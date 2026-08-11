La opción Santilli toma volumen: avales, condiciones y aliados rumbo a la Gobernación

Diego Santilli.

Una respuesta de Sebastián Pareja después de una reunión con Karina Milei en la Casa Rosada le subió el volumen al runrún bonaerense: para el presidente provincial de La Libertad Avanza, Diego Santilli es hoy el posible candidato a gobernador. No fue una proclamación. El armador dejó la decisión en manos de Javier Milei y tampoco descartó por completo su nombre para 2027.

Pareja, diputado nacional, aseguró que no protagoniza una “corrida personal”. “Mi responsabilidad es ganar la Provincia de Buenos Aires”, afirmó. Cuando le preguntaron si Santilli encabezaba la carrera, respondió: “Sí, claro”. Después devolvió la lapicera a Balcarce 50: “El que nos dice quién es, es el Presidente de la Nación”.

Un nombre con recorrido

Santilli ya compitió en territorio bonaerense: encabezó las listas ganadoras de diputados nacionales en 2021 y 2025 y fue precandidato a gobernador en 2023. Según fuentes partidarias, en el karinismo admiten que aparece mejor ubicado que Pareja en los sondeos que manejan. Cerca del jefe de Gabinete lo describen “entusiasmado con la posibilidad de competir”, mientras que los hermanos Milei lo considerarían el “candidato natural”.

El dirigente no confirmó una postulación. En una entrevista reciente dejó una puerta abierta: “Vos sabés que me apasiona la Provincia, pero estoy con la cabeza en esta responsabilidad que me han dado el Presidente y Karina Milei. No es sencilla”, dijo sobre la Jefatura de Gabinete.

Las versiones también lo ubicaron en la Ciudad, ante la baja de Manuel Adorni, la indefinición de Patricia Bullrich, el nombre de la legisladora Pilar Ramírez y un posible acuerdo con Mauricio Macri. Cerca del “Colo”, sin embargo, sostienen que su proyecto sigue apuntando a Dardo Rocha.

Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados y titular partidario provincial, promueve a Santilli y una sociedad amplia con LLA. El diputado bonaerense Agustín Forchieri trabaja su despliegue territorial y conversa con Pareja, el PRO, el sector radical de Maximiliano Abad e intendentes de la UCR.

Santilli se reunió con los jefes de los bloques de Pro para discutir la reforma del Banco Central.

El peaje violeta

La conversación incluye una condición. Desde el karinismo sugieren que Santilli debería afiliarse a LLA antes de una eventual designación, prevista para mediados de 2027. Citan los pases de Bullrich y Luis Petri, provenientes del PRO y la UCR. En el entorno del jefe de Gabinete aseguran que Karina Milei no hizo ese pedido y que al dirigente “no le importan los colores violetas o amarillos” para acompañar el proyecto presidencial.

Los gestos, de todos modos, se acumulan. Santilli participó junto con Karina Milei y Pareja del inicio del ciclo 2026 de la escuela de formación libertaria en Suipacha y acompañó a la titular partidaria durante una visita a Chaco.

LLA pretende conservar al PRO como socio principal y sumar a la UCR, vecinalistas e intendentes peronistas no alineados con Axel Kicillof. El senador bonaerense Pablo Petrecca, dirigente de Junín, propone incorporar a Guillermo Britos, de Chivilcoy; Gilberto Alegre, de General Villegas; y Julio Zamora, de Tigre. También conversa con el intendente radical de Rauch, Maximiliano Suescun.

La UCR, presidida en la Provincia por Emiliano Balbín, recién empieza a discutir alianzas y reclama construir “peso propio” antes de acordar. Más lejos quedaron los hermanos Santiago y Manuel Passaglia. El diputado bonaerense confirmó que Hechos competirá por fuera y presentará candidatos en los 135 municipios; un allegado sostuvo que “un Passaglia va a ser candidato a gobernador”.

Milei guarda la decisión

La elección bonaerense se define en una sola vuelta y un eventual desdoblamiento podría obligar al oficialismo a sostener una candidatura competitiva sin el arrastre de la boleta presidencial. Por eso, tanto LLA como el PRO describen 2027 como una disputa que exige ampliar la base política, aunque el radicalismo todavía no dio el sí.

En la reunión encabezada por Karina Milei, legisladores bonaerenses entregaron un informe y propuestas para convertirlas en “plataforma de gobierno y de campaña”. Pareja afirmó que hará “lo que el Presidente me pida” y defendió la reforma de la Ley de Tierras: sostuvo que fijaba un límite del 25% y prohibía compras de Estados extranjeros.

Karina Milei recibió a los senadores bonaerenses de LLA en el marco de una jornada de encuentros con ambos bloques.

Santilli se mostró concentrado en esa iniciativa, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los acuerdos en el Congreso. “No se nace siendo jefe de Gabinete, se aprende”, afirmó. También proyectó crecimiento económico para 2025, 2026 y 2027.

El revés del oficialismo en el Senado también dejó una réplica desde el massismo. Voceros de ese sector admitieron que Sergio Massa habló con tres senadores de Convicción Federal, pero rechazaron haber conducido el resto de las conversaciones y lanzaron: “El Colo Santilli y el resto dejaron que Patricia Bullrich se estrelle sola”.

Santilli evitó discutir esa candidatura como un hecho consumado y volvió a supeditarla a una orden presidencial: “Veremos lo que disponga el Presidente el año que viene”.