ese sentido, consideró "Esto reafirma que el camino es con más trabajo, más cercanía y más políticas públicas que transformen la vida de nuestra gente".

"Este es el fruto del trabajo de miles de vecinos/as, militantes y compañeros/as que todos los días empujan para que Malvinas vaya por más", cerró.