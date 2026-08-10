Radiografía del turismo bonaerense: caída de viajes, consumo retraído y estadías más cortas

Durante el receso invernal, indicó Augusto Costa, se movilizaron alrededor de 790.000 turistas por los destinos de la provincia, un 11,5% menos que en 2025 y cerca de un 22% por debajo del registro de 2023.

Las vacaciones de invierno volvieron a dejar señales de alarma para el turismo bonaerense. Menos visitantes, menor gasto y una ocupación hotelera que quedó muy lejos de los niveles de años anteriores conformaron una foto que el Gobierno de Axel Kicillof utiliza para cuestionar el impacto de la política económica de Javier Milei sobre las actividades vinculadas al consumo interno.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, presentó este lunes los principales indicadores del sector y puso el foco en una tendencia que, según planteó, se viene consolidando desde el cambio de gobierno nacional. Durante el receso invernal, indicó, se movilizaron alrededor de 790.000 turistas por los destinos de la provincia, un 11,5% menos que en 2025 y cerca de un 22% por debajo del registro de 2023.

El retroceso no quedó limitado a la cantidad de personas que viajaron. Según los números expuestos por Costa, el gasto turístico durante las vacaciones de invierno rondó los $320.000 millones, con una baja de aproximadamente 10% frente a 2025 y de 26% en comparación con 2023.

Para el ministro bonaerense, el dato resulta particularmente relevante porque muestra que la actividad enfrenta un doble problema: hay menos personas que deciden viajar y quienes finalmente lo hacen también gastan menos.

“Cayó la cantidad de turistas y, además, respecto a la temporada de invierno previa a que asumiera Milei, se ve una caída muy importante en el gasto promedio que cada turista realiza durante sus vacaciones”, sostuvo Costa.

La postal también apareció en los establecimientos hoteleros. El indicador provincial de ocupación registró un promedio de 33,5% durante los fines de semana del receso, lo que significa que aproximadamente dos de cada tres camas disponibles quedaron vacías.

“Dos de cada tres camas estuvieron vacías”, remarcó el funcionario, al describir un nivel de ocupación que quedó 4,6 puntos porcentuales por debajo de 2025 y unos 10 puntos por debajo de 2023.

Tal como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el comportamiento del turismo fue dispar según el destino, con algunos municipios que lograron mejores niveles de ocupación pese al retroceso general. San Pedro y Tapalqué superaron el 80%, mientras Balcarce alcanzó el 60% y Tigre llegó al 58%. En tanto, Mar del Plata, Pinamar, Chascomús, Carhué, Miramar y La Costa cerraron el receso con niveles de ocupación de entre el 44% y el 55%.

En Villa Gesell, en tanto, el movimiento tuvo un comportamiento dispar. Un relevamiento sobre 136 alojamientos registró un pico de 40% durante el mejor fin de semana, mientras Mar de las Pampas llegó al 53%, Las Gaviotas y Mar Azul al 39% y la ciudad de Villa Gesell al 30%. La realización de eventos como Invierno Medieval permitió mejorar la circulación en determinados momentos, aunque no alcanzó para revertir las dificultades que enfrentaron los prestadores.

El verano ya había encendido las alarmas

Costa planteó que los números del invierno no pueden analizarse de manera aislada. Para la administración bonaerense, forman parte de una secuencia que incluye también la última temporada de verano y los fines de semana largos.

Durante el último verano, según los datos presentados por el ministro, 8,9 millones de turistas visitaron destinos bonaerenses. Fueron unos 373.000 menos que en la temporada anterior y alrededor de 1,24 millones menos que en el verano 2022/2023.

La comparación también mostró una reducción en el tiempo de permanencia y en el consumo. Costa señaló una caída cercana al 6% en la estadía promedio y una baja del 23% en el consumo turístico en la Costa Atlántica frente a la temporada tomada como referencia.

“Menos turistas y se quedaron menos tiempo”, resumió el ministro. En ese punto aparece uno de los argumentos centrales de la Provincia: la discusión ya no pasa solamente por cuántas personas llegan a un destino, sino por cuánto tiempo permanecen, cuánto consumen y qué capacidad tienen los prestadores para sostener sus estructuras con una demanda más débil.

El diagnóstico coincide con lo que este medio había recogido de empresarios y funcionarios municipales durante el receso. Desde distintos destinos señalaron reservas realizadas a último momento, viajes más cortos y una mayor búsqueda de alternativas cercanas y económicas.

La subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, había advertido además sobre la incidencia del clima y la pérdida de poder adquisitivo. “Hay mucha cancelación por el clima”, explicó, y describió un comportamiento en el que muchas familias optaron por reducir gastos, acortar las estadías o directamente suspender el viaje.

El déficit turístico que preocupa a la Provincia

Costa también puso sobre la mesa el comportamiento de la balanza turística. Según los datos que presentó, durante los primeros seis meses del año se produjo una diferencia de alrededor de 3,5 millones de turistas entre los argentinos que salieron del país y los extranjeros que ingresaron.

Ese movimiento habría implicado, de acuerdo con el funcionario, una salida cercana a US$5.000 millones por la balanza turística durante el primer semestre.

El planteo se contrapone con el discurso que sostiene la Secretaría de Turismo de la Nación, conducida por Daniel Scioli, que viene destacando el crecimiento del turismo receptivo. En julio, el funcionario nacional informó que durante el primer semestre llegaron 3.115.089 turistas extranjeros y que el ingreso de visitantes provenientes de países no limítrofes alcanzó un récord de 1.434.001 personas.

Scioli atribuyó ese resultado a la política del Gobierno de Milei, a la apertura aerocomercial y a las medidas implementadas para promover el turismo internacional.

La Provincia, en cambio, pone el acento en otro indicador: cuánto turismo argentino se pierde y qué ocurre con los destinos que dependen principalmente del mercado interno.







La discusión dejó de ser solamente económica y pasó directamente al terreno político. Costa llevó el reclamo bonaerense al Consejo Federal de Turismo y cuestionó la respuesta que recibió de Daniel Scioli.

Según relató el ministro, frente a los planteos de la Provincia el secretario de Turismo nacional respondió con recomendaciones vinculadas con la búsqueda de financiamiento y con herramientas que podrían implementar organismos bonaerenses.

La respuesta de Costa fue contundente. “No necesitamos consejos, necesitamos que se hagan cargo de las cosas que les tocan, que hagan las políticas que tienen que hacer y que el Estado nacional que desertó vuelva a hacerse cargo de lo que le corresponde”, afirmó.

El funcionario bonaerense también cuestionó el rol del Gobierno nacional en materia turística y sostuvo que la Provincia viene sosteniendo políticas propias para acompañar a los municipios y prestadores.

El planteo adquiere mayor peso porque la administración de Kicillof viene utilizando el turismo como uno de los sectores para mostrar el impacto de la política económica nacional sobre las economías locales. La Provincia promocionó este año sus 135 destinos turísticos, impulsó beneficios mediante Cuenta DNI y participó de ferias nacionales para sostener la actividad.