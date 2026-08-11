General Pinto: Se inauguraron las obras de refacción integral de la Escuela Primaria N° 11 de Germania

La Municipalidad de General Pinto inauguró las obras de refacción integral y puesta en valor de la Escuela Primaria N° 11 “Juan Bautista Alberdi”, ubicada en la localidad de Germania, luego de varios meses de trabajos en diferentes sectores del edificio.

El establecimiento, que ofrece jornada completa a chicos y chicas de la localidad, fue intervenido con mejoras que abarcaron desde los sanitarios y las instalaciones de agua hasta los patios, desagües, carpinterías y tareas de pintura.

Uno de los principales trabajos fue la renovación completa de los baños. Para concretarla, se levantaron los pisos existentes y se acondicionaron las cañerías, además de construir nuevos contrapisos y colocar piso calcáreo.

También fueron reemplazadas las divisiones entre sanitarios por nuevas estructuras de aluminio, se colocaron revestimientos, se redujo la altura de los cielorrasos y el antiguo piletón fue sustituido por una mesada de granito con bachas de aluminio.

A su vez, las carpinterías de madera fueron reemplazadas por aberturas de aluminio con vidrios laminados, con el objetivo de brindar mayor seguridad.

Nuevos espacios y mejoras en todo el edificio

La intervención también contempló la realización de revoques en las superficies afectadas y trabajos de pintura tanto en el interior como en el frente de la escuela.

Otro de los espacios alcanzados por la obra fue el antiguo laboratorio, que se encontraba en desuso. El sector fue refaccionado y acondicionado para darle una nueva función como espacio destinado a la preparación de desayunos y meriendas.

Además, se reacondicionó casi por completo la instalación de agua y se renovaron los pisos de los patios junto con sus respectivos desagües.

Los trabajos incluyeron, asimismo, la ejecución de nuevos desagües pluviales, cambios en las bajadas de las canaletas y la reparación de los portones de los patios.

La inauguración de las obras

El acto de inauguración contó con la participación del intendente de General Pinto, Fernando Rodríguez, y del vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Alexis Guerrera.

También estuvieron presentes docentes, directivos e integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 11, junto con vecinos de Germania.

La inauguración marcó así la finalización de una intervención que alcanzó diferentes sectores del establecimiento y permitió renovar tanto espacios de uso cotidiano de los alumnos como instalaciones y sectores comunes del edificio.