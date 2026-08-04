Brown y la Provincia aceleran las obras sobre un corredor clave

El Municipio de Almirante Brown informó que continúan avanzando las obras de renovación integral de la Ruta Provincial N° 4, ejecutadas mediante un trabajo articulado con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Actualmente se construyen nuevas colectoras de hormigón en ambos sentidos de circulación, en el tramo comprendido entre las localidades de Burzaco y Malvinas Argentinas.

La intervención forma parte de la tercera y última etapa de transformación de este corredor estratégico, por el que circulan diariamente más de 120.000 vehículos.

Nuevas colectoras entre Burzaco y Malvinas Argentinas

Los trabajos contemplan la construcción de colectoras de hormigón en ambos sentidos para agilizar el tránsito y mejorar la circulación sobre la Ruta 4.

Las nuevas calzadas permitirán ordenar los accesos, separar parte del tránsito local del flujo principal y generar mejores condiciones para los vehículos que circulan por la zona.

La obra se desarrolla actualmente en distintos sectores comprendidos entre Burzaco y Malvinas Argentinas.

Repavimentación, ensanche y obras hidráulicas

La última etapa del proyecto incluye la repavimentación de la calzada existente y el ensanche de la traza.

También se ejecutarán cordones cuneta y una adecuación integral del sistema hidráulico, mediante la instalación de nuevas cañerías pluviales y la optimización de los conductos existentes.

Las tareas apuntan a mejorar el escurrimiento del agua, reducir los problemas provocados por las lluvias y acompañar la renovación vial con una solución hidráulica integral.

Iluminación LED y mayor seguridad vial

El proyecto contempla además la colocación de nuevas luminarias con tecnología LED a lo largo de los sectores intervenidos.

La modernización del alumbrado permitirá mejorar la visibilidad nocturna y reforzar la seguridad de conductores y peatones.

También se pondrán en valor los semáforos existentes para optimizar el ordenamiento del tránsito.

Eichel supervisó el avance de los trabajos

La jefa de Gabinete de Almirante Brown, Paula Eichel, recorrió la obra y supervisó el avance de las distintas intervenciones.

“Seguimos avanzando en la renovación integral de la Ruta 4, una importante traza por la que pasan más de 120.000 vehículos diarios, siempre con la premisa de mejorar la calidad de vida de los vecinos”, destacó.

Desde el Municipio remarcaron que la obra busca fortalecer la conectividad y brindar mejores condiciones para quienes utilizan el corredor diariamente.

Renovación de pasarelas y obras complementarias

Mariano Cascallares informó que el proyecto también contempla mejoras para la circulación peatonal y la seguridad vial.

“Además, se pondrán en valor los semáforos para mejorar el ordenamiento del tránsito, se renovarán las pasarelas peatonales y se ejecutarán obras complementarias que fortalecerán la seguridad vial y la circulación en toda la zona”, indicó.

Las intervenciones buscan ofrecer una respuesta integral que contemple tanto a los vehículos como a quienes atraviesan la ruta a pie.

Los frentes de obra

La renovación se ejecuta de manera simultánea en varios tramos.

Uno de los frentes se extiende desde la calle Vidal hasta Diomede, en la localidad de Burzaco.

Otro sector comprende desde Diomede hasta la calle Pino, en Malvinas Argentinas.

El último tramo se desarrolla desde la calle Pino hasta la avenida Capitán Moyano, donde también será renovado el distribuidor de tránsito que marcará la finalización del proyecto.

Casi 14 kilómetros completamente renovados

Una vez terminada la tercera etapa, la Ruta Provincial N° 4 quedará renovada a lo largo de sus casi 14 kilómetros dentro de Almirante Brown.

El corredor atraviesa cinco localidades del distrito: San Francisco Solano, Claypole, San Francisco de Asís, Burzaco y Malvinas Argentinas.

Desde el gobierno local destacaron que la intervención permitirá fortalecer la conectividad, mejorar la seguridad vial y acompañar el desarrollo productivo de toda la región.

La próxima intervención será en la Rotonda El Vapor

El Municipio anticipó que, una vez concluida esta etapa, la próxima gran obra prevista sobre el corredor será la remodelación integral de la Rotonda El Vapor.

La ejecución del proyecto está planificada para los próximos meses y buscará continuar con la transformación de uno de los principales puntos de circulación del distrito.