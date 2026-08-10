IOMA se complica en los municipios y el PRO vuelve a presionar: “Los problemas en el sistema de salud se siguen sumando”

Los atrasos en las prestaciones y los valores que reconoce la obra social generan nuevas alertas entre los efectores locales.

La crisis financiera y operativa de IOMA vuelve a quedar bajo la lupa de la oposición bonaerense, esta vez por el impacto que los atrasos en los pagos y los aranceles desactualizados tienen sobre los hospitales municipales y otros prestadores del interior de la provincia. El reclamo tomó forma legislativa con un proyecto de declaración presentado en la Cámara de Diputados bonaerense por el diputado del PRO Fernando Rovello, quien expresó su preocupación por una situación que, según planteó, excede a la propia obra social y comienza a comprometer el funcionamiento de la estructura sanitaria comunal.

La iniciativa declara de “extrema preocupación” la deuda que el Instituto de Obra Médico Asistencial mantiene con hospitales municipales y prestadores, además de cuestionar que los valores reconocidos por las prestaciones no alcanzarían a cubrir los costos reales de atención. El planteo pone el acento especialmente en las localidades del interior, donde los centros de salud dependen en buena medida de los recursos municipales para sostener su funcionamiento cotidiano.

Para el legislador macrista, el problema no pasa únicamente por el tiempo que transcurre hasta que se cancelan las prestaciones. El otro punto crítico está en la diferencia entre lo que cuesta brindar una determinada atención y lo que finalmente reconoce la obra social provincial. Esa brecha, según sostiene el proyecto, termina siendo absorbida por los propios efectores y, en última instancia, por las administraciones locales.

La preocupación opositora ya había aparecido en distintos debates de la Legislatura. En junio, durante la sesión especial convocada para discutir la situación de IOMA, diputados de distintos bloques coincidieron en advertir sobre las dificultades que atraviesan hospitales municipales del interior por los atrasos y la falta de actualización de los valores.

El reclamo que vuelve a poner a IOMA en agenda

Rovello sostuvo en los fundamentos de su proyecto que el deterioro de la obra social viene profundizándose y que la situación financiera del organismo genera una preocupación cada vez mayor entre los intendentes bonaerenses. El diputado del PRO señaló que los municipios deben afrontar los costos de prestaciones que corresponden a afiliados de IOMA en un contexto en el que sus propios recursos también se encuentran condicionados.

“Los atrasos en los pagos y los bajos valores que reconoce la obra social están comprometiendo la sustentabilidad del sistema de salud”, planteó el legislador, al advertir que el impacto resulta particularmente fuerte en el interior bonaerense.

En esa línea, el proyecto sostiene que la problemática dejó de circunscribirse a la relación entre IOMA y sus afiliados. La demora en los pagos y la falta de correspondencia entre aranceles y costos de atención generan consecuencias sobre los hospitales que reciben a los pacientes, incluso cuando esos establecimientos dependen de las comunas.

La discusión también se conecta con un reclamo que la oposición viene sosteniendo desde hace meses: la necesidad de modificar el funcionamiento financiero del organismo y avanzar con una mayor autonomía de IOMA. En febrero, el diputado Diego Garciarena había planteado, junto con el intendente de Balcarce Esteban Reino y Rovello, que los atrasos estaban poniendo en jaque a hospitales municipales y prestadores privados.

Desde el bloque PRO de la Cámara de Diputados de la Provincia impulsamos un pedido de sesión especial por la crisis en IOMA. Millones de afiliados bonaerenses no están obteniendo respuestas en el acceso a prestaciones y cobertura médica. Detrás de cada demora o negativa hay… pic.twitter.com/MGx6t87lsP — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) June 2, 2026

Un problema que se ve en Trenque Lauquen

Uno de los casos que permite dimensionar el impacto del conflicto aparece en Trenque Lauquen. De acuerdo al medio local La Opinión, el Servicio de Hemodinamia del Hospital Municipal Orellana comunicó que atraviesa una situación límite por una deuda de IOMA que, según informó el propio servicio, supera los $300 millones.

El reclamo fue firmado por el jefe de Hemodinamia, Carlos Miguel Hernández, quien explicó que las prestaciones de diagnóstico y tratamiento cardiovascular representan una parte importante de la actividad del servicio y que aproximadamente la mitad del trabajo asistencial corresponde a afiliados de la obra social provincial.

Según el comunicado difundido por el servicio, las prácticas son actualmente facturadas a IOMA a través del municipio, una modalidad que, de acuerdo con los profesionales, contribuyó a acumular la deuda sin que se produjeran los pagos correspondientes.

El servicio también señaló que lleva meses intentando avanzar con una alternativa administrativa que le permita convertirse en prestador directo de la obra social. De acuerdo con el reclamo, Trenquecardiohemo SRL recibió hace ocho meses una notificación en la que se establecía que cumplía con los requisitos para prestar directamente a afiliados de IOMA, aunque todavía restaría la firma gerencial para completar el proceso.

El planteo adquiere especial relevancia por el tipo de prestaciones involucradas. El Servicio de Hemodinamia advirtió que los costos de insumos y prácticas hacen inviable continuar absorbiendo los gastos mientras la deuda continúa creciendo.

El costo de la desactualización

El reclamo por los aranceles ocupa un lugar central en el planteo del PRO. La oposición viene cuestionando que los valores reconocidos por IOMA no acompañaron la evolución de los costos del sistema sanitario, una situación que obliga a hospitales municipales a utilizar recursos propios para sostener prestaciones destinadas a afiliados de la obra social.

En junio, Rovello ya había planteado en la Legislatura que los valores utilizados por IOMA para liquidar determinadas prestaciones permanecían congelados desde diciembre de 2023, mientras la inflación acumulada había superado ampliamente ese nivel. Según su análisis, los municipios terminan recurriendo a recursos propios, incluidos fondos provenientes de tasas locales, para afrontar la diferencia.

El punto resulta especialmente sensible en los hospitales municipales del interior, donde una parte considerable de las prestaciones corresponde a afiliados de IOMA. En esos casos, una demora en los pagos o un arancel que no cubre el costo efectivo no queda encerrado en las cuentas de un prestador privado: puede terminar impactando directamente sobre el presupuesto de una comuna.

Durante aquella sesión especial, el diputado de la Coalición Cívica Andrés De Leo también había advertido sobre este escenario y señaló que muchos hospitales municipales del interior enfrentan dificultades porque las prestaciones de internación y las intervenciones quirúrgicas son reconocidas por IOMA con valores que, según la oposición, quedaron desactualizados.

En este sentido, el nuevo proyecto de declaración vuelve a colocar la responsabilidad política sobre la administración de Axel Kicillof. Rovello cuestionó que el Ejecutivo provincial no reconozca la dimensión del problema y reclamó explicaciones sobre el camino que pretende seguir para revertirlo.

El legislador del PRO ya había llevado esa crítica a la Cámara de Diputados, donde reclamó reiteradamente la presencia del presidente de IOMA, Homero Giles, para brindar explicaciones sobre el funcionamiento del organismo. En anteriores intervenciones también había cuestionado la falta de tratamiento de pedidos de interpelación y de informes vinculados con la obra social.

La ofensiva opositora no se limita al macrismo. Durante la frustrada sesión especial de junio, referentes de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, La Libertad Avanza y otros bloques reclamaron respuestas sobre la situación de la obra social y anticiparon que continuarán impulsando iniciativas vinculadas al tema.