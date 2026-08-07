Balor impulsa trabajos de saneamiento y un nuevo desagüe pluvial

La Municipalidad de Berazategui continúa ejecutando obras de saneamiento hidráulico en distintos sectores del distrito, con el objetivo de mejorar el drenaje del agua y prevenir anegamientos.

Actualmente, los trabajos alcanzan a los barrios Sarmiento y San Marcos, donde se interviene sobre la calle 148 entre 57 y 58. En paralelo, el Municipio avanza con la construcción de un nuevo desagüe pluvial en Juan María Gutiérrez, sobre la calle 414 entre Camino Real Norte y Camino General Belgrano.

Las intervenciones son impulsadas por el intendente Carlos Balor y cuentan con financiamiento municipal.

Saneamiento entre Sarmiento y San Marcos

En el límite entre los barrios Sarmiento y San Marcos, las cuadrillas trabajan en el mantenimiento y recuperación del sistema de desagües pluviales.

Las tareas incluyen la colocación y el reemplazo de caños, la revisión de los cruces de calle, la limpieza de cámaras y conductos y el mantenimiento general de la infraestructura existente.

También se verifican los caños para detectar aquellos que se encuentren obstruidos o deteriorados y proceder a su reemplazo.

El objetivo es garantizar un correcto escurrimiento del agua, especialmente durante episodios de lluvias intensas.

“Favorecer el escurrimiento del agua”

El director general de Obras Municipales y Vialidad Urbana, Ezequiel Santiago, explicó los alcances de la intervención.

“Nos encontramos trabajando en la intersección de los barrios Sarmiento y San Marcos, realizando saneamiento, colocación de caños, revisión de cruces de calle y limpieza de cámaras. Estas tareas apuntan a mejorar el funcionamiento del sistema de desagües y favorecer el escurrimiento del agua durante los días de lluvia”, señaló.

El funcionario destacó además la importancia de mantener en condiciones toda la red pluvial.

“Mantener los desagües limpios y los caños en buen estado es fundamental para que el agua drene correctamente. Estas obras beneficiarán a los vecinos de esta cuadra y a todos los que transitan diariamente por la zona”, afirmó.

El reconocimiento de los vecinos

Matías Soengas, vecino del barrio Sarmiento, valoró los trabajos realizados sobre la calle donde reside.

“Tuve la grata sorpresa de encontrarme con los trabajadores municipales realizando esta obra sobre la calle donde vivo. Esto es algo muy importante para el barrio, ya que va a mejorar el escurrimiento del agua de lluvia, lo que significa un gran beneficio para todos los vecinos y vecinas”, expresó.

Y agregó: “Estamos muy agradecidos con el intendente Carlos Balor y la Municipalidad, por seguir realizando estas obras que mejoran nuestra vida cotidiana”.

Un nuevo desagüe pluvial en Gutiérrez

En Juan María Gutiérrez, Balor supervisó los trabajos correspondientes a un nuevo desagüe pluvial sobre la calle 414, entre Camino Real Norte y Camino General Belgrano.

La obra también se ejecuta con fondos municipales y busca mejorar y acelerar el escurrimiento del agua proveniente del centro de la localidad.

“Este desagüe pluvial es una obra muy importante para la localidad de Juan María Gutiérrez. De esta manera, seguimos dando respuestas concretas para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, íntegramente con fondos municipales”, afirmó el intendente.

Un conducto de aproximadamente 300 metros

Balor brindó detalles técnicos sobre la intervención y explicó que el proyecto contempla un conducto de grandes dimensiones.

“Se trata de un conducto rectangular de aproximadamente 300 metros de longitud, 6 metros de ancho y 1,50 metros de alto, por donde escurrirá el agua proveniente del Centro de Gutiérrez”, precisó.

El jefe comunal consideró que se trata de una obra clave para el sector.

“Es un trabajo de suma importancia para esta zona del distrito, ya que permitirá optimizar el drenaje y brindar una solución de fondo a la problemática”, sostuvo.

Obras con fondos municipales

Durante la recorrida por Gutiérrez, Balor estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Cristian Ribeyrol, otros integrantes del Gabinete municipal y vecinos del lugar.

Desde el Municipio remarcaron que tanto las tareas de saneamiento en Sarmiento y San Marcos como el nuevo desagüe de Gutiérrez forman parte de una política de infraestructura hidráulica orientada a mejorar la respuesta ante las lluvias.

Las obras son ejecutadas con recursos municipales y buscan fortalecer el sistema de desagües, reducir riesgos de anegamientos y mejorar las condiciones de vida en distintos puntos de Berazategui.