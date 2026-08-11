Caso $LIBRA: Novelli negó una estafa, defendió a Milei y apuntó contra los inversores

El empresario pidió que la Cámara Federal confirme el apartamiento de cinco inversores que se presentaron como querellantes. Sostuvo que las pérdidas fueron consecuencia de decisiones tomadas en un mercado de riesgo y consideró penalmente irrelevante la publicación de Javier Milei que difundió el proyecto.
Política11 de agosto de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Novelli y Milei

Mauricio Novelli volvió a rechazar que el caso $LIBRA pueda ser considerado una estafa y pidió a la Cámara Federal que confirme el apartamiento de cinco inversores que se presentaron como querellantes en la investigación. En su planteo, sostuvo que quienes adquirieron el activo asumieron voluntariamente los riesgos de operar en un mercado de alta volatilidad y buscó desvincular al presidente Javier Milei de responsabilidad penal por la promoción del proyecto.

MileiEncuesta: el 61% quiere un cambio de Gobierno para 2027

La presentación fue realizada ante la Sala I de la Cámara Federal y respalda la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien había dispuesto excluir del expediente a Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo.

La defensa de Novelli planteó que las pérdidas sufridas por quienes compraron $LIBRA no bastan para acreditar una maniobra defraudatoria. Su argumento central es que las operaciones fueron realizadas de manera voluntaria y dentro de un mercado caracterizado por fuertes variaciones de precios.

El empresario sostuvo además que para que exista una estafa debe acreditarse un engaño capaz de inducir a error a la víctima y provocar una disposición patrimonial perjudicial. Desde esa posición, rechazó que la caída del valor del activo pueda convertir automáticamente a quienes lo compraron en víctimas de un delito.

El planteo sobre los inversores

La discusión sobre la participación de los querellantes tiene un impacto directo sobre el desarrollo del expediente. Si la Cámara Federal confirma su exclusión, los cinco particulares perderán la posibilidad de impulsar medidas de prueba, solicitar indagatorias y recurrir determinadas decisiones judiciales.

La acción penal quedaría entonces bajo el impulso del fiscal Eduardo Taiano.

La defensa también cuestionó que una pérdida derivada de una operación especulativa pueda ser reconstruida posteriormente como una maniobra delictiva. El argumento apunta a diferenciar los riesgos propios de una inversión en activos digitales de los elementos necesarios para configurar penalmente una estafa.

Ese planteo ya había tenido una primera respuesta favorable en julio, cuando Martínez de Giorgi apartó a los inversores del expediente. El juez consideró entonces que los elementos presentados no alcanzaban para acreditar de manera suficiente su condición de víctimas directas.

Novelli Casa Rosada

Novelli también defendió a Milei

Otro de los ejes de la presentación fue la intervención de Javier Milei. Novelli buscó desligar al Presidente de una eventual responsabilidad penal por el mensaje publicado en X el 14 de febrero de 2025, mediante el cual difundió el proyecto $LIBRA.

La defensa calificó esa publicación como penalmente irrelevante y sostuvo que se trató de un mensaje político referido a un mecanismo de financiamiento privado, no de una iniciativa estatal.

Criptomonedas Javier Milei

La publicación presidencial ocupa un lugar central en la investigación porque contribuyó a la difusión del activo antes de su posterior derrumbe. Milei eliminó luego el mensaje de su cuenta.

La causa continúa, además, con el análisis de comunicaciones y otros elementos incorporados durante la investigación para reconstruir los vínculos entre los participantes del proyecto y el entorno presidencial.

Entre las cuestiones que siguen bajo análisis aparecen los contactos de Novelli con integrantes del entorno de Milei y los acontecimientos vinculados al Tech Forum Argentina 2024, evento que forma parte de la reconstrucción judicial del vínculo entre algunos de los protagonistas del caso.

Congreso de la NaciónCrece la mora de las familias y el Congreso acumula más de 30 proyectos sin avanzar

La Cámara Federal deberá resolver ahora si mantiene el criterio que dejó afuera de la causa a los cinco inversores o si habilita nuevamente su participación como querellantes. La definición determinará qué actores podrán intervenir directamente en el impulso de la investigación, mientras continúa el análisis judicial sobre las circunstancias que rodearon el lanzamiento y la promoción de $LIBRA.

¿Cómo cree que estará la situación económica de acá a 6 meses?

Mejor

Peor

Igual

No sabe/no contesta

Te puede interesar
Matías Rappallini y Lorena Otermín

Crece el escándalo en Maipú: el exintendente Rappallini y su sucesora Otermin fueron procesados por fraude electoral

Mariana Portilla
Política11 de agosto de 2026
La Cámara Nacional Electoral confirmó la acusación por la retención de los DNI de al menos 27 vecinos vulnerables durante los comicios de 2019, en los que el radicalismo retuvo el poder por apenas 49 votos. La causa investiga ofrecimientos de dinero, alimentos, materiales y beneficios sociales para impedir o condicionar el sufragio.
Paro docente.

Paro, marcha y asambleas: dos sectores docentes sostienen la protesta en la Provincia

Pamela Orellana
Política11 de agosto de 2026
La Asociación de Maestrxs llamó a una huelga para este miércoles 12 y a una movilización el jueves 13; en paralelo, SUTEBA Multicolor impulsa mandatos escolares y un plenario virtual para definir nuevas medidas hacia fines de agosto. Ambas rechazan el acuerdo salarial del 7%, aunque manejan cronogramas distintos y una adhesión que dependerá de cada establecimiento.
Lo más visto
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL