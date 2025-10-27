"En Malvinas volvimos a hacer una gran elección para Fuerza Patria"

El intendente Leo Nardini celebró el triunfo de FP en su distrito y dijo que lo llena de orgullo y compromiso.

Municipales27 de octubre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

Este domingo, en Malvinas Argentinas ganó Fuerza Patria. Tras ello, el alcalde Leo Nardini comentó en redes: "En Malvinas volvimos a hacer una gran elección para Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires".

leo-nardini

Y aseguró "Los resultados de esta elección nos llenan de orgullo y también de compromiso".

"Gracias a la buena valoración de los y las malvinenses, superamos por 16 puntos a la segunda fuerza y fuimos uno de los 4 municipios que superó los 50 puntos porcentuales en toda la provincia", remarcó.

Milei eleccionesCómo reflejó el mundo la victoria libertaria

En ese sentido, consideró "Esto reafirma que el camino es con más trabajo, más cercanía y más políticas públicas que transformen la vida de nuestra gente".

"Este es el fruto del trabajo de miles de vecinos/as, militantes y compañeros/as que todos los días empujan para que Malvinas vaya por más", cerró.

¿Qué tan representado te sentís por la política actual?

Mucho

Algo

Poco

Nada

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado