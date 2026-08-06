Alberti amplía el acceso al gas natural en la localidad de Pla

El Municipio de Alberti continúa avanzando con el programa “Acceso al Gas” en la localidad de Pla, donde nuevas familias lograron conectarse a la red de gas natural.

La iniciativa se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre la Municipalidad y la empresa provincial Buenos Aires Gas S.A. —BAGSA—, con el objetivo de ampliar el acceso al servicio en los hogares que cumplen con los requisitos establecidos.

En ese marco, el intendente Jorge Gaute visitó a vecinos que recientemente completaron la conexión y ya cuentan con gas natural en sus viviendas.

Una nueva conexión domiciliaria

En esta oportunidad, el servicio llegó al hogar de Carlos Hernández y María Luisa Dadesio.

Ambos vecinos manifestaron su alegría por poder contar con gas natural en su casa, luego de completar los pasos necesarios para incorporarse a la red.

La conexión representa una mejora significativa para la vida cotidiana de la familia y se suma a las ya concretadas en distintos sectores de Pla.

Más familias avanzan con los trámites

Desde el Municipio informaron que numerosas familias de la localidad ya accedieron al servicio.

Además, en otros hogares comenzaron los trabajos preliminares y los procedimientos administrativos necesarios para avanzar con nuevas conexiones.

El proceso contempla distintas etapas técnicas y documentales antes de que cada vivienda pueda quedar incorporada formalmente a la red.

El objetivo de ampliar el programa

Gaute había planteado días atrás, durante una visita a la Subsecretaría de Energía, la intención de extender el alcance de “Acceso al Gas”.

El objetivo es que el programa llegue a la mayor cantidad posible de familias de Pla que reúnan las condiciones requeridas.

Desde la gestión municipal destacaron que el acceso al gas natural constituye una mejora importante para los hogares y contribuye a reducir costos y optimizar las condiciones de vida.

Trabajo conjunto con BAGSA

La iniciativa se lleva adelante de manera articulada con Buenos Aires Gas S.A., empresa provincial encargada de acompañar el desarrollo y la extensión del servicio.

La coordinación entre el Municipio y BAGSA permite avanzar con los trabajos técnicos, las conexiones y los trámites correspondientes.

El programa forma parte de las gestiones destinadas a ampliar la infraestructura de servicios en las localidades del partido de Alberti.

Autoridades acompañaron la visita

Además del intendente Jorge Gaute, participaron de la recorrida el secretario de Gobierno, Constanzo Pulero, y el senador provincial Germán Lago.

Las autoridades dialogaron con los vecinos y observaron los avances logrados a través del programa.

Desde el Municipio señalaron que continuarán trabajando para sumar nuevas conexiones y acercar el servicio a más hogares de Pla.