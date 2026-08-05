Educación y transporte rural, ejes de la reunión entre Erica Revilla y Nicolás Bonino

La intendente de General Arenales, Erica Revilla, recibió al consejero general de Educación de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Bonino, en una reunión de trabajo destinada a analizar distintos desafíos vinculados al sistema educativo del distrito.

Del encuentro también participó la secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Municipal, María Emilia Serra Barra. Durante la jornada, los funcionarios intercambiaron experiencias y dialogaron sobre diferentes iniciativas orientadas a fortalecer las políticas educativas y generar más oportunidades para los estudiantes.

Uno de los principales temas abordados fue el transporte escolar rural, considerado un servicio esencial para garantizar que niños y jóvenes que viven en zonas alejadas puedan asistir diariamente a clases.

En ese marco, analizaron la importancia de sostener y fortalecer este sistema, al entender que constituye una herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación en todo el distrito.

Bonino integra el Consejo General de Educación en representación de los espacios de la oposición y ocupa ese lugar por el radicalismo, desde donde participa en la definición y el seguimiento de las políticas educativas de la provincia de Buenos Aires.

Además del transporte escolar rural, durante la reunión se abordaron otros desafíos relacionados con la educación pública y se puso en valor el trabajo articulado entre el Gobierno Municipal y las autoridades educativas provinciales para impulsar políticas que respondan a las necesidades de cada comunidad.

Al finalizar el encuentro, Revilla destacó la importancia de sostener estos espacios de diálogo y trabajo conjunto para continuar fortaleciendo las políticas educativas y avanzar en respuestas concretas para las comunidades escolares del distrito.