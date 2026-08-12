Del movimiento obrero a la universidad: Kicillof suma Chaco a su hoja de ruta federal

Axel Kicillof.

La CGT Chaco anunció que Axel Kicillof llegará a la provincia el miércoles 19 de agosto para una agenda que expone el doble movimiento de su espacio rumbo a 2027. Mientras el gobernador bonaerense y sus colaboradores repiten que “no es un año de candidaturas”, la central chaqueña ya lo presenta como presidenciable y prepara una recepción en plena renovación de autoridades.

La escala en Resistencia condensará el despliegue nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF): territorio, vínculo con los gremios y una actividad académica fuera del circuito partidario. La candidatura, por ahora, la pronuncian otros.

La CGT chaqueña le pone nombre a 2027

El plenario comenzará a las 9 en el predio sindical de avenida Mac Lean 2750. Allí se definirá la conducción que tendrá mandato durante los próximos cuatro años. Cerca de las 10.30 están previstos el acto de asunción, un contacto con la prensa y la participación de Kicillof, según anunciaron los cosecretarios generales de la central provincial.

Adrián Bellomi, también secretario general de ATSA, adelantó la presencia de Héctor Daer, secretario del Interior de la CGT nacional; referentes del Sindicato de Televisión; dirigentes docentes de AMET y otros gremialistas nacionales. Al convocar a los trabajadores, fue directo: Kicillof es, “para la CGT, el futuro presidente de la Argentina”.

Isaías Alegre, cosecretario de la CGT Chaco y secretario general de Camioneros, vinculó la visita con el rechazo sindical al rumbo de la Casa Rosada. “La CGT está marcando la agenda a nivel nacional”, afirmó. Y sostuvo que, pese a que el gobierno de Javier Milei “vino a sacar derechos de los trabajadores”, los gremios no están “dispuestos a dar un paso atrás”.

CGT Chaco.

Tras el acto, el gobernador sería trasladado a Colonia Benítez para un almuerzo. A las 18 presentará su último libro en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). El anuncio difundido no precisó el título. En junio, durante su paso por Corrientes, había presentado en otra sede de la UNNE “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico”.

Una red propia antes de sentarse a negociar

Según pudo reconstruir este medio, la orden del kicillofismo para 2026 es extender el MDF y aplazar los acuerdos nacionales. “Los tiempos de ustedes no son los míos”, respondió Kicillof a intendentes que ya lo empujaban hacia una postulación. Cerca del gobernador explican la demora con otra frase: “El acuerdo ahora no garpa nada”.

La tarea empieza en Buenos Aires, donde el espacio busca convertir más de 300 agrupamientos locales en 135 estructuras, una por municipio. Carlos Bianco, ministro de Gobierno, es uno de los encargados de esa organización. El 22 de agosto está previsto el lanzamiento federal de MDF Juventudes en San Martín y para el 19 de septiembre se analiza un encuentro con delegaciones provinciales.

La coordinación nacional está concentrada en Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad, junto con la vicegobernadora Verónica Magario; Bianco; los ministros Gabriel Katopodis, Walter Correa, Javier Rodríguez y Javier Alonso; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; Jorge Ferraresi; los intendentes Julio Alak y Fernando Espinoza; y los exintendentes Julio Pereyra y Alberto Descalzo. En otras instancias también participa la ministra Jesica Rey. La consigna interna es evitar sellos sin control: “No se le da la franquicia del MDF a nadie”.

Ese método ya tuvo escalas en Salta, donde el dirigente nacional José Cruz Campagnoli compartió una actividad organizada por el Frente Popular Patria y Futuro con la abogada María Ximena Garibaldi y el empresario pyme Tupac Puggioni.

Allí planteó que “construir una alternativa política del campo popular es nuestro mayor desafío”. En Chubut, el diputado nacional y exministro de Salud Daniel Gollán recorrió cuatro ciudades; Alberto Sileoni trabaja el frente educativo y Roberto Salvarezza, universidad y ciencia.

Junto a militantes y referentes de distintos puntos de #Chubut participamos de un “Conversatorio sobre Salud Pública” que se realizó en Trelew. El aporte y las experiencias que cada compañero/a realizaron es imprescindible para la Argentina que viene. Hay otro camino. pic.twitter.com/yh529zNu3g — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) August 10, 2026

Kicillof, además, visitó Tierra del Fuego junto al gobernador Gustavo Melella; pasó por Córdoba sin foto con Martín Llaryora; y en Corrientes firmó convenios productivos con el radical Juan Pablo Valdés. Los acuerdos incluyeron el ingreso de productores arroceros a Mercados Bonaerenses y cooperación para el mejoramiento genético bovino y ovino. Allí sostuvo que “lo único innegociable es el cuidado de la salud, la educación, la producción y el trabajo nacional”.

El movimiento obrero se mete en la discusión

La recepción chaqueña corre el límite que intenta sostener el entorno bonaerense. Bellomi consideró que “la solución de la Argentina y de la provincia del Chaco no es gremial, es política” y sostuvo que ve en Kicillof a un peronismo que vuelve a sus bases y se apoya en el movimiento obrero.

El dirigente aseguró que esa señal devuelve expectativas a los trabajadores porque vuelven a tener un candidato que plantea que “hay que estar cerca del movimiento obrero y reconociendo al movimiento obrero como columna vertebral del justicialismo en la Argentina”.