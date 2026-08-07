Recoulat: "Es importante que las decisiones se construyan desde el territorio, escuchando a los municipios"

El intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, ofició de anfitrión del cuarto encuentro regional “¿Cuánto futuro cabe en la Provincia de Buenos Aires?”, una jornada de diálogo y participación para el diseño de una agenda de desarrollo que refleje las necesidades y oportunidades.

De la apertura, que se realizó en la Sociedad Rural, también participó el ministro bonaerense, Gabriel Katopodis, la rectora de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), Andrea Savoretti; y distintos actores, universidades, cooperativas, asociaciones de los 15 municipios que integran la región noroeste.

Desde sus redes, el alcalde Francisco Recoulat brindó detalles de la jornada: "Destacamos la importancia de que las decisiones se construyan desde el territorio, escuchando a los municipios, recorriendo cada localidad y trabajando de manera articulada entre los distintos niveles del Estado".

"Estos espacios fortalecen el diálogo y nos permiten construir una mirada compartida sobre el futuro de la provincia", acotó.

El evento tiene el objetivo de poner en común el Plan Estratégico de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y construir una agenda para que el Estado bonaerense defina y planifique las obras públicas para el desarrollo social y productivo, favoreciendo la creación de empleo, la integración regional y la disminución de las inequidades existentes.

La jornada contó con mesas participativas divididas por ejes de trabajo para sumar aportes al Plan.

En la mesa de Energía accesible y sostenible, se debatieron mejoras en la infraestructura del transporte y distribución de la energía eléctrica para hogares y PyMES, además de ampliar el acceso a la red de gas natural y desarrollar energías renovables, claves para avanzar hacia un plan de diversificación energética.

En cuanto a Conectividad y Logística, se contribuyó a garantizar una logística eficiente que aporte a la construcción de un país federal, potencie un reequilibrio territorial y promueva oportunidades de desarrollo social y productivo en todas las regiones de la Provincia.

El eje de Gestión Integral del Recurso Hídrico estuvo basado en la administración del recurso hídrico, el cual se plantea un abordaje de modo integral y sostenible, garantizando el abastecimiento suficiente tanto para la población como para la producción, y aumentar la adaptación a extremos climáticos como sequías e inundaciones.

Los grupos también debatieron sobre la Infraestructura del Cuidado, un eje clave de la gestión para que el cuidado integral contribuya a la reducción de las brechas de género, de edad y territoriales, y construya una sociedad más justa e igualitaria; y sobre la Infraestructura para los Sistemas de Ciudades, que incluye los equipamientos urbanos que deben ser planificados desde la complementariedad y la articulación entre las distintas ciudades y poblados, para que el arraigo sea un derecho y la migración, una elección.

Además, la mesa de Juventudes tuvo como objetivo promover la participación de las juventudes en la planificación de la infraestructura pública, incorporando sus demandas, experiencias y expectativas en torno al futuro del trabajo, la educación, innovación y tecnologías; y reconociéndolas como protagonistas en la construcción de territorios más inclusivos, sostenibles e integrados.

Los encuentros “Cuánto futuro cabe en la Provincia de Buenos Aires”, ya se realizaron en Chascomús, en la Región Este; en la localidad de San Pedro, representando a la Región Fluvial; y en Tandil, donde se debatieron ejes de planificación para la Región Centro-Sur de la Provincia de Buenos Aires.

Allí, organizaciones sociales, entidades productivas, empresas, cooperativas, mutuales, universidades, instituciones deportivas, municipios, organizaciones religiosas y referentes territoriales podrán participar de la construcción de una agenda de infraestructura que refleje las necesidades y oportunidades de cada región.

Del encuentro participaron: Javier Andrés, intendente de Adolfo Alsina; María Celia Gianini, de Carlos Tejedor; María Alejandra Serra, de Daireaux; Gilberto Alegre, de General Villegas; José Nobre Ferreira, de Guaminí; Luis Ignacio Pugnaloni, de Hipólito Yrigoyen; Sofía Gambier, de Pellegrini; Ariel Succurro, de Salliqueló y Luciano Spinolo Sayago, de Tres Lomas.

Tambien estuvieron presentes Alejandro Acerbo, diputado provincial y ex intendente de Daireaux, Miguel Ángel Fernández, ex intendente de Trenque Lauquen, Alberto Gelene, intendente en uso de licencia de Las Flores; el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez; el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni; el subadministrador de Vialidad bonaerense, Hernán Y Zurieta; el presidente de la Autoridad del Agua (ADA), Damián Costamagna; y la subsecretaría de Planificación y Coordinación para el Desarrollo Territorial Sostenible, Cecilia Cardini.