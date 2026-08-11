Kicillof endurece la pelea con Milei por las obras: “Se está robando los recursos”

Escuelas, rutas y plata sin ejecutar: Kicillof apuntó fuerte contra Milei y llevó la pulseada por la obra pública al corazón de Berazategui.

Axel Kicillof eligió una jornada cargada de inauguraciones en Berazategui para lanzar una de sus acusaciones más duras contra Javier Milei. El gobernador bonaerense cuestionó el destino de los recursos recaudados para sostener la red vial nacional y acusó al Presidente de quedarse con fondos que, según remarcó, deberían utilizarse para construir, mantener y ampliar rutas.

“El problema es que Milei se está robando todos esos recursos”, disparó Kicillof durante la puesta en funcionamiento del nuevo centro de operaciones de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), en las cercanías del peaje de Hudson.

La frase elevó el tono de una disputa que venía creciendo alrededor de la paralización de proyectos nacionales, el deterioro de corredores estratégicos y la administración del Sistema Vial Integrado (SisVial). También condensó la estrategia política del mandatario provincial: contrastar el ajuste de la Casa Rosada con una agenda bonaerense sostenida en escuelas, rutas, viviendas y obras municipales.

Horas antes, Kicillof había inaugurado el nuevo edificio de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 7, una construcción iniciada con financiamiento nacional que, de acuerdo con la Provincia, quedó paralizada durante la administración libertaria y debió ser completada con aportes bonaerenses y municipales.

El "palito" de Kicillof por los fondos viales

La escalada tuvo como escenario el nuevo centro neurálgico de AUBASA, instalado en el Polo Design de Hudson. Allí, acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el presidente de la empresa estatal, José Arteaga, Kicillof apuntó directamente contra el manejo nacional de los impuestos incluidos en el precio de los combustibles.

“Cuando cada trabajador carga combustible está contribuyendo a un fondo con asignación específica para mantener y expandir la red vial argentina”, sostuvo. Inmediatamente después lanzó la acusación contra Milei y atribuyó a esa retención de recursos el deterioro que presentan numerosos caminos nacionales.

El gobernador habló de un “abandono sin precedentes” y aseguró que la falta de trabajos pone en riesgo a quienes circulan por esas trazas. Su planteo apareció apenas después de que una investigación periodística revelara el bajo nivel de ejecución del SisVial y el volumen de dinero colocado en instrumentos financieros.

Según la documentación oficial reconstruida por LA NACION, el sistema recaudó $1,503 billones desde el comienzo de la gestión libertaria hasta mayo de 2026, pero destinó $394.406 millones a obras. La ejecución acumulada fue del 26,2%, mientras más de $1,038 billones permanecían en títulos públicos, plazos fijos y una cuenta corriente. Los datos también fueron incorporados a una denuncia penal presentada por la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz. La investigación sobre el SisVial y la presentación judicial profundizaron la controversia.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, había reconocido que una parte de esos recursos es utilizada por el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, como parte de la política destinada a alcanzar el equilibrio fiscal. No precisó, sin embargo, qué proporción se deriva efectivamente al mantenimiento de las rutas.

¿Dónde están los fondos del impuesto a los combustibles que por ley deben destinarse a mejorar nuestras rutas? En la timba, en la especulación financiera, en cualquier lado menos en donde realmente tienen que estar.



Es fácil hablar de superávit fiscal cuando se logra a costa de… pic.twitter.com/PsDXMCBJzj — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 11, 2026

El enfrentamiento por los caminos nacionales fue el segundo capítulo de una jornada durante la cual Kicillof buscó exhibir lo que define como dos modelos de gestión enfrentados.

En el barrio Bustillo, el mandatario inauguró el nuevo edificio de la Escuela Técnica N° 7 junto con la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, y el intendente de Berazategui, Carlos Balor.

“Mientras el Gobierno nacional desfinancia y ataca con particular saña a la educación técnica, nosotros estamos en Berazategui inaugurando el nuevo edificio de esta escuela que Milei había paralizado”, afirmó el gobernador.

La construcción demandó una inversión informada de $2.842 millones. Cuenta con cuatro aulas, un taller integral, laboratorios, biblioteca y Salón de Usos Múltiples. La Provincia indicó que los trabajos fueron retomados y terminados junto con el municipio después de que la Nación interrumpiera su financiamiento.

Kicillof utilizó ese caso para insistir en la existencia de “dos modelos de gestión antagónicos”. En su descripción, uno está atravesado por la “deserción y el abandono”, mientras el otro sostiene políticas públicas destinadas a ampliar el acceso a la educación.

El gobernador vinculó la formación técnica con una discusión productiva de mayor alcance. “Tenemos la obligación de pensar y trabajar para que la Argentina se inserte en el mundo generando producción nacional y valor agregado”, señaló. También aseguró que su administración continuará priorizando la industria, el empleo local, la ciencia y la tecnología.

Además, dimos inicio a la construcción de la futura sede de la @UNAJ_oficial para ampliar su oferta académica. Otra inversión educativa abandonada por Nación. pic.twitter.com/PTsSOooamQ — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 11, 2026

Durante la actividad también se dio inicio a la construcción de una sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). El proyecto contempla una superficie superior a los 850 metros cuadrados, donde se dictarán carreras relacionadas con las necesidades productivas y laborales de la región. Del acto participó el rector de la universidad, Arnaldo Medina.

AUBASA como respuesta al modelo nacional

La puesta en valor de las oficinas de AUBASA le permitió al gobierno bonaerense extender el contraste al terreno vial. El centro de operaciones fue equipado con tecnología destinada a gestionar el tránsito, reforzar la seguridad y mejorar la asistencia a los usuarios de las autopistas provinciales.

José Arteaga explicó que las instalaciones forman parte del programa de modernización de la compañía y destacó que también permitirán mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores.

Kicillof reivindicó la gestión estatal de la empresa y aseguró que la Provincia desarrolla un plan integral de obras estratégicas. AUBASA ejecuta, entre otros proyectos, la construcción del cuarto carril de la Autopista Buenos Aires-La Plata entre el Acceso Sudeste y Hudson. La intervención abarca aproximadamente 20 kilómetros y se financia con recursos de la compañía, según informó el Ministerio de Infraestructura bonaerense. El plan oficial contempla 25 obras y proyectos sobre rutas y autopistas bajo concesión provincial.

Para el mandatario, esas inversiones tienen efectos directos sobre la movilidad, la producción y el turismo. “Estamos convencidos de que la obra pública es un instrumento indispensable para el bienestar de los bonaerenses y el desarrollo de todo el país”, afirmó.

Una disputa que gana peso político

La pulseada ya no se limita a quién termina una escuela o repara una ruta. La obra pública se convirtió en una de las fronteras más visibles entre la administración libertaria y el gobierno bonaerense.

Milei sostiene que la infraestructura debe dejar de depender de un esquema de gasto nacional deficitario y que la iniciativa privada debe ganar protagonismo. Kicillof responde que el retiro del Estado paraliza proyectos esenciales, destruye empleo y deja sin soluciones a municipios que no cuentan con capacidad financiera suficiente.

Gabriel Katopodis es uno de los funcionarios encargados de sostener esa confrontación. El ministro bonaerense viene reclamando explicaciones sobre el impuesto a los combustibles, cuestiona el esquema nacional de concesiones y exige el traspaso de proyectos frenados, entre ellos la Autopista Presidente Perón.

La crisis de la construcción aporta otro componente al choque. Empresarios y sindicatos calcularon que el sector perdió entre 100.000 y 130.000 puestos de trabajo desde el cambio de gobierno y que la actividad permanece cerca de un 25% por debajo de los niveles previos. En ese escenario, cada inauguración bonaerense adquiere una doble función: muestra una obra terminada y sirve como plataforma para discutir el programa económico de la Casa Rosada.

¿Cómo cree que estará la situación económica de acá a 6 meses? Mejor Peor Igual No sabe/no contesta





