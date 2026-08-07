La salud bonaerense, en tensión: pagos atrasados, hospitales en alerta y un conflicto que crece

Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires enfrenta un nuevo foco de tensión dentro del sistema público. Los anestesiólogos que prestan servicios en hospitales dependientes de la administración bonaerense reclamaron la regularización de honorarios pendientes y advirtieron que la demora en los pagos podría terminar afectando la programación de cirugías.

El planteo fue elevado por las coordinaciones de anestesia a las autoridades hospitalarias y encendió una señal de alerta por el impacto que podría tener sobre las mesas quirúrgicas ya programadas. Los profesionales señalaron que, si no reciben una respuesta en el corto plazo, no están en condiciones de garantizar la cobertura de todas las intervenciones previstas.

El reclamo coloca nuevamente bajo presión al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en un contexto en el que distintos sectores vinculados al sistema sanitario vienen planteando dificultades para sostener las prestaciones y reclamando respuestas por atrasos en los pagos.

La advertencia de los profesionales apunta directamente al funcionamiento de los quirófanos. En una comunicación dirigida a las autoridades de los establecimientos, las coordinaciones de anestesia plantearon que, si la situación se mantiene, podría verse alterado el cronograma habitual de intervenciones.

“De proseguir esta lamentable situación, se verá afectada la programación de la actividad asistencial, debiéndose generar la reprogramación de los procedimientos”, señalaron.

La preocupación está vinculada con los honorarios correspondientes a prestaciones realizadas durante abril y mayo de 2026 bajo el Convenio Provincial de Hospitales. De acuerdo con el reclamo difundido por la Sociedad Platense de Anestesiología, el último desembolso realizado por la cartera sanitaria bonaerense fue acreditado el 12 de junio.

Desde entonces, los profesionales aseguran no haber recibido nuevos pagos. La demora, según el planteo, llega en algunos casos a los 120 días. La Sociedad Platense de Anestesiología, que nuclea a más de un centenar de especialistas, mantiene entre sus principales actividades institucionales el seguimiento de las condiciones laborales y profesionales de los anestesiólogos de la región.

El conflicto actual, según precisaron los profesionales, no alcanza a todo el sistema sanitario bonaerense. El reclamo está circunscripto a los establecimientos que dependen directamente del Gobierno provincial y que se encuentran comprendidos dentro del convenio.

Qué hospitales quedaron alcanzados

Entre los establecimientos involucrados aparecen el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Ricardo Gutiérrez y el Hospital de Niños Sor María Ludovica, ambos ubicados en La Plata, además del Hospital Larrain de Berisso.

Se trata de instituciones de referencia dentro del sistema público provincial y con una importante actividad quirúrgica, por lo que cualquier dificultad para garantizar la cobertura anestésica puede tener impacto directo sobre la agenda de intervenciones programadas.

La situación tiene además un antecedente reciente dentro del propio Hospital de Niños. En abril, el coordinador del Servicio de Anestesiología, Marcos Di Santo, ya había advertido públicamente sobre las dificultades que atravesaban los profesionales por la falta de pago de prácticas realizadas bajo el esquema provincial. En aquella oportunidad había señalado que la demora complicaba incluso el cumplimiento de gastos básicos y que algunos especialistas habían debido endeudarse para continuar trabajando.

Ahora, el planteo vuelve a poner el foco sobre la regularidad de los pagos y sobre la capacidad de los servicios para sostener las guardias y las intervenciones programadas.

“Es una situación insostenible”

Desde los hospitales involucrados, los responsables de los servicios de anestesia también hicieron público el malestar. Juan Manuel Boullosa, jefe del Servicio de Anestesia del Hospital Gutiérrez, calificó el escenario como “insostenible” y puso el acento en la necesidad de resolver el atraso para evitar que la situación termine trasladándose a la atención de los pacientes.

En el Hospital de Niños, Di Santo remarcó que los honorarios adeudados tienen “carácter alimentario” y representan el principal ingreso de los profesionales. En ese marco, sostuvo que la continuidad de los atrasos genera una “creciente incertidumbre” respecto del funcionamiento del servicio.

La discusión, así, no queda limitada al reclamo económico. La advertencia de los anestesiólogos está vinculada con la posibilidad concreta de tener que reorganizar la actividad quirúrgica si no se normaliza la cobertura.

A pesar de la advertencia sobre las cirugías programadas, los profesionales aclararon que las urgencias continuarán siendo atendidas.

También mantendrán la atención de aquellos pacientes cuya condición clínica requiera una intervención impostergable, siempre de acuerdo con las posibilidades operativas de cada establecimiento.

La precisión es relevante porque el planteo no implica un abandono general de la actividad hospitalaria, sino una advertencia sobre la capacidad de garantizar la totalidad de las mesas quirúrgicas previstas si persisten los atrasos en los honorarios.

El reclamo, además, debe diferenciarse de las dificultades que puedan atravesar los servicios de anestesiología que trabajan con hospitales municipales. En este caso, la presentación está dirigida específicamente al Gobierno bonaerense debido al incumplimiento denunciado dentro del Convenio Provincial de Hospitales.

El ministro Nicolás Kreplak viene enfrentando distintos reclamos vinculados con el funcionamiento del sistema sanitario.

Un nuevo frente para Kreplak

El conflicto llega en un momento especialmente sensible para el Ministerio de Salud bonaerense. Nicolás Kreplak viene enfrentando distintos reclamos vinculados con el funcionamiento del sistema sanitario, mientras el Gobierno provincial sostiene una disputa política y financiera con la administración de Javier Milei por los recursos destinados a salud.

En ese escenario, un reclamo que amenaza con alterar la programación quirúrgica agrega una nueva variable para la cartera sanitaria. La dificultad, además, aparece en un área crítica de los hospitales públicos: la anestesiología resulta indispensable para una parte sustancial de las intervenciones quirúrgicas y requiere una cobertura permanente para sostener la actividad de los quirófanos.

Por eso, la advertencia de los profesionales funciona como una señal de atención para la administración provincial. Si la deuda no se regulariza, el problema podría pasar de una discusión por honorarios a una reorganización de las agendas quirúrgicas.

Y el nuevo frente se suma a otro conflicto que desde hace meses ocupa un lugar central en la agenda sanitaria bonaerense: el IOMA.

IOMA, el otro conflicto que atraviesa al sistema

El Instituto de Obra Médico Asistencial, conducido por Homero Giles, acumula reclamos de prestadores e instituciones por demoras en los pagos, mientras la oposición bonaerense volvió a llevar el funcionamiento de la obra social a la Legislatura.

En mayo, distintos bloques opositores impulsaron un pedido para que Giles concurriera a la Cámara de Diputados y brindara explicaciones sobre la situación financiera, administrativa y prestacional del organismo. Entre los firmantes estuvieron Diego Garciarena, Silvina Vaccarezza, Matías Civale, Andrés De Leo y Alejandro Rabinovich.

El reclamo político continuó durante junio, cuando la oposición intentó avanzar con una sesión especial para discutir la situación del IOMA. La iniciativa finalmente no prosperó, mientras el oficialismo evitó que Giles fuera interpelado en el recinto y propuso como alternativa que el funcionario expusiera ante la comisión de Salud.

En paralelo, los problemas con prestadores continuaron apareciendo en distintos puntos de la Provincia. Uno de los casos que tomó mayor visibilidad fue el de Cántaros, un centro de día de Villa Elisa que había denunciado atrasos en los pagos y llegó a advertir sobre la posibilidad de suspender sus actividades. La protesta prevista frente a la sede central de IOMA fue finalmente levantada luego de que autoridades del organismo se comprometieran a depositar los montos adeudados.

Otros establecimientos, en cambio, continuaron reclamando por deudas acumuladas y por la actualización de los valores reconocidos por la obra social. La situación también llegó a Bahía Blanca, donde el diputado provincial Andrés De Leo presentó un pedido de informes por las prestaciones del Instituto de Rehabilitación Integral IREL y reclamó precisiones sobre la deuda denunciada, los afiliados alcanzados y las alternativas previstas para garantizar la atención en la Región Sanitaria I.

El propio Giles, por su parte, rechazó en junio las acusaciones de incumplimientos generalizados y sostuvo que en algunos casos no correspondía hablar de deuda cuando los plazos administrativos de pago todavía no habían vencido.

Así, mientras los anestesiólogos ponen el foco sobre pagos pendientes dentro de los hospitales provinciales y advierten sobre el impacto en las cirugías, el IOMA mantiene abierto su propio frente con prestadores, instituciones y sectores de la oposición.

Para Kreplak, el desafío es administrar un sistema sanitario que acumula reclamos en distintos puntos de la cadena. El nuevo planteo de los anestesiólogos suma ahora una advertencia concreta: si no se destraba el pago de los honorarios, la discusión puede terminar trasladándose del reclamo de los profesionales a la agenda de los quirófanos.