Cobro a extranjeros y ajuste sanitario: los números con los que la Provincia le responde a Milei

Kicillof y Kreplak.

El Gobierno de Javier Milei reglamentó este martes el cobro de prestaciones no urgentes a extranjeros sin residencia permanente en hospitales nacionales. La Resolución 1066/2026, dictada por el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, instrumentó los cambios introducidos por el DNU 366/2025 en la Ley de Migraciones.

Desde la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, cuestionó la decisión, la calificó como “discriminatoria” y la ubicó en el terreno de la “propaganda”. Su respuesta condensó la discusión que el gobierno de Axel Kicillof mantiene con la Casa Rosada: “El sistema de salud está sobrecargado por falta de recursos, no por extranjeros”.

Qué cambia y dónde

Los residentes permanentes conservarán el acceso en las mismas condiciones que los argentinos y deberán acreditarlo con DNI. Quienes no posean esa condición tendrán que presentar un seguro médico —el hospital facturará a la compañía— o pagar antes de recibir la atención habitual. Las emergencias seguirán garantizadas sin demoras administrativas; superado el riesgo vital, las prácticas posteriores podrán cobrarse.

El procedimiento alcanza a establecimientos administrados por Nación, no a los hospitales provinciales. En suelo bonaerense funcionan tres de dependencia nacional directa: el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, en El Palomar, Morón; el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, en General Rodríguez; y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS), en Mar del Plata.

También operan bajo gestión compartida los SAMIC El Cruce, de Florencio Varela; Cuenca Alta Néstor Kirchner, de Cañuelas; Presidente Néstor Kirchner, de Gregorio de Laferrere; y el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario, de Monte Grande.

Según precisaron desde Salud, sus consejos de administración deberán aprobar por separado el mecanismo operativo. Kreplak citó al Posadas al explicar que la dependencia nacional tiene un peso acotado dentro de la extensa red bonaerense.

Hospital SAMIC Presidente Néstor Kirchner en Gregorio de Laferrere.

Dos porcentajes y un debate previo

De acuerdo con los datos expuestos por el ministro, los extranjeros sin residencia permanente representan el 0,4% de las guardias y el 0,5% de las internaciones en la Provincia; en distritos fronterizos, afirmó, la proporción “nunca supera el 2%”. También negó que personas sin DNI argentino accedan libremente a trasplantes o tratamientos oncológicos: para esas prácticas, remarcó, deben acreditar residencia.

La discusión ya había llegado a la Legislatura bonaerense. En julio, Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, presentó junto con legisladores libertarios y del PRO —entre ellos Alejandro Rabinovich, titular de la bancada amarilla— un proyecto para cobrar prestaciones provinciales y estudios en universidades bonaerenses a extranjeros sin residencia permanente.

El texto exceptúa emergencias, víctimas de trata, vacunación y enfermedades transmisibles, y propone administrar lo recaudado mediante el SAMO. El diputado Juan Osaba sostuvo que buscaban “ordenar y optimizar” los recursos.

Kreplak había respondido entonces con la frase “racismo, mentiras y desconocimiento”. Citó un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria: durante 2023, los no residentes habrían representado el 0,2% de más de 1,4 millones de consultas y el 0,81% de las internaciones. No son series directamente comparables: refieren a universos distintos y el período de los datos actuales no fue precisado.

La demanda que recibe la Provincia

El número que Kreplak contrapuso al anuncio nacional fue el de las camas: hoy, sostuvo, el 53% de la ocupación en hospitales públicos provinciales corresponde a personas con obra social o prepaga, frente a menos del 40% antes de la gestión de Milei. Atribuyó ese salto al deterioro de coberturas que empujó pacientes hacia el sector público.

Según el funcionario, la red bonaerense brinda un 35% más de respuesta. IOMA registra 37% más de internaciones, cubre 30% más de medicamentos de alto costo y aumentó 37% sus prestaciones. Aunque admitió posibles dificultades puntuales con proveedores, negó que exista un ajuste generalizado en la obra social provincial.

El ministro enumeró áreas que, según denunció, perdieron respaldo nacional: Remediar, el envío de anticonceptivos y la compra de medicamentos para VIH y tuberculosis. También vinculó la sobrecarga con la retracción de PAMI y advirtió sobre un aumento del 300% en internaciones y muertes por complicaciones de diabetes. En salud mental, señaló que el suicidio es la principal causa de muerte entre los 15 y 35 años y que también crece entre adultos mayores.

En paralelo, la Provincia comenzó a diseñar el Segundo Plan Quinquenal de Salud 2027-2032 a partir de más de 30 bases de datos. El programa tendrá cuatro ejes —derecho a la salud, gobierno, soberanía sanitaria y sustentabilidad— y será presentado en el Congreso Provincial de Salud 2027. Kreplak resumió el cuadro financiero: “Todo eso saca los recursos y hace que todo esté más crítico, más atención y menos recursos”.