Una nueva encuesta nacional mostró que el 61% de los consultados quiere un cambio de Gobierno en las elecciones presidenciales de 2027, en un escenario marcado por una elevada desaprobación de la gestión de Javier Milei y una percepción negativa sobre la situación social y económica del país.

Los datos surgen del Monitor Sociopolítico y Electoral elaborado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), correspondiente a julio y realizado sobre 2.895 casos a nivel nacional.

El estudio determinó que el 58% desaprueba la gestión del Presidente, mientras que el 59% calificó como “muy mala” la situación socioeconómica del país.

El rechazo al Gobierno no se traduce automáticamente en voto opositor

Uno de los principales puntos del informe es que el creciente malestar con la administración nacional no implica, por sí solo, la consolidación de una mayoría electoral alternativa.

Los investigadores señalaron que la desaprobación constituye una condición necesaria para un cambio electoral, pero remarcaron que ese descontento necesita encontrar una oferta política capaz de representar esa demanda y ordenar a un electorado que actualmente aparece disperso.

En ese sentido, el estudio advierte que el rechazo puede manifestarse de distintas maneras: mediante indecisión, abstención potencial, voto en blanco o apoyo fragmentado entre diferentes fuerzas, sin provocar necesariamente un desplazamiento inmediato del oficialismo.

La medición describe así una brecha entre la evaluación negativa de la gestión y la decisión concreta sobre qué opción elegir en las urnas.

El desgaste de Milei todavía no fortalece a una alternativa dominante

El relevamiento también analizó qué ocurre con los electores que acompañaron a La Libertad Avanza y luego comenzaron a distanciarse del Gobierno.

Según el informe, existe un sector que redujo su identificación con el oficialismo, se alejó de la gestión o dejó de defenderla, pero que todavía no encontró un nuevo espacio político que lo represente.

Ese fenómeno puede derivar en mayor indecisión, búsqueda de terceras opciones o una definición electoral más cercana a la campaña.

El estudio también señala que el debilitamiento de Milei no se traslada de manera automática a una adhesión equivalente hacia Axel Kicillof ni hacia otra figura opositora.

La elección de 2027 aparece abierta

Para los investigadores, el principal desafío rumbo a la próxima elección presidencial estará en la capacidad de cada fuerza para conservar a sus votantes, recuperar apoyos perdidos y transformar el rechazo al adversario en una decisión electoral concreta.

El escenario que surge del relevamiento no muestra una mayoría política consolidada.

La conclusión del informe es que ninguna fuerza tiene actualmente una mayoría asegurada y que todos los espacios compiten desde posiciones minoritarias. En ese contexto, la capacidad de retener y reconstruir coaliciones electorales podría resultar decisiva para convertir una primera minoría en una mayoría capaz de gobernar.

El dato del 61% que pide un cambio de Gobierno aparece así como una señal significativa del clima político, aunque el propio estudio advierte que todavía existe una distancia considerable entre el descontento social y la construcción de una alternativa electoral definida para 2027.