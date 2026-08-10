“No son 5,5 millones de especuladores”: la respuesta de los Passaglia a Milei

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, y su hermano Manuel cuestionaron al presidente Javier Milei por sus recientes declaraciones sobre el endeudamiento de las familias argentinas y rechazaron la idea de que quienes recurren al crédito lo hagan simplemente por decisión propia.

A través de un mensaje conjunto, los dirigentes nicoleños sostuvieron que millones de argentinos utilizan actualmente sus tarjetas de crédito para cubrir necesidades básicas y llegar a fin de mes.

“No son 5,5 millones de especuladores, Presidente: la gente se endeuda con la tarjeta para comprar comida”, expresaron.

El planteo aparece en un contexto de fuerte crecimiento de la morosidad de los hogares, que durante 2026 alcanzó niveles históricamente elevados en préstamos personales y tarjetas de crédito.

“La realidad de la calle muestra otra cosa”

Santiago y Manuel Passaglia cuestionaron directamente la interpretación de Milei sobre la responsabilidad individual de quienes toman deuda.

“Frente a la idea de que quien se endeuda ‘lo hace porque quiere’ o que a nadie le pusieron una pistola en la cabeza, la realidad de la calle muestra otra cosa”, señalaron.

Según plantearon, el endeudamiento de las familias no está vinculado principalmente con consumos extraordinarios o bienes de alto valor, sino con la necesidad de afrontar gastos cotidianos.

“Más de 5 millones de familias argentinas no usan la tarjeta de crédito para comprarse un auto o irse de vacaciones, la usan para llegar a fin de mes y pagar la compra del supermercado”, afirmaron.

Las declaraciones de Milei que generaron la respuesta

La reacción de los Passaglia se produjo después de que el Presidente se pronunciara sobre el aumento de la morosidad y rechazara la posibilidad de impulsar medidas específicas para aliviar la situación de los deudores.

Milei sostuvo que quien toma un crédito es responsable de esa decisión y planteó que las posibles soluciones deben surgir de acuerdos entre los bancos y sus clientes.

Al ser consultado por las familias que actualmente tienen dificultades para afrontar sus compromisos, el mandatario respondió: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?”.

El Presidente también defendió que una mejora de las condiciones macroeconómicas permitirá reducir las tasas de interés y facilitar los procesos de refinanciación.

Morosidad en niveles elevados

El debate se produce en medio de un deterioro de la capacidad de pago de los hogares.

Durante 2026, los atrasos en créditos destinados a las familias alcanzaron niveles máximos de la serie disponible, mientras también se registró un crecimiento de la mora vinculada con tarjetas de crédito y préstamos al consumo.

Distintos análisis vienen señalando que una parte de los hogares utiliza financiamiento para afrontar gastos corrientes, incluidos alimentos, servicios y otros consumos básicos, en un escenario de mayores dificultades para cubrir los gastos mensuales.

Dos miradas sobre el endeudamiento

La discusión expuso dos diagnósticos diferentes sobre el problema.

Desde el Gobierno nacional, Milei puso el foco en la responsabilidad individual de quien decide tomar una deuda y en la negociación entre las entidades financieras y sus clientes.

Los Passaglia, en cambio, señalaron que el contexto económico obliga a numerosas familias a recurrir al crédito como una herramienta para sostener el consumo cotidiano.

Para los dirigentes de San Nicolás, detrás de las cifras de endeudamiento existen hogares que dependen de la tarjeta para financiar incluso la compra de alimentos.

El mensaje de los Passaglia al Presidente

Con su publicación, Santiago y Manuel Passaglia buscaron instalar una diferenciación respecto de la mirada presidencial sobre el endeudamiento.

El eje de su planteo fue que no puede considerarse de la misma manera a quien se endeuda para realizar una inversión o financiar un consumo extraordinario que a una familia que utiliza crédito para cubrir necesidades esenciales.

“No son 5,5 millones de especuladores”, remarcaron, al insistir en que para una parte importante de la población el financiamiento se convirtió en una herramienta para llegar a fin de mes.