Golía renovó su compromiso con la ciudad y anunció avances del plan LED

El intendente de Chacabuco, Darío Golía, compartió un saludo a la comunidad con motivo de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad y renovó el compromiso de continuar trabajando para generar más oportunidades para los vecinos.

En paralelo, el Municipio informó que sigue avanzando el Plan de Recambio de Luminarias LED en la ciudad cabecera y en distintas localidades del partido.

Las intervenciones se desarrollan actualmente en Rawson y en el barrio La Construcción, mientras que recientemente concluyeron los trabajos en O’Higgins.

Golía saludó a los vecinos por el aniversario

“En un nuevo aniversario de la fundación de nuestra ciudad, quiero hacer llegar un afectuoso saludo a cada vecino y vecina que, con su trabajo, compromiso y esfuerzo cotidiano, contribuye al crecimiento de nuestra comunidad”, expresó Golía.

El intendente destacó la participación diaria de la comunidad en el desarrollo del distrito y puso en valor la historia, las raíces y las tradiciones locales.

“Hoy rendimos homenaje a nuestra historia, a nuestras raíces y a las tradiciones que nos identifican, renovando el compromiso de seguir construyendo un futuro con más oportunidades para todos”, afirmó.

Producción, cultura y educación

En su mensaje, el jefe comunal señaló que la producción, la cultura y la educación representan algunos de los principales pilares de la identidad de Chacabuco.

“Con la fuerza de la producción, la cultura y la educación que siempre caracterizaron a Chacabuco, continuaremos trabajando juntos por una ciudad cada día mejor”, sostuvo.

De esta manera, Golía vinculó la conmemoración con el desafío de sostener el crecimiento y acompañar el desarrollo de la comunidad.

Recambio de luminarias en Rawson

En el marco del Plan de Iluminación LED, el Municipio comenzó una nueva obra sobre la avenida Perón, en la localidad de Rawson.

Los trabajos se extenderán a lo largo de 18 cuadras, desde 9 de Julio hasta la avenida Vieytes, e incluirán también calles aledañas.

La intervención contempla el reemplazo de las luminarias existentes por equipos con tecnología LED para ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia del alumbrado público.

También renovarán postes deteriorados

Además del recambio de artefactos, el proyecto prevé la sustitución de postes en los sectores donde su antigüedad o estado de conservación hacen necesaria una renovación.

El objetivo es garantizar una instalación más segura y eficiente y acompañar la modernización de las luminarias con mejoras en toda la infraestructura.

Las tareas permitirán mejorar la visibilidad nocturna y brindar mejores condiciones de circulación para vecinos, peatones y conductores.

Finalizaron los trabajos en O’Higgins

Golía destacó el avance sostenido del programa e informó que recientemente concluyeron las tareas de colocación y recambio de luminarias LED en O’Higgins.

La intervención permitió modernizar el alumbrado de la localidad y se integra a un plan que busca llegar progresivamente a distintos puntos del partido.

Desde el Municipio señalaron que la continuidad de los trabajos permitirá extender una iluminación más eficiente a sectores que todavía cuentan con sistemas antiguos.

Nuevas luminarias en el barrio La Construcción

El gobierno local también inició la instalación de nuevas luminarias LED en el barrio La Construcción, dentro de la ciudad de Chacabuco.

La obra forma parte de la expansión del programa en la ciudad cabecera y busca mejorar la iluminación de los espacios públicos y las calles del sector.

Con los trabajos en Rawson, O’Higgins y La Construcción, el Municipio continúa ampliando el alcance del plan en las distintas localidades y barrios.

Un plan para todo el partido

El Plan de Recambio de Luminarias LED apunta a modernizar el alumbrado público, mejorar la eficiencia energética y reforzar la seguridad en la vía pública.

Las intervenciones avanzan de manera progresiva tanto en Chacabuco como en las localidades del distrito.

En el marco de un nuevo aniversario, la gestión municipal vinculó la puesta en valor de la historia y la identidad de la ciudad con la continuidad de obras destinadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad.