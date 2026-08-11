Las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios desde noviembre de 2023, en un escenario atravesado por la caída del empleo registrado y el encarecimiento de las coberturas privadas. Al mismo tiempo, aumentó la cantidad de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud.

Los datos muestran que el deterioro de las coberturas acompañó el retroceso del mercado laboral formal. Desde noviembre de 2023 se perdieron más de 235.000 empleos privados registrados, a los que se sumaron otros 73.000 puestos públicos. La pérdida de un empleo no impacta únicamente sobre el trabajador: también puede dejar sin la cobertura correspondiente a integrantes de su grupo familiar.

Las obras sociales que más afiliados perdieron

Entre las principales entidades analizadas, la caída alcanzó a obras sociales vinculadas con distintos sectores de la actividad económica.

OSECAC, correspondiente a trabajadores de Comercio, registró una reducción del 20,2% en su cantidad de beneficiarios desde noviembre de 2023. OSPRERA, vinculada a los trabajadores rurales, cayó 15,9%, mientras que OSPCN, que concentra empleados estatales, perdió 19,1% de sus afiliados.

La baja también llegó a OSPeCon, vinculada con los trabajadores de la construcción, donde la cantidad de beneficiarios se redujo 25,4%. En OSPe, correspondiente al sector petrolero, el retroceso fue del 5,1%.

La evolución guarda relación con la contracción del empleo registrado en varias de esas actividades. Hasta abril de 2026, la construcción había perdido 60.646 puestos, una reducción del 13,8% frente a noviembre de 2023. Comercio registró 9.413 empleos menos, mientras que el sector petrolero perdió 8.282 puestos y el empleo estatal se redujo en 73.052 trabajadores.

La excepción fue OSDEPYM, la obra social de los monotributistas, que incrementó su cantidad de afiliados un 154% durante el mismo período. La expansión se produjo mientras la cantidad de inscriptos en ese régimen creció 7,4%.

Más personas dependen exclusivamente de la salud pública

La pérdida de cobertura laboral se combina con otro factor: el aumento del costo de las prepagas. Desde la desregulación del sector, las cuotas acumularon una suba del 460%, frente a una inflación del 320% durante el mismo período.

El impacto puede observarse en los datos de cobertura. En el cuarto trimestre de 2023 había 9.428.131 personas sin prepaga, obra social ni mutual. Para el primer trimestre de 2026, el número había escalado hasta 10.674.416.

La diferencia representa 1.246.285 personas más sin cobertura privada. De esta manera, la proporción de población en esa situación pasó del 32% al 35,6%. Solo durante el último trimestre analizado, unas 231.141 personas pasaron a depender del sistema público de salud.

Los jóvenes, entre los más afectados

El deterioro de la cobertura sanitaria es especialmente marcado entre las personas de 15 a 29 años. Dentro de esa franja, el 49,9% no cuenta con obra social, prepaga ni mutual y depende exclusivamente del sistema público.

En comparación con el cuarto trimestre de 2023, son 438.790 jóvenes más en esa situación, lo que representa un crecimiento del 15,3% y constituye el mayor incremento relativo entre los grupos etarios analizados.

La combinación entre menor empleo formal, pérdida de beneficiarios de las obras sociales y mayores costos de las coberturas privadas amplió así el universo de personas que recurren exclusivamente a hospitales y centros públicos de salud.