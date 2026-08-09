Deudas, empleo y calle: cómo sigue el plan sindical contra Milei después de San Cayetano.

La marcha de San Cayetano profundizó la agenda de protestas del sindicalismo contra el gobierno de Javier Milei. Después de dos jornadas consecutivas en la calle —el jueves frente al Congreso y el viernes desde Liniers hasta Plaza de Mayo—, la CGT, las dos CTA y la UTEP preparan un paro universitario el miércoles 12 de agosto, un encuentro el 27, una movilización al Ministerio de Economía hacia fin de mes y otra acción el 2 de septiembre, Día de la Industria.

Por ahora, la hoja de ruta no contempla un quinto paro general. La conducción cegetista busca reunir reclamos por empleo, ingresos, producción y endeudamiento familiar, sin cerrar la puerta al diálogo.

San Cayetano abrió el calendario

La marcha del viernes recorrió más de 13 kilómetros desde el santuario de San Cayetano y reunió a la UTEP, la CGT, las CTA, ATE, agrupaciones de izquierda y el Polo Obrero. La izquierda se sumó tras concentrar en Plaza Constitución. La presencia cegetista fue más acotada, aunque participaron los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, además de José Luis Lingeri, Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez.

También estuvieron Emilio Pérsico, Juan Grabois, el padre “Toto” de Vedia y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, dio paso a un documento que cuestionó que el equilibrio fiscal se sostenga, según las organizaciones, sobre el endeudamiento y la especulación financiera.

A 10 años de nuestra primera marcha de San Cayetano, la economía popular vuelve a movilizarse de Liniers a Plaza de Mayo. Reafirmamos nuestra bandera histórica: por Pan, Paz, Tierra, Techo y Trabajo. pic.twitter.com/cPEFqpFm88 — UTEP (@UTEPoficial) August 7, 2026

El texto defendió el empleo registrado, los convenios colectivos, la organización sindical y “un Estado presente”. Pérez Esquivel lo resumió así: “Le estamos pidiendo un milagro a San Cayetano, que es tierra, techo y trabajo”.

La movilización llegó un día después de la protesta contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento en el Senado fue leído por Sola como un revés para el oficialismo.

Grabois cuestionó el operativo de seguridad; Pablo Moyano, que marchó con Camioneros, sostuvo que habían logrado frenar la iniciativa sobre tierras, apuntó contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y anticipó que “la calle va a seguir intensificándose con los reclamos”. Sergio Palazzo, titular de La Bancaria y diputado nacional, vinculó esa perspectiva con la caída de ingresos y el aumento de las deudas.

Deudas y universidades

La movilización conjunta irá al Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. Gramajo afirmó que buscará visibilizar la situación de casi siete millones de personas que habrían quedado fuera del crédito por no poder afrontar préstamos. El reclamo incluirá a quienes se endeudan fuera del sistema bancario y a familias que recurren a tarjetas para pagar servicios o alimentos.

Las organizaciones ya habían marchado a Economía el 27 de julio, durante la visita de la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Pretenden convertir la deuda familiar en un eje que reúna a jubilados, trabajadores registrados y sectores de la economía popular.

Antes, la CGT respaldará el paro universitario del miércoles 12 a través de la Unión de Docentes Argentinos. El gremio conducido por Sergio Romero, secretario de Políticas Universitarias de la central, reclama, bajo la consigna “Sin universidad pública, no hay futuro”, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y del acta firmada el 10 de junio.

La medida llega después de que la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal considerara abstracta una apelación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y mantuviera vigente la cautelar sobre partidas para salarios docentes y no docentes y becas, tras el rechazo de la Corte Suprema al recurso del Estado.

Producción y armado político

El 27 de agosto, Sola encabezará un encuentro con representantes del entramado productivo. En una entrevista reciente, el cosecretario de la CGT afirmó que el Gobierno está “disociado de la realidad” y reclamó que la central construya “un proyecto político con el trabajador como centro”. También sostuvo que empresarios, industriales y pequeños comerciantes “no son enemigos”, dijo que buscarán reunirse con el papa León XIV y planteó que “el peronismo es imprescindible pero no alcanza”.

El cronograma seguirá el 2 de septiembre con una movilización aún sin lugar definido por la caída de la actividad industrial y la pérdida de empleo.

Jerónimo, cosecretario de la CGT y titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, aseguró que se perdieron 380 mil puestos y propuso una mesa con el Gobierno, los trabajadores, los empresarios y la Iglesia. Recordó que la central realizó cuatro paros generales y más de catorce movilizaciones durante la gestión de Milei, pero advirtió que otra huelga implica pérdida salarial.

Para Jerónimo, el pasaje de trabajadores de la economía popular a la formalidad debe ser prioritario porque “el trabajo registrado es el que garantiza derechos y dignidad”. Y cerró: “No alcanza con el equilibrio fiscal si no existe equilibrio social”.