El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, encabezó este viernes la misa central por San Cayetano en el santuario de Liniers y pronunció un fuerte mensaje sobre la situación social, el trabajo y el endeudamiento de las familias. Durante la homilía, advirtió que hay personas que necesitan dos o más empleos para llegar a fin de mes y reclamó a la dirigencia respuestas concretas frente a las dificultades económicas.

Ante una multitud que se acercó al templo por el día del patrono del pan y del trabajo, García Cuerva pidió “más y mejor trabajo” y puso el foco en quienes, pese a estar ocupados, no logran cubrir sus necesidades. También planteó su preocupación por las familias que recurren al crédito para afrontar gastos cotidianos y luego quedan atrapadas por las deudas.

El arzobispo describió una realidad marcada por salarios insuficientes, aumentos en servicios y productos esenciales y crecientes dificultades para llegar a fin de mes. En ese marco, mencionó el impacto de las subas en transporte, tarifas, alquileres y alimentos y pidió no naturalizar las situaciones de pobreza y exclusión.

El reclamo a la dirigencia

Uno de los ejes centrales de la homilía fue el cuestionamiento a quienes tienen responsabilidades de conducción. García Cuerva habló de una sociedad cansada de promesas incumplidas y señaló la distancia que, a su entender, existe entre parte de la dirigencia y las necesidades cotidianas de los sectores más vulnerables.

También cuestionó que las discusiones públicas estén atravesadas por descalificaciones y enfrentamientos mientras siguen sin resolverse problemas concretos. Tras la ceremonia aclaró que, cuando habla de “clase dirigente”, no se refiere solamente a los políticos, sino que incluye también a empresarios y religiosos. Además, sostuvo que el objetivo no debe ser buscar culpables, sino soluciones.

García Cuerva remarcó además que la Iglesia observa con preocupación el endeudamiento de quienes recurren a préstamos porque sus ingresos no les permiten cubrir sus gastos. Consultado posteriormente sobre esa problemática, señaló que las necesidades pueden condicionar la libertad de las personas al momento de pedir dinero y reclamó que el Estado acompañe a los sectores más desprotegidos.

“La libertad económica no puede ser absoluta”

Otro de los puntos destacados del mensaje estuvo relacionado con el lugar de la economía frente a las necesidades sociales. García Cuerva retomó una expresión vinculada al papa León XIV y sostuvo que la libertad económica no puede concebirse de manera absoluta, sino que debe evaluarse en función del bien común y de la dignidad de las personas.

El arzobispo también señaló que en el centro de la actividad laboral deben estar las personas y sus familias, por encima del capital, las reglas del mercado o el lucro. El planteo formó parte de una homilía atravesada por la defensa del trabajo como instrumento de dignidad y por un llamado a atender las situaciones de mayor vulnerabilidad.

Tras la misa, García Cuerva insistió en que muchas personas transmiten que no llegan a fin de mes, están endeudadas o no saben cómo continuar frente a sus obligaciones económicas. A la vez, afirmó que los sectores más marginados necesitan políticas públicas que los acompañen.

El arzobispo aclaró, además, que su mensaje no estuvo dirigido exclusivamente al Gobierno nacional y aseguró que sus intervenciones ante gestiones anteriores mantuvieron una línea similar. En ese sentido, planteó la necesidad de reconstruir vínculos, reducir las confrontaciones y avanzar hacia espacios de diálogo y consenso.

La celebración de San Cayetano tuvo este año como ejes centrales las dificultades para acceder a un trabajo que garantice ingresos suficientes, la pérdida de capacidad de compra y el endeudamiento familiar. Desde Liniers, García Cuerva sintetizó esas preocupaciones con un llamado a no resignarse frente a una realidad en la que, según describió, para numerosos trabajadores tener empleo ya no garantiza llegar a fin de mes.