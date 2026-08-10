“Vamos a construir una alternativa”: el massismo bonaerense mueve fichas de cara a 2027

Sergio Massa reapareció en el Encuentro Nacional de Mujeres del Frente Renovador.

El Frente Renovador volvió a poner en escena una agenda que combina construcción territorial, propuestas programáticas y una definición cada vez más explícita sobre el escenario que viene. El Encuentro Nacional de Mujeres del espacio, realizado en la Ciudad de Buenos Aires, reunió a más de 400 dirigentes y tuvo como protagonistas a Sergio Massa y Malena Galmarini, además de referentes de distintas provincias.

La actividad llegó después de una semana en la que el nombre de Massa volvió a circular con fuerza a partir de las negociaciones que rodearon la sesión del Senado por la Ley de Tierras que significó un revés para el Gobierno de Javier Milei. El exministro de Economía fue señalado por dirigentes propios y de otros sectores del peronismo como uno de los articuladores de las conversaciones con gobernadores que terminaron modificando el escenario parlamentario.

En este escenario, la reaparición pública del exministro y el despliegue del Frente Renovador vuelven a instalar una pregunta que atraviesa al peronismo: qué lugar ocupará Massa en la construcción opositora de cara a 2027.

La definición más directa llegó desde el Congreso. Tras el Encuentro de Mujeres, Sabrina Selva, diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires e integrante del Frente Renovador, planteó el objetivo político del espacio.

“Vamos a construir una alternativa frente al gobierno de Milei: con la fuerza y el coraje de las mujeres, con la unidad del peronismo, con la verdad y con el corazón como punto partida”, afirmó.

La frase sintetiza una posición que empieza a ganar espacio dentro del massismo: sostener la unidad del peronismo para enfrentar al oficialismo nacional, pero al mismo tiempo avanzar con una propuesta propia que permita delinear un programa de gobierno.

El horizonte del Frente Renovador tampoco se reduce a una eventual candidatura. Entre sus prioridades aparecen los salarios, el empleo, el endeudamiento de las familias, el acceso al crédito, la producción y el impacto de la inteligencia artificial sobre el mercado laboral.

Massa volvió a mostrarse

Después de un período de bajo perfil, Massa volvió a aparecer públicamente en un momento en que su nombre recuperó circulación dentro del peronismo. Durante la jornada, evitó hablar de una candidatura y centró su intervención en la necesidad de acompañar a quienes atraviesan dificultades y de promover nuevos liderazgos territoriales.

“Más importante que cualquier discusión política o en redes sociales es que estemos al lado de aquellos que sufren”, sostuvo.

El exministro también pidió que las mujeres que participan del espacio puedan convertirse en dirigentes en sus ciudades, provincias y regiones. El planteo tuvo un correlato concreto en la composición del encuentro, que reunió a legisladoras, concejalas y referentes territoriales.

400 mujeres de todo el país nos abrazamos, nos escuchamos y nos organizamos para gobernar. 💜🇦🇷



Con @MalenaGalmarini y @SergioMassa liderando este camino, trabajamos para transformar las ideas en soluciones concretas y construir futuro.



Resolver es el compromiso.@frmujeresok pic.twitter.com/36NLdkN24S — Natasa Loizou (@natasaloizou) August 9, 2026

Uno de los principales resultados de la jornada fue la presentación del documento “Abrazar, organizar y gobernar”, que reúne los lineamientos que el espacio pretende llevar a la discusión política de los próximos años.

El primer eje, denominado “Vivir sin deber el futuro”, plantea una recomposición del poder adquisitivo y un cambio en el uso del crédito. La propuesta apunta a que el financiamiento deje de utilizarse para cubrir necesidades básicas y vuelva a funcionar como herramienta para proyectos personales y productivos.

El segundo, “Criar acompañadas”, aborda la corresponsabilidad parental, el cumplimiento de las cuotas alimentarias y la construcción de una red accesible de cuidados. También incorpora la ludopatía online y la violencia digital contra niñas, niños y adolescentes. El tercer eje, “Trabajar para vivir”, pone el foco en el empleo registrado y el primer empleo joven, con una mirada particular sobre la incorporación de inteligencia artificial y nuevas tecnologías al mundo laboral.

Por último, el cuarto, “Gobernar el futuro”, propone un Estado ágil, federal y con soberanía tecnológica, capaz de anticiparse a transformaciones económicas, climáticas e internacionales.

La agenda busca así exceder una discusión estrictamente partidaria y ofrecer un conjunto de propuestas que puedan convertirse en plataforma política hacia 2027.

El aporte de las dirigentes bonaerenses

La participación de referentes de la Provincia permitió llevar al encuentro una mirada vinculada con los problemas que atraviesan los municipios y las familias bonaerenses. Sofía Vannelli, diputada provincial, destacó la dimensión federal de la jornada y la posibilidad de transformar las experiencias territoriales en propuestas.

“Lo que vivimos hoy no es solo un encuentro, es una usina de ideas con mirada federal. Las mujeres estamos pensando soluciones concretas para los problemas cotidianos de las familias, desde el endeudamiento hasta el acceso al trabajo y los cuidados”, sostuvo.

La legisladora también remarcó el peso de la representación territorial: “Cada compañera trae la voz de su comunidad. Esa diversidad es nuestra fortaleza y es lo que nos permite construir propuestas más justas, inclusivas y posibles”.

Desde Morón, la presidenta del Concejo Deliberante, Sibila Botti, también puso el acento en la construcción política que dejó la jornada. “Más de 400 mujeres de todo el país nos encontramos para abrazarnos, escucharnos y organizarnos. Para pensar el presente, pero sobre todo, para construir el futuro”, expresó.

Botti vinculó esa construcción con una agenda que incluye salarios, crédito, crianza, empleo, oportunidades para las nuevas generaciones, tecnología y un Estado más ágil.

“Las mujeres no somos un sector. Somos protagonistas de la Argentina que queremos construir”, sostuvo la dirigente de Morón.

Galmarini, una pieza clave del armado

El rol de Malena Galmarini también adquiere relevancia en esta etapa. Su presencia al frente del encuentro permitió mostrar el despliegue territorial de un espacio que conserva dirigentes en distintos niveles de representación de la Provincia y que busca mantener capacidad de decisión dentro del peronismo.

Galmarini destacó el aporte que pueden realizar las mujeres desde distintos ámbitos y sostuvo que son trabajadoras, productoras, profesionales, empresarias, dirigentes e investigadoras, con experiencias que permiten pensar soluciones para el conjunto de la sociedad.

La actividad reunió además a las diputadas nacionales Jimena López, Sabrina Selva, Cecilia Moreau y Marina Salzmann, junto a referentes provinciales como Luciana Padulo, Katia Blanc, Sara Aparicio, Gabriela Lizana y Vanesa Abril, entre otras.

El documento presentado durante la jornada cerró con una definición que resume el método que el espacio busca instalar: “Escuchar es el comienzo. Resolver es el compromiso”.

Massa y las conversaciones que vuelven a instalarlo

La reaparición de Massa tampoco puede separarse de lo ocurrido en el Senado. Durante las horas previas a la sesión, el exministro mantuvo conversaciones con distintos gobernadores peronistas, entre ellos Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Hugo Passalacqua y Rolando Figueroa.

Después de la votación, distintos dirigentes le atribuyeron un papel relevante en esas gestiones. La senadora nacional Juliana Di Tullio fue una de las primeras en hacer pública esa lectura, mientras que dirigentes del Frente Renovador también destacaron su intervención.

Desde el entorno del exministro, en cambio, insistieron en que esas conversaciones no deben interpretarse como un anticipo electoral. Massa mantiene contactos con gobernadores, intendentes, empresarios y dirigentes de distintos sectores y, por ahora, evita confirmar si buscará competir en 2027.

El movimiento del Frente Renovador se desarrolla mientras Axel Kicillof acelera su propia construcción política a través del Movimiento Derecho al Futuro. El espacio comenzó una serie de plenarios en las ocho secciones electorales bonaerenses con el objetivo de ordenar la estructura territorial y avanzar hacia un gran acto federal previsto para septiembre.

El primer encuentro tuvo lugar en Alberti y fue encabezado por el ministro de Gobierno Carlos Bianco, quien sostuvo que la construcción de una alternativa política ya está en marcha y proyectó esa tarea hacia 2027.

El MDF también comenzó a expandirse fuera de la Provincia. El ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis y el exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi participaron en Mendoza del lanzamiento de un local bajo la consigna “Mendoza con Axel”. Son movimientos diferentes dentro de un mismo universo político que todavía debe resolver cómo confluirá el peronismo en la próxima elección.

Por ahora, Massa no confirmó una candidatura, Kicillof concentra sus esfuerzos en consolidar su estructura y el Frente Renovador busca preservar su identidad, sus dirigentes y su capacidad de negociación.