Ramallo transformó la Avenida Mitre con nuevas mejoras urbanas

El Municipio de Ramallo inauguró y habilitó la obra de pavimentación de la Avenida Mitre, en el Barrio Libertad, una intervención integral que alcanza un total de 12 cuadras.

Los trabajos incluyeron la construcción de cordón cuneta, la colocación de asfalto y la instalación de nuevas luminarias LED.

Además, se incorporaron reductores de velocidad en cercanías de la Escuela Secundaria N° 6 “Jorge Luis Borges” y un semáforo inteligente para mejorar la seguridad vial.

Una obra integral sobre la Avenida Mitre

La intervención permitió renovar por completo uno de los principales sectores de circulación del Barrio Libertad.

Además del pavimento, el proyecto contempló distintas mejoras destinadas a ordenar el tránsito, reforzar la seguridad y brindar mejores condiciones para quienes circulan diariamente por la zona.

Las 12 cuadras quedaron habilitadas luego de completarse las distintas etapas de la obra.

Cordón cuneta, asfalto y nuevas luminarias

Entre las tareas realizadas se encuentra la construcción de cordón cuneta, una intervención fundamental para ordenar la calzada y facilitar el escurrimiento del agua.

También se colocó la nueva carpeta asfáltica y se incorporaron luminarias con tecnología LED.

La renovación del alumbrado permite mejorar la visibilidad nocturna, brindar mayor seguridad y modernizar la infraestructura del barrio.

Mayor seguridad en el acceso a la escuela

La obra beneficia especialmente a la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 6 “Jorge Luis Borges”.

Antes de la intervención, el acceso al establecimiento se complicaba durante los días de lluvia debido a que las calles eran de tierra.

Con la pavimentación, los estudiantes, docentes y familias cuentan ahora con un ingreso más seguro, ordenado y accesible.

Reductores de velocidad y semáforo inteligente

Como parte del proyecto se instalaron reductores de velocidad en el sector de la escuela.

La medida busca disminuir la velocidad de los vehículos y proteger a quienes ingresan o salen del establecimiento educativo.

También se incorporó un semáforo inteligente para ordenar la circulación y reforzar la prevención de accidentes.

Una transformación para el Barrio Libertad

Desde el Municipio destacaron que la intervención no solo mejora la circulación, sino que también transforma la imagen del barrio.

El nuevo pavimento, las luminarias y los elementos de seguridad vial permiten renovar el espacio urbano y fortalecer la identidad del Barrio Libertad.

Las mejoras también aportan mayor bienestar y calidad de vida para los vecinos de la zona.

Educación, seguridad y desarrollo urbano

La inauguración de la Avenida Mitre forma parte de las acciones municipales orientadas a mejorar la infraestructura y acompañar el crecimiento de los barrios.

Desde el gobierno local señalaron que la obra reafirma el compromiso de seguir construyendo junto con los vecinos y de priorizar la educación, la seguridad vial y el desarrollo urbano.