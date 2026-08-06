Wischnivetzky: "La Patria no se vende, la tierra tampoco"

Mediante un comunicado, el alcalde expresó "La Patria no se vende, la tierra tampoco. Como intendente el partido de Mar Chiquita quiero expresar mi profunda preocupación ante el proyecto impulsado por el gobierno nacional que propone modificar el régimen de protección de las tierras en nuestro país. No se trata de una discusión técnica ni de una cuestión administrativa, lo que está en juego es la soberanía Argentina, la capacidad del Estado para proteger sus recursos estratégicos y el derecho de la futura generaciones a decidir sobre el destino de nuestro territorio".

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El mandamás dijo que "la tierra no puede ser considerada únicamente un bien comercial. Es donde producimos nuestros alimentos, donde se desarrollan nuestras economías regionales, donde se encuentran el agua, la energía, los minerales y los recursos naturales que representan un enorme oportunidad para el desarrollo de Argentina".

"Ceder las herramientas que hoy permiten regular su adquisición y proteger zonas sensibles significa asumir un riesgo que nuestro país no debería correr", acotó.

"En todo el mundo, las naciones que piensan estratégicamente resguardan sus territorios y establecen mecanismos para evitar que recursos esenciales queden sujetos exclusivamente a intereses privados o extranjeros. Argentina no debería recorrer el camino contrario", remarcó y opinó "nuestro país cuenta con una riqueza natural extraordinaria y esos recursos son parte del patrimonio de todos los argentinos, deben administrarse con una mirada de largo plazo priorizando siempre el interés nacional".

"Solicitamos al Honorable Senado de la nación que rechace esta iniciativa en resguardo de las tierras argentinas y los recursos que pertenecen a todos", indicó.

Por último, dijo "defender la tierra es defender el trabajo, la producción, el ambiente, el federalismo y el futuro de nuestra Nación".