“El lío lo armó Milei”: Kicillof cruza al Gobierno por los salarios, la deuda y la Ley de Propiedad Privada.

Kicillof participó de la tradicional celebración de San Cayetano y volvió sobre lo ocurrido frente al Congreso.

En menos de 24 horas, Axel Kicillof pasó de encabezar la presencia bonaerense en la movilización frente al Congreso a participar de la misa de San Cayetano en Liniers. Dos escenarios distintos, pero una misma línea política: convertir la discusión por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el deterioro del bolsillo en partes de una confrontación más amplia con el gobierno de Javier Milei.

La secuencia comenzó el jueves, cuando el gobernador se sumó a la protesta contra el proyecto impulsado por la Casa Rosada. Terminó este viernes frente a la basílica del patrono del pan y el trabajo, donde cuestionó el operativo policial desplegado durante la manifestación y trasladó sus críticas al endeudamiento de las familias y al nivel de los salarios.

En el medio, el Senado dio media sanción a la iniciativa por 37 votos a favor y 33 en contra, pero el oficialismo llegó a esa votación después de retirar dos de los apartados que mayor resistencia habían generado: la flexibilización de los límites para la compra de tierras rurales por extranjeros y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto original contemplaba cambios sobre tierras rurales, desalojos, expropiaciones y áreas afectadas por incendios.

Una ley recortada y la pelea por las tierras

Kicillof había llegado al Congreso acompañado, entre otros dirigentes, por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque y el diputado provincial Mariano Cascallares. También participaron columnas del Movimiento Derecho al Futuro, el PJ bonaerense, La Cámpora, la Liga de Intendentes Peronistas y referentes del Frente Renovador.

Allí reivindicó que el Gobierno desistiera del capítulo referido a la extranjerización. “Se logró que el Gobierno nacional desestime la locura de la venta de las tierras rurales a capitales extranjeros, pero los otros capítulos de esta ley también son nefastos”, sostuvo.

La segunda cesión llegó durante el tratamiento en el Senado. Sin los votos necesarios para sostener los cambios sobre predios afectados por incendios, el oficialismo retiró también ese apartado. La versión aprobada conserva, entre otras cuestiones, modificaciones al régimen de expropiaciones y procedimientos más rápidos para desalojos.

Kicillof encabezó la presencia bonaerense en la movilización frente al Congreso.

Para Kicillof, el retroceso parcial del Ejecutivo mostró algo más que una negociación parlamentaria. Habló de una “reacción transversal” y sostuvo que sectores que inicialmente acompañaron a Milei estarían comenzando a advertir “cuál es el proyecto de fondo”. En ese contexto lanzó una de sus acusaciones más fuertes: “Estamos ante un presidente que quiere vender nuestro territorio y partir nuestra patria en pedacitos”.

El gobernador también vinculó esa orientación con la política exterior y acusó a Milei de responder a “intereses extranjeros”. Incluso cuestionó su alineamiento con Donald Trump, Estados Unidos e Israel, y el deterioro del vínculo con países de la región.

De la soberanía al bolsillo

Este viernes, la escena cambió. Kicillof llegó a Liniers para participar de la tradicional celebración de San Cayetano y volvió sobre lo ocurrido frente al Congreso. “Es lamentable la represión policial. Es un acto político que hacen, pegarle a la gente, tirarle gases”, afirmó, al tiempo que sostuvo que la movilización había reunido a numerosos sectores.

Durante los incidentes del jueves hubo enfrentamientos después de que grupos arrojaran piedras contra las fuerzas de seguridad. La jornada dejó heridos y detenidos, en el marco de un operativo cuestionado por distintos sectores de la oposición.

Pero Kicillof rápidamente llevó el planteo al terreno económico. Frente a las explicaciones oficiales sobre la situación financiera de los hogares, sostuvo que no puede separarse la economía cotidiana de los indicadores generales: “Un millón de microeconomías son la macro”.

Después endureció el diagnóstico. “El lío lo armó Milei, no la gente”, afirmó, y atribuyó el crecimiento del endeudamiento a que “los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas: alquileres, alimentos y salud”.

“El lío lo armó Milei”: Kicillof cruza al Gobierno por los salarios, la deuda y la Ley de Propiedad Privada.

El mandatario apuntó además a las condiciones de acceso al crédito y sostuvo que “con tres clics se puede endeudar gente que ni sabe a qué tasa y después no puede pagar”. Y remató con dos preguntas dirigidas a la Casa Rosada: “¿Cómo no va a tener que ver el Gobierno? ¿Para quién gobierna? ¿Para las corporaciones, para la timba?”.

San Cayetano como escenario político

La aparición ocurrió durante una jornada atravesada por el tradicional reclamo de tierra, techo y trabajo, apenas horas después de la protesta frente al Congreso. Esa continuidad le permitió al gobernador unir en un mismo discurso la discusión por la soberanía territorial con el cuadro económico que, según viene sosteniendo la administración bonaerense, atraviesan trabajadores y familias.

Kicillof, sin embargo, buscó bajar el volumen partidario antes de retirarse del santuario y mencionó también la expectativa por una futura visita del papa León XIV a la Argentina. “Hoy, por respeto a la gente que está acá, me gustaría acompañar a un pueblo que tiene dificultades, que sufre”, cerró.