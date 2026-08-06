De Jesús: “Marchamos en todo el país para decirle al Gobierno que la soberanía no se negocia, no se vende, ni se entrega”

El intendente del Partido de La Costa, Juan De Jesús, expresó su rechazo al proyecto de extranjerización de tierras y convocó a participar de la movilización prevista para este jueves en defensa de la soberanía nacional.

Juan De Jesús

A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe comunal sostuvo que "El proyecto de extranjerización de tierras impulsado por Milei no es una simple iniciativa legislativa: es un nuevo intento de entregar el patrimonio de los argentinos".

En ese sentido, afirmó que la eventual aprobación de la medida tendría consecuencias para el distrito costero. Según manifestó, el proyecto afectaría zonas estratégicas como Punta Rasa y Punta Médanos, que, de acuerdo con su planteo, quedarían expuestas a intereses privados y extranjeros.

De Jesús aseguró que esa situación pondría "en riesgo nuestra soberanía, nuestros recursos naturales y el acceso de las futuras generaciones a un territorio que nos pertenece a todos".

En el cierre de su mensaje, el intendente convocó a la marcha prevista para este jueves y expresó: "Marchamos en todo el país para decirle al Gobierno que la soberanía no se negocia, no se vende, ni se entrega".

Finalmente, concluyó su publicación con una consigna: "La Patria se defiende. La Costa también".