Un MDF por municipio y cinco nombres en danza: la hoja de ruta bonaerense de Kicillof hacia 2027

Kicillof junto a ministros del MDF.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) pasó de la conducción al territorio con dos objetivos: instalar una estructura en cada municipio bonaerense y llegar a 2027 con despliegue para sostener la proyección presidencial de Axel Kicillof y disputar la sucesión provincial.

El gobernador insiste en que este no es el año de las postulaciones, pero encargó al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, coordinar una agenda de plenarios seccionales, mesas en el conurbano, actividad juvenil y un acto.

El primer paso ocurrió el sábado 8 de agosto en Alberti. Allí, dirigentes y militantes de la Cuarta Sección debatieron la estructura regional y una agenda común. Bianco compartió la actividad con la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y el senador provincial Germán Lago, anfitrión del encuentro.

Bianco encabezó el plenario del MDF en la Cuarta Sección.

También participaron los referentes de Nueve de Julio Mauro Esteban, Nancy Grizutti, Gabriela Tiani, Hugo Gailach y Pedro Parise.

“Arrancamos un camino para seguir recorriendo la provincia y construir una candidatura unificada del campo popular para ganar las elecciones de 2027”, planteó Bianco. También dijo que “la alternativa nace desde abajo y es con todos”. Lago defendió el cara a cara: “No hay construcción ni organización posible si no es a través del vínculo personal”.

Del interior al conurbano

El cronograma seguiría el sábado 15 de agosto en la Segunda Sección, con sede por definir, y después avanzaría por la Quinta, Sexta y Séptima; la Octava también aparece dentro del recorrido proyectado. Para la Primera y la Tercera, donde el kicillofismo cuenta con alrededor de diez intendentes alineados, se crearán mesas políticas para articular los sectores locales. La meta es que exista un MDF por distrito antes de fin de año.

Nace la esperanza para devolverle el futuro a la Argentina. Ciudad a ciudad, municipio a municipio, arrancamos con la fuerza de un pueblo que ha iniciado la construcción de una alternativa para recuperar en 2027 la dignidad y la felicidad de las y los argentinos. pic.twitter.com/CSJgmU7SvR — Carli Bianco (@Carli_Bianco) August 9, 2026

La tarea luce más sencilla donde gobiernan intendentes propios. En municipios administrados por la oposición o por La Cámpora, en cambio, conviven agrupaciones identificadas con Kicillof que mantienen diferencias entre sí. Cerca del gobernador aclaran que el operativo “por ahora no es ungir candidatos” y “no es contra nadie”, aunque admiten que, si hubiera PASO, el espacio podría presentar representantes propios.

El 22 de agosto está previsto el lanzamiento de MDF Juventudes en la Universidad Nacional de San Martín, con mesas temáticas y un cierre a cargo de Kicillof. Para septiembre se prepara un acto mayor: se evalúa realizarlo el día 19 en La Plata, con una expectativa de entre 30.000 y 40.000 asistentes, pero la fecha y la sede aún no fueron confirmadas.

Cinco nombres para la Provincia

En paralelo, cinco dirigentes del MDF aparecen habilitados para recorrer la provincia con aspiraciones a la Gobernación: el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis; los intendentes de Avellaneda y La Plata, Jorge Ferraresi y Julio Alak; Bianco; y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. La instrucción es caminar sin cuestionamientos cruzados y dejar la definición para más adelante. Kicillof transmitió esa regla a los intendentes de la Liga del PJ y sostuvo que la candidatura no se resolverá “a dedo”.

Larroque, además, coordina el trabajo nacional con dirigentes que recorren otras provincias para apuntalar la proyección presidencial del gobernador. La hoja de ruta bonaerense y la nacional avanzan por carriles simultáneos: acumular representación antes de negociar con el resto del peronismo.

El despliegue también incorpora contenido programático. En Quilmes, más de veinte organizaciones habían abierto el debate con la consigna “El adversario es Milei”. En Nueve de Julio, el exministro de Salud Daniel Gollan encabezó una discusión sobre un plan sanitario quinquenal junto con los intendentes Daniel Stadnik, Sergio Barenghi y Carlos Ferraris. El próximo encuentro será este lunes en La Matanza.

Faltan horas...

TENEMOS QUE ESTAR!

Este lunes 10/08 se lanza MDF SALUD en el partido de La Matanza

Los esperamos a todos y todas.@Kicillofok @DrDanielGollan pic.twitter.com/DhPG4xnLNU — Dr. Alejandro Collia (@ACollia) August 9, 2026

En la Gobernación, Kicillof reunió a la vicegobernadora Verónica Magario; la secretaria general Agustina Vila; Bianco; Álvarez Rodríguez; los diputados nacionales Hugo Moyano hijo y Jorge Taiana; los diputados provinciales Alejandro Acerbo, José Galván, Ana Luz Balor, Romina Barreiro, Diego Nanni y Silvina Nardini; y los senadores Jorge Paredi y Ayelén Durán.

Revisaron proyectos sobre industria farmacéutica, sistema integrado de salud, trabajo en plataformas y seguridad pública. También se trató la iniciativa de Durán para restablecer las reelecciones indefinidas, que todavía no fue aprobada.

La unidad, para más adelante

La frase de Bianco sobre una “candidatura unificada del campo popular” expone el punto más sensible: los referentes del MDF sostienen que el armado “no es contra nadie”, pero la negociación con los sectores referenciados en Cristina Fernández de Kirchner quedará para más adelante. La lógica consiste en fortalecer primero la estructura propia y discutir después nombres y condiciones.

“Hay sectores que quieren adelantar los acuerdos que tienen que ser el año que viene, esos no son nuestros tiempos; hoy la unidad en que nosotros creemos es que cada sector construya lo que tenga que construir sin joder al otro, y cuando llegue el momento de sentarse a negociar se hará”, resumió un integrante de la mesa chica de Kicillof.