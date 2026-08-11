Mauricio Novelli volvió a rechazar que el caso $LIBRA pueda ser considerado una estafa y pidió a la Cámara Federal que confirme el apartamiento de cinco inversores que se presentaron como querellantes en la investigación. En su planteo, sostuvo que quienes adquirieron el activo asumieron voluntariamente los riesgos de operar en un mercado de alta volatilidad y buscó desvincular al presidente Javier Milei de responsabilidad penal por la promoción del proyecto.

La presentación fue realizada ante la Sala I de la Cámara Federal y respalda la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien había dispuesto excluir del expediente a Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo.

La defensa de Novelli planteó que las pérdidas sufridas por quienes compraron $LIBRA no bastan para acreditar una maniobra defraudatoria. Su argumento central es que las operaciones fueron realizadas de manera voluntaria y dentro de un mercado caracterizado por fuertes variaciones de precios.

El empresario sostuvo además que para que exista una estafa debe acreditarse un engaño capaz de inducir a error a la víctima y provocar una disposición patrimonial perjudicial. Desde esa posición, rechazó que la caída del valor del activo pueda convertir automáticamente a quienes lo compraron en víctimas de un delito.

El planteo sobre los inversores

La discusión sobre la participación de los querellantes tiene un impacto directo sobre el desarrollo del expediente. Si la Cámara Federal confirma su exclusión, los cinco particulares perderán la posibilidad de impulsar medidas de prueba, solicitar indagatorias y recurrir determinadas decisiones judiciales.

La acción penal quedaría entonces bajo el impulso del fiscal Eduardo Taiano.

La defensa también cuestionó que una pérdida derivada de una operación especulativa pueda ser reconstruida posteriormente como una maniobra delictiva. El argumento apunta a diferenciar los riesgos propios de una inversión en activos digitales de los elementos necesarios para configurar penalmente una estafa.

Ese planteo ya había tenido una primera respuesta favorable en julio, cuando Martínez de Giorgi apartó a los inversores del expediente. El juez consideró entonces que los elementos presentados no alcanzaban para acreditar de manera suficiente su condición de víctimas directas.

Novelli también defendió a Milei

Otro de los ejes de la presentación fue la intervención de Javier Milei. Novelli buscó desligar al Presidente de una eventual responsabilidad penal por el mensaje publicado en X el 14 de febrero de 2025, mediante el cual difundió el proyecto $LIBRA.

La defensa calificó esa publicación como penalmente irrelevante y sostuvo que se trató de un mensaje político referido a un mecanismo de financiamiento privado, no de una iniciativa estatal.

La publicación presidencial ocupa un lugar central en la investigación porque contribuyó a la difusión del activo antes de su posterior derrumbe. Milei eliminó luego el mensaje de su cuenta.

La causa continúa, además, con el análisis de comunicaciones y otros elementos incorporados durante la investigación para reconstruir los vínculos entre los participantes del proyecto y el entorno presidencial.

Entre las cuestiones que siguen bajo análisis aparecen los contactos de Novelli con integrantes del entorno de Milei y los acontecimientos vinculados al Tech Forum Argentina 2024, evento que forma parte de la reconstrucción judicial del vínculo entre algunos de los protagonistas del caso.

La Cámara Federal deberá resolver ahora si mantiene el criterio que dejó afuera de la causa a los cinco inversores o si habilita nuevamente su participación como querellantes. La definición determinará qué actores podrán intervenir directamente en el impulso de la investigación, mientras continúa el análisis judicial sobre las circunstancias que rodearon el lanzamiento y la promoción de $LIBRA.