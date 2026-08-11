El Niño pone a prueba a Buenos Aires: caminos deteriorados, obras demoradas y reclamo por fondos a Nación

Caminos rurales.

El avance de El Niño dejó de ser solamente un dato meteorológico en la provincia de Buenos Aires. Con la nueva campaña agrícola cerca, el pronóstico abrió dos frentes de reclamo: Carbap cuestiona el estado de los caminos rurales y las demoras en obras hidráulicas, mientras el gobierno de Axel Kicillof afirma que pidió recursos a la Nación para reforzar la respuesta ante emergencias y que el dinero todavía no llegó.

La actualización de agosto del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubica al ENOS en su fase cálida y asigna una probabilidad cercana al 100% a la continuidad de El Niño durante agosto, septiembre y octubre de 2026. Ese porcentaje describe la persistencia del fenómeno, pero no permite asegurar inundaciones generalizadas ni anticipar una tormenta determinada. La expresión “Súper El Niño”, utilizada para aludir a un episodio de gran intensidad, tampoco constituye una categoría científica oficial.

Más lluvia, pero sin certezas absolutas

Para el trimestre que marca el final del invierno y el comienzo de la primavera, el SMN prevé mayores probabilidades de precipitaciones superiores a las normales en La Pampa y el sudoeste bonaerense. En el este de la provincia, el escenario más probable oscila entre valores normales y superiores a los habituales. En cuanto a las temperaturas, Buenos Aires presenta más chances de mantenerse cerca de sus promedios históricos.

Previsiones del SMN para el trimestre que marca el final del invierno y el comienzo de la primavera.

La señal podría hacerse más evidente durante la primavera de 2026 y extenderse al verano de 2027, con mayor humedad, lluvias intensas y posibles crecidas en sectores de la cuenca del Plata. El director bonaerense de Defensa Civil, Fabián García, señaló que la Provincia sigue especialmente la cuenca del río Paraná. También aclaró que El Niño no equivale por sí solo a un episodio súbito como la inundación de La Plata de 2013, sino a un aumento sostenido de las precipitaciones en las regiones alcanzadas.

El diagnóstico que maneja la administración provincial indica que la fase actual podría ganar intensidad durante la primavera y el verano, de moderada a fuerte.

El campo reclama obras

La advertencia de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) apunta a una red de alrededor de 120.000 kilómetros de caminos rurales, indispensable para trasladar insumos, maquinaria, granos y hacienda. Su presidente, Pablo Ginestet, sostuvo que en la mayoría de esos trazados hubo “muy poco mantenimiento y reparaciones” antes del ingreso a una nueva campaña.

Pablo Ginestet, presidente de Carbap.

Según el relevamiento difundido por la entidad, cerca del 70% de los caminos rurales bonaerenses está en estado malo o regular, apenas un 5% se encuentra en muy buenas condiciones y el resto permanece transitable, aunque con limitaciones. Ginestet agregó que el 80% de las sociedades rurales registra algún inconveniente vial y ubicó los reclamos más insistentes en Nueve de Julio, Carlos Casares, Henderson, Saladillo, 25 de Mayo y Bolívar, además de San Cayetano y Necochea, donde las lluvias de junio agravaron el deterioro.

El dirigente aseguró que Carbap conversó con municipios y dependencias provinciales para impulsar la limpieza de canales, pero consideró insuficientes las respuestas. También reclamó acelerar la continuidad de la obra del río Salado, ejecutar intervenciones menores para facilitar el drenaje y garantizar que la tasa vial se destine al mantenimiento. “Todo esto debería haberse hecho en el verano y ahora andamos a las corridas”, afirmó.

Ginestet planteó, además, que los planes municipales se concentran en evitar que los pueblos queden aislados y no contemplan de igual modo la posibilidad de que los productores sigan trabajando y retiren su producción. Bajo ese diagnóstico, advirtió: “Lamentablemente, otra vez los productores tendrán que arreglarse como puedan”.

La Provincia reclama fondos

En paralelo, la administración bonaerense formalizó ante el gobierno de Javier Milei un pedido de asistencia del Tesoro nacional. García explicó que hizo la presentación por indicación del ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, pese a que ya funciona una mesa de coordinación con la Agencia Federal de Emergencias. “La plata no aparece, como decía el poncho no aparece”, sostuvo el funcionario.

García también describió a Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional como fuerzas “bastante golpeadas” por la situación salarial y el estado del equipamiento. Frente a ese cuadro, la Provincia informó que dispone de 12 helicópteros de la Policía bonaerense preparados para tareas de defensa civil y que conformó un comando unificado.

La planificación incluye reuniones regionales en Tigre, San Pedro y Chascomús, coordinación con bomberos voluntarios y mesas interministeriales con las áreas de Salud, Infraestructura y la Dirección General de Cultura y Educación. Allí se evalúan protocolos para emitir alertas en las escuelas y disponer eventuales suspensiones de clases ante tormentas severas. En el territorio, la advertencia de Carbap sigue atada a la capacidad de circular: “Si llega El Niño, muchos caminos van a quedar intransitables”.