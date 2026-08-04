Nardini destacó el potencial de la vitivinicultura bonaerense en la Feria del Vino

El intendente Leonardo Nardini y el diputado provincial Luis Vivona encabezaron una nueva edición de la Feria del Vino, que reunió a más de 1.500 asistentes y a referentes de la producción vitivinícola de toda la provincia de Buenos Aires.
Municipales04 de agosto de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

Malvinas Argentinas fue escenario de la 9ª edición del Encuentro de Productores Vitivinícolas de la Provincia de Buenos Aires, desarrollado en el Polo Gastronómico del futuro Paseo de la Laguna. La jornada convocó a más de 1.500 invitados y reunió a bodegas, enólogos, sommeliers, estudiantes, gastronómicos, productores, comerciantes y empresarios vinculados a la industria del vino.

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El encuentro fue encabezado por el intendente Leonardo Nardini y el diputado provincial Luis Vivona, quienes destacaron el crecimiento que viene registrando la actividad vitivinícola en territorio bonaerense.

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"Estamos muy felices de volver a encontrarnos en esta novena edición y acompañar el crecimiento de una actividad que durante mucho tiempo estuvo invisibilizada. La provincia de Buenos Aires tiene un potencial enorme. Hay grandes productores y una oferta que permite acercar esta experiencia a muchas personas. Necesitamos generar las condiciones para que esta actividad siga creciendo", expresó Nardini.

El crecimiento de la actividad vitivinícola

Por su parte, Vivona remarcó el desarrollo que tuvo el sector desde la sanción de la Ley de Vino.

"Desde la sanción de la Ley de Vino, 60 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires comenzaron a desarrollar emprendimientos vitivinícolas. Estamos hablando de una actividad que genera producción, empleo y turismo, y que tiene un enorme potencial de crecimiento", sostuvo.

Además, señaló que la provincia cuenta con alrededor de 600 hectáreas destinadas a la producción de vino y destacó que las condiciones de suelo permiten proyectar una expansión de la actividad.

Bodegas de distintos puntos de la provincia

La novena edición de la Feria del Vino reunió a más de treinta productores y emprendimientos que reflejan la diversidad de la vitivinicultura bonaerense, consolidando un espacio que combinó identidad, tradición, innovación y desarrollo.

Entre las bodegas participantes estuvieron Trapiche Costa & Pampa, Gamboa, Las Antípodas, Saldungaray, Al Este, Labory, Zaffratelli, la Cooperativa de Vinos de la Costa de Berisso, además de proyectos emergentes como Sante Vins y la microbodega urbana Media Hectárea.

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