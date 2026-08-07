Tecnología, empresas y empleo: Kicillof lanza el Consejo de la Economía del Conocimiento

El gobernador Axel Kicillof junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar y presidente del nuevo Consejo.

El Gobierno de Axel Kicillof prepara para el próximo 18 de agosto el lanzamiento oficial del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), un organismo que la Provincia creó en mayo con la intención de darle una estructura permanente a la articulación entre el Estado, el sector productivo y el sistema científico-tecnológico.

El acto estará encabezado por el gobernador bonaerense junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y tendrá como protagonista a Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar y presidente del nuevo Consejo. También participarán representantes de empresas, universidades, cámaras empresarias, sindicatos y organismos públicos.

La creación del COPEC fue formalizada mediante la Resolución 148-MPCEITGP-2026, dictada en abril y publicada en mayo en el Boletín Oficial bonaerense. Allí se estableció que el organismo funcionará dentro de la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y tendrá como objetivo fortalecer la cooperación entre el Poder Ejecutivo y los actores vinculados a la economía del conocimiento.

El lanzamiento de agosto será, así, el paso que llevará al terreno público una estructura que la administración provincial venía diseñando desde meses atrás y que busca convertir a la innovación y al conocimiento en herramientas concretas de política productiva.

La apuesta bonaerense parte de una premisa: la economía del conocimiento no queda limitada a las empresas de software o a las actividades estrictamente tecnológicas, sino que puede atravesar distintos sectores de la producción mediante la incorporación de ciencia, digitalización, innovación y nuevas capacidades.

En esa línea, la normativa que creó el COPEC establece entre sus funciones asesorar al Ejecutivo provincial en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, elaborar diagnósticos y recomendaciones estratégicas y proponer mecanismos de articulación entre el Estado, el sistema científico-tecnológico, las universidades, los municipios y el sector productivo.

La Provincia también busca que el organismo genere información para detectar oportunidades y obstáculos del sector. Para eso, el esquema contempla la elaboración de diagnósticos, informes y recomendaciones, además de espacios de intercambio destinados a vincular a los distintos actores del ecosistema.

La intención es que esa información sirva para definir prioridades y orientar políticas públicas en áreas con potencial para generar empleo calificado, mejorar la productividad y ampliar las capacidades tecnológicas bonaerenses.

El propio Gobierno provincial ya cuenta con el Nodo de la Economía del Conocimiento (NECo), una herramienta destinada a vincular empresas del sector con el Gobierno y el sistema científico-tecnológico. El COPEC apunta a sumar una instancia de articulación y asesoramiento de mayor alcance para ese entramado.

La Provincia también busca que el organismo genere información para detectar oportunidades y obstáculos del sector.

Sujarchuk, al frente de una mesa amplia

El nombre de Ariel Sujarchuk aparece en el centro de la nueva estructura. El intendente de Escobar fue designado por Kicillof como presidente del COPEC y tendrá la responsabilidad de coordinar el funcionamiento del organismo y articular con los diferentes actores de la economía del conocimiento.

Junto al jefe comunal estarán Mariela Bembi, subsecretaria de Industria y PyMEs, y Federico Agüero, subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación. La Provincia estableció además que los integrantes del Consejo desempeñarán sus funciones ad honorem.

La composición prevista busca ampliar la mesa más allá del Ejecutivo provincial. La resolución contempla representantes del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, del Ministerio de Gobierno, de los municipios que adhieran, de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y de cámaras, asociaciones empresariales y polos tecnológicos vinculados al sector. También habilita la incorporación de representantes de universidades nacionales y provinciales.

“El COPEC propone sentar al sector privado, al sector público, a los gremios, las universidades y las startups. Ya viene trabajando la Provincia en este tema, pero ahora se amplía para generar este consejo con un gobernador que lleva adelante esta iniciativa para transformarla en políticas de futuro”, señaló Sujarchuk.

La definición marca el perfil que la Provincia pretende darle al organismo: una mesa donde confluyan intereses que habitualmente transitan por canales separados y que, en este caso, estarán convocados alrededor de una agenda común.

El presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas bonaerense, Roberto Salvarezza, respaldó la iniciativa.

Software, inteligencia artificial y biotecnología

El alcance del COPEC se verá también en las áreas que la Provincia identificó como estratégicas. Entre las mesas sectoriales previstas aparecen el software, la nanotecnología, la biotecnología, la inteligencia artificial y el sector audiovisual.

El objetivo es que esos espacios permitan detectar necesidades específicas, promover proyectos y acercar al Estado las demandas de empresas, universidades y centros de investigación.

La inteligencia artificial ocupa, en particular, un lugar creciente dentro de la agenda provincial. En julio, la Provincia organizó junto a la Organización de Estados Iberoamericanos una jornada sobre IA y políticas públicas que incluyó un panel específico sobre el vínculo entre conocimiento, innovación y producción. El cierre contó con la participación de Sujarchuk como titular del COPEC.

Ese recorrido anticipa uno de los desafíos que tendrá el Consejo: traducir el avance de nuevas tecnologías en herramientas aplicables a la producción, la administración pública y el mercado laboral.

El empleo calificado, otro eje del plan

La estrategia también tiene una dimensión vinculada al trabajo. Entre las metas definidas para el COPEC aparecen el impulso a la formación en habilidades digitales y la generación de empleo calificado, junto con el fortalecimiento de empresas, startups y clusters tecnológicos.

La Provincia también pretende relevar las capacidades existentes en los distintos territorios bonaerenses y producir información que permita detectar dónde están los recursos humanos, las empresas y las instituciones capaces de integrarse a nuevas cadenas de valor.

En paralelo, el organismo tendrá entre sus objetivos apoyar la promoción de exportaciones y la participación bonaerense en misiones comerciales internacionales. La intención es que el conocimiento no quede circunscripto al mercado interno, sino que pueda transformarse en bienes, servicios y soluciones con capacidad de insertarse en otros mercados.

La propia normativa provincial sostiene que la economía del conocimiento puede contribuir a aumentar la productividad de manera transversal y a generar empleo de calidad. Ese enfoque explica por qué el Gobierno bonaerense decidió ubicar al COPEC dentro del Ministerio que conduce Augusto Costa y no como un organismo exclusivamente vinculado al área científica.

El lanzamiento del COPEC llega después de una serie de iniciativas que el Gobierno bonaerense viene desarrollando en materia de ciencia, tecnología e innovación.

Una estrategia que busca unir producción y conocimiento

El lanzamiento del COPEC llega después de una serie de iniciativas que el Gobierno bonaerense viene desarrollando en materia de ciencia, tecnología e innovación. Una de ellas es el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), que Kicillof presentó como una herramienta para vincular las demandas del entramado productivo con universidades, PyMEs y el sistema científico-tecnológico.

En la apertura de la Expo FITBA 2026, el gobernador volvió a plantear esa línea de trabajo y anunció $3.500 millones para una nueva convocatoria del programa, además de $300 millones para la primera convocatoria del Fondo de Innovación en Ciencias Sociales y Humanidades.

El discurso provincial apunta así a construir un esquema en el que el conocimiento sea parte de la política productiva y no un compartimento separado de la economía. En ese marco, el COPEC funcionará como una instancia destinada a ordenar demandas, producir diagnósticos y acercar a los distintos sectores que intervienen en ese proceso.

La creación del Consejo también se inscribe en la disputa más amplia que Kicillof mantiene con el Gobierno nacional alrededor del financiamiento de la ciencia, las universidades y las políticas de desarrollo productivo. La Provincia busca mostrar una hoja de ruta propia en áreas que considera estratégicas para su crecimiento y, al mismo tiempo, sostener vínculos con empresas y actores tecnológicos.