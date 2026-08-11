La rosca no afloja en la UCR bonaerense: cruces, 2027 en la mira y pulseada por el territorio

La interna de la Unión Cívica Radical bonaerense sumó un nuevo capítulo después de la Convención Provincial. Lo que debía funcionar como una señal de reorganización partidaria terminó dejando expuestas las diferencias entre la conducción vinculada al senador nacional Maximiliano Abad y el sector que responde al exintendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández, que decidió abandonar el encuentro y avanzar con un espacio propio bajo el nombre Construir.

Lejos de quedar saldada con la conformación de los nuevos órganos partidarios, la disputa escaló durante las últimas horas. El eje de la discusión pasó por las razones de la ruptura, el rumbo que debe adoptar el radicalismo bonaerense y, sobre todo, las posiciones que cada sector pretende ocupar frente al gobernador Axel Kicillof y en la construcción electoral hacia 2027.

Desde el sector que sostiene a la conducción provincial salieron a cuestionar la decisión de Fernández y de los dirigentes que lo acompañaron. Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense, defendió la Convención y apuntó directamente contra quienes se retiraron del encuentro.

El legislador marplatense sostuvo que el radicalismo debe concentrarse en recuperar competitividad electoral y llamó a los dirigentes que abandonaron la Convención a participar del debate interno. “Invito a estos compañeros que se fueron a que vengan a discutir la estrategia electoral del radicalismo para ganar en el 2027 en la provincia de Buenos Aires”, planteó.

En la misma línea, Garciarena marcó uno de los principales objetivos que, según su mirada, debería tener el partido: reconstruir una estructura territorial capaz de competir en los 135 municipios. “Tenemos que tener 135 candidatos a intendentes”, afirmó.

La discusión adquirió otro tono cuando desde el abadismo comenzaron a instalar la idea de que los impulsores de Construir mantienen cercanía política con Kicillof. La acusación buscó correr el eje de la pelea por la integración de los órganos partidarios y llevarlo hacia una cuestión de identidad política: qué radicalismo se pretende construir y qué relación tendrá con el peronismo bonaerense.

La respuesta llegó desde uno de los dirigentes que integra el nuevo espacio. El diputado provincial Valentín Miranda rechazó de plano cualquier vínculo político con el gobernador y pidió poner el foco en la trayectoria de cada dirigente.

Ahora entiendo ! Katopodis convocó a CONSTRUIR (y en Trenque Lauquen). pic.twitter.com/oXpExdeetk — Diego R Garciarena (@dgarciarena) August 8, 2026

Una unidad que volvió a mostrar fisuras

La Convención Provincial había sido presentada como la culminación de un proceso de normalización después de años de disputas internas, impugnaciones y enfrentamientos entre las distintas líneas del radicalismo bonaerense.

Emiliano Balbín quedó al frente del Comité Provincia y Pablo Nicoletti, dirigente platense de Evolución Radical, asumió la presidencia de la Convención. Josefina Mendoza quedó como vicepresidenta del Comité, dentro de un esquema que buscó integrar a los distintos sectores que habían participado de la interna. La foto institucional, sin embargo, quedó atravesada por la salida del espacio de Fernández.

El sector cuestionó la integración de los órganos partidarios y consideró insuficiente la representación que había obtenido dentro de la nueva estructura. Entre sus principales referentes se encuentran, además de Fernández, la diputada provincial Alejandra Lordén, los diputados provinciales Valentín Miranda y Priscila Minnaard, la senadora provincial Natalia Quintana y el diputado nacional Pablo Juliano.

El dirigente Martín Borrazás fue uno de los encargados de expresar las críticas antes del retiro del sector. “Así, la reconstrucción no es viable”, planteó. La salida derivó en la presentación de Construir, una corriente que busca consolidarse dentro del radicalismo con una fuerte impronta territorial. El espacio reivindica el peso de los intendentes, legisladores, concejales y afiliados y cuestiona los acuerdos que, según su lectura, quedan concentrados en las cúpulas partidarias.

En su documento fundacional, Construir planteó: “Construir desde las bases no es un eslogan, es una decisión política”. También sostuvo que no acompañará “acuerdos de cúpulas” y remarcó: “La UCR no tiene dueños. Pertenece a sus afiliados”.

La disputa, así, excedió la discusión por los cargos y comenzó a instalar una competencia por la representación política del radicalismo bonaerense.

Comunicado de Construir.

El territorio aparece como la próxima batalla

Detrás de la pelea partidaria existe un dato que explica buena parte de la tensión: la UCR todavía conserva una estructura municipal importante en el interior bonaerense.

El espacio que se referencia en Fernández reúne a varios intendentes radicales. Entre ellos aparecen Maximiliano Suescun, jefe comunal de Rauch y presidente del Foro de Intendentes Radicales; Franco Flexas, de General Viamonte; Juan Carlos Chalde, de Coronel Dorrego; Lisandro Hourcade, de Magdalena; José Luis Salomón, de Saladillo; Román Bouvier, de Rojas; Nahuel Mittelbach, de Florentino Ameghino; Salvador Serenal, de Lincoln; Martín Randazzo, de General La Madrid; Francisco Recoulat, de Trenque Lauquen; Javier Andres, de Adolfo Alsina; y Esteban Santoro, de General Madariaga.

Ese volumen territorial convierte a la disputa en algo más que una pelea por la estructura partidaria. Los intendentes tendrán un papel central cuando la UCR comience a definir candidatos, alianzas y estrategias electorales para 2027.

El antecedente inmediato fue el encuentro realizado en marzo en Saladillo bajo el lema “Pensar presente, construir futuro”, donde dirigentes de las ocho secciones electorales ya habían planteado la necesidad de fortalecer una propuesta radical con identidad propia.

Ahora, esa discusión vuelve a aparecer dentro de una estructura partidaria que todavía intenta acomodarse después de la interna.

Cada uno elige la Convención que quiere.

En lugar de quedarse y disculparse por la catástrofe electoral a la que llevaron al radicalismo en el 2025, se van.

En lugar de quedarse y explicar porque la UCR bonaerense no tuvo lista nacional por primera vez desde 1983, se van.

En… pic.twitter.com/jcDiJTxn01 — Diego R Garciarena (@dgarciarena) August 8, 2026

Garciarena puso 2027 en el centro

En medio de la escalada, Garciarena buscó llevar la discusión hacia el terreno electoral. El dirigente cercano a Abad cuestionó la decisión de abandonar la Convención y recordó que el radicalismo debe recuperar protagonismo después de un 2025 en el que no presentó una lista nacional propia en la provincia de Buenos Aires.

“En lugar de quedarse y disculparse por la catástrofe electoral a la que llevaron al radicalismo en el 2025, se van”, cuestionó. En otro tramo de su crítica, planteó: “En lugar de CONSTRUIR, cuando no ganan buscan destruir”.

El legislador también cuestionó que los dirigentes se retiraran de la Convención en lugar de participar del debate interno y defendió la legitimidad de las decisiones adoptadas. Según señaló, más de 250 de los 289 convencionales participaron de la definición de las nuevas autoridades.

Su planteo quedó sintetizado en una frase que también marca el rumbo que pretende darle a la discusión: “La función de los partidos políticos también es ganar elecciones”.

Garciarena había defendido además públicamente la necesidad de recuperar una presencia radical fuerte en cada distrito. En un mensaje publicado en X, sostuvo que el partido debe volver a ser “protagonista de la política bonaerense” y llamó a construir una fuerza con presencia territorial y capacidad para disputar el futuro de la Provincia.