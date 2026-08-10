Desde la Provincia cruzan a Milei por retener los fondos para rutas: “Los está timbeando”

El Gobierno de Javier Milei quedó nuevamente bajo la lupa por el destino de los fondos destinados a la infraestructura vial. Una investigación de LA NACION reveló que el Sistema Vial Integrado (SisVial) recaudó $1,503 billones desde el inicio de la actual gestión, pero apenas $394.406 millones fueron ejecutados en obras, mientras que a fines de mayo permanecían más de $1 billón colocados en instrumentos financieros.

El dato adquirió mayor peso político después de que el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, reconociera que una parte de los recursos recaudados a través de ese fondo es utilizada por el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, para contribuir al objetivo de equilibrio fiscal. “Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal”, sostuvo Ravier durante una entrevista con El Diario de La Pampa.

La declaración abrió un nuevo frente de críticas desde la provincia de Buenos Aires, donde la diputada bonaerense de UCR + Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, volvió a cuestionar la política vial de la administración libertaria. La legisladora, referenciada en Emilio Monzó, apuntó contra el destino de los recursos que los usuarios aportan cada vez que cargan combustible.

“No sorprenden estos números porque lo venimos advirtiendo desde que asumió Javier Milei. Lo que se paga de impuestos en cada litro de gasoil debe ir a obras viales y no a la especulación financiera”, planteó Vaccarezza.

La diputada también vinculó el deterioro de la infraestructura con el impacto sobre la actividad productiva. “Mientras tanto, las rutas siguen destruidas y la producción tiene cada vez más costos. Esto demuestra que el Gobierno de Milei y Caputo no tiene un programa económico pensado para producir y crecer”, sostuvo.

Para sorpresa de nadie, el vocero presidencial confirma lo que venimos advirtiendo desde hace meses. El "equilibrio fiscal" que @JMilei y @LuisCaputoAR tanto defienden es ficticio e insostenible en el tiempo. ¿Qué país puede crecer sin rutas ni obra pública?… — Silvina Vaccarezza (@SilVaccarezza) August 10, 2026

El fondo que debía terminar en las rutas

El SisVial es un subsistema del fideicomiso creado mediante el decreto 976/01, que recibe una porción del impuesto a los combustibles líquidos con un destino específico: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial nacional. El Ministerio de Economía es la autoridad de aplicación, mientras que el Banco Nación actúa como fiduciario y administra la cuenta especial en la que se registran los movimientos del fondo.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por LA NACION a partir de balances contables, informes mensuales y documentación oficial obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública, durante 2024 el SisVial recaudó $360.238 millones y destinó a obras apenas $40.668 millones, equivalente al 11,3%.

En 2025 la ejecución llegó a $270.592 millones sobre $692.514 millones recaudados, es decir, el 39%. Entre enero y mayo de 2026, en tanto, se aplicaron $83.144 millones sobre $450.500 millones, un 18,5%. En el acumulado de la gestión de Milei, la ejecución alcanzó así el 26,2%, mientras que el 73,8% restante no fue aplicado a obras viales.

La diferencia se observa con mayor claridad en la composición financiera del fideicomiso. Al 31 de mayo, la cartera de inversiones alcanzaba $1.001.018 millones: $854.234 millones estaban colocados en títulos públicos y $146.784 millones en plazos fijos. A ese monto se sumaban otros $37.761 millones inmovilizados en una cuenta corriente. En total, más de $1,038 billones permanecían fuera de las obras viales.

El reclamo bonaerense

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, también salió al cruce del Gobierno nacional luego de conocerse los datos sobre el SisVial. El funcionario acusó a la administración de Milei de “timbear” los fondos de Vialidad y puso el foco en la contradicción entre la acumulación de recursos financieros y el estado de los corredores nacionales.

“El gobierno de Milei cobró el impuesto y en las rutas hay abandono y desidia. Se están timbeando la plata que debería ir a las obras públicas. Está en juego la vida de la gente, de las familias que viajan en nuestras rutas”, denunció.

Katopodis viene cuestionando desde hace meses la paralización de la obra pública nacional y el deterioro de las rutas. En abril había advertido que Milei podía convertirse en “el primer presidente de la historia que no va a inaugurar un solo kilómetro de ruta” y había señalado que los recursos recaudados mediante impuestos al combustible debían utilizarse para sostener la infraestructura vial.

El ministro bonaerense también había reclamado al Gobierno nacional el traspaso de la Autopista Presidente Perón a la Provincia, después de que Nación avanzara con Santa Fe en un esquema para delegar en ese distrito la gestión y mantenimiento de una ruta nacional. En esa oportunidad, Katopodis cuestionó el trato recibido por Buenos Aires y reclamó que se aplicara el mismo criterio en territorio bonaerense.

El conflicto vial se cruza además con la decisión del gobernador Axel Kicillof de impulsar una declaración de emergencia de la obra pública nacional en la provincia. El mandatario sostuvo que la paralización de trabajos está generando accidentes en las rutas, pérdidas económicas y deterioro en las condiciones de vida de los bonaerenses.

En ese escenario, Vaccarezza volvió a poner la lupa sobre la Ruta Nacional 5, uno de los corredores estratégicos para el oeste bonaerense y particularmente sensible para las localidades de la región.

“La falta de transparencia ya es una marca registrada de este Gobierno. Ni siquiera brindan información sobre una obra tan importante como la Autovía de la Ruta 5, que hace años esperan miles de bonaerenses”, cuestionó la diputada.

La legisladora reclamó respuestas concretas sobre los trabajos pendientes y apuntó contra las promesas acumuladas en torno al corredor. “No alcanza con los anuncios: queremos respuestas, plazos concretos y que la obra se haga de una vez por todas. La Ruta 5 no puede seguir esperando”, sostuvo.

El reclamo se produce mientras la Justicia ordenó a Vialidad Nacional entregar documentación vinculada con las obras sobre el tramo de la Ruta 5 entre Mercedes y Suipacha, en una causa que volvió a poner el foco sobre el acceso a la información respecto del avance de los trabajos.

El giro financiero que expone al Gobierno

Los balances analizados por LA NACION muestran además que durante los últimos meses se produjo un cambio significativo en la forma en que se administraron los fondos del SisVial. Hasta mediados de 2025, la cartera estaba compuesta principalmente por plazos fijos. Luego comenzó a crecer con fuerza la participación de títulos públicos.

En junio de 2025, los títulos representaban el 11,5% de la cartera. En julio pasaron al 61,5% y en agosto alcanzaron el 79,4%. Para diciembre, los $664.494 millones que componían la cartera estaban colocados íntegramente en letras del Tesoro.

El cambio coincidió con una instrucción del Poder Ejecutivo vinculada con la administración de los fondos fiduciarios. El Banco Nación dejó asentado en sus estados contables que su banca fiduciaria debía consultar previamente con la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía antes de cada licitación de títulos públicos para definir el monto y el instrumento a adquirir.

Desde el propio Banco Nación explicaron que, en su condición de fiduciario, actúan como “tesorería” del SisVial y que ejecutan las instrucciones que reciben del Palacio de Hacienda.

El resultado es un cuadro difícil de disociar del deterioro de la red vial. Mientras el fideicomiso acumulaba más de un billón de pesos en inversiones financieras al cierre de mayo, un informe técnico de la Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) estimó que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo.