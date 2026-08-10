Deudas y pluriempleo: la radiografía que expone la situación de los trabajadores estatales

Una encuesta nacional reveló que el 87% de los trabajadores estatales mantiene deudas vigentes y que el 55,4% recurre al pluriempleo para complementar sus ingresos. Alquiler, salud, educación, alimentos y ropa aparecen entre los gastos que empujan al endeudamiento.
Encuestas10 de agosto de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Deudas Estatales

El endeudamiento y el pluriempleo atraviesan a una amplia mayoría de los trabajadores estatales del país. Una encuesta nacional difundida por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reveló que el 87% de las personas consultadas mantiene deudas vigentes, mientras que el 55,4% tiene más de un trabajo para complementar sus ingresos o conseguir mayor estabilidad económica.

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El relevamiento alcanzó a empleados públicos de distintos niveles del Estado. Del total de participantes, el 47,8% trabaja en el Estado nacional, el 41,7% en administraciones provinciales, el 5,8% en municipios, el 2% en empresas estatales y el 2,7% en otros ámbitos. La edad promedio de quienes respondieron fue de 45 años.

Entre quienes declararon tener deudas, el 73% mantiene compromisos con más de una entidad. El informe señala además que el 40% recurre al endeudamiento para afrontar gastos vinculados con urgencias médicas, educación, alquileres o expensas. Otro 37% utiliza crédito para cancelar otras obligaciones y cubrir necesidades como alimentación y vestimenta.

Más de la mitad recurre al pluriempleo

La encuesta también puso el foco sobre las estrategias utilizadas para reforzar los ingresos. El 55,4% de los trabajadores consultados afirmó tener más de un empleo, un dato que coloca al pluriempleo como otro de los principales indicadores de la situación económica relevada por el sindicato.

Dentro del grupo que declaró desempeñarse en más de un trabajo, el 56% son mujeres. A su vez, el 34% de ellas trabaja entre ocho y doce horas diarias para poder sostener los gastos del hogar.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, vinculó los resultados con la pérdida del poder adquisitivo y cuestionó la política salarial del Gobierno. Según sostuvo el dirigente, el endeudamiento pasó a utilizarse para cubrir necesidades cotidianas en lugar de financiar inversiones o consumos extraordinarios.

ATE Congreso 2026

ATE resumió el resultado de la encuesta señalando que los trabajadores recurren a deudas para afrontar alquiler, salud, comida y ropa, y afirmó que más del 55% necesita el pluriempleo para sostenerse.

El peso de las deudas sobre los ingresos

El estudio también advierte sobre el impacto que tienen las obligaciones financieras en el presupuesto mensual de los hogares. Según el planteo de Aguiar, una parte creciente del salario debe destinarse al pago de cuotas, tarjetas, créditos y otros compromisos, reduciendo los recursos disponibles para otros consumos.

@RodoAguiar

El dirigente sostuvo además que más de la mitad de quienes toman deuda desconoce la tasa de interés que está pagando y cuestionó las condiciones en las que los trabajadores acceden al financiamiento.

El relevamiento incorpora así distintos indicadores de una misma problemática: altos niveles de endeudamiento, utilización del crédito para cubrir gastos esenciales y expansión del pluriempleo como mecanismo para complementar el salario.

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Los resultados difundidos por ATE corresponden a una encuesta realizada entre trabajadores de organismos nacionales, provinciales, municipales y empresas estatales, por lo que describen la situación de las personas consultadas y no constituyen una medición oficial sobre la totalidad de los empleados públicos argentinos.

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