Tras los ataques de Milei a Lula, Brasil rebaja la relación con Argentina

Brasil decidió reducir su representación diplomática en la Argentina después de las reiteradas descalificaciones del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva. El embajador brasileño Julio Bitelli permanecerá en Brasilia y la sede en Buenos Aires quedará a cargo de un encargado de negocios, en una señal institucional que profundiza una crisis bilateral provocada por los ataques del mandatario argentino.

La determinación no implica, por ahora, una ruptura de relaciones diplomáticas ni el cierre de las embajadas. Tampoco supone una expulsión formal del embajador argentino en Brasil, Guillermo Daniel Raimondi. Sin embargo, representa una reducción del nivel político del vínculo entre los dos países más importantes del Mercosur y deja sin embajadores a ambas representaciones.

El gobierno de Lula comunicó a Raimondi que podía regresar a Buenos Aires, mientras que Bitelli, quien había sido llamado a consultas, no retomará sus funciones en la capital argentina. Las tareas diplomáticas continuarán, pero quedarán en manos de funcionarios de menor jerarquía.

La decisión constituye la consecuencia más concreta hasta el momento de una escalada iniciada por Milei y sostenida a través de sucesivas intervenciones públicas. Lo que comenzó como una confrontación política terminó alterando la estructura institucional de una relación estratégica para la Argentina.

Los ataques que desencadenaron la crisis

La tensión se agravó durante la participación de Milei en un acto político realizado en San Pablo para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y rival electoral de Lula.

Durante esa actividad, Milei volvió a atacar al presidente brasileño y también cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, una de las principales figuras enfrentadas con el bolsonarismo.

Brasil respondió llamando a consultas a Bitelli y expresando formalmente su rechazo a las declaraciones del mandatario argentino. Lejos de intentar desactivar el conflicto, Milei volvió a calificar a Lula como “ladrón” y “corrupto” durante una entrevista posterior.

La reiteración de los ataques terminó de frustrar el regreso del embajador brasileño. Itamaraty interpretó que las declaraciones no eran solamente expresiones partidarias, sino agresiones pronunciadas por un jefe de Estado contra el presidente y las instituciones de un país vecino.

La participación de Milei en el lanzamiento electoral de Flávio Bolsonaro sumó otro elemento de tensión. El Presidente argentino intervino de manera pública en la campaña brasileña y privilegió su afinidad ideológica con el bolsonarismo, aun cuando esa decisión podía afectar la relación con el gobierno de Brasil.

El resultado fue una crisis diplomática con el principal socio comercial de la Argentina y con el país de mayor peso económico y político de América del Sur.

Cancillería culpó a Brasil y omitió los insultos

La Cancillería argentina respondió con un comunicado en el que cuestionó la decisión de Brasilia y acusó al gobierno de Lula de “aislarse del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas”.

El texto sostuvo que durante los últimos años se produjeron expresiones y respaldos políticos cruzados entre dirigentes de ambos países, pero afirmó que la Argentina nunca transformó esas diferencias en un incidente diplomático.

La respuesta oficial buscó equiparar los insultos de Milei con anteriores manifestaciones políticas de Lula y con los vínculos del Partido de los Trabajadores con sectores del peronismo. Sin embargo, evitó mencionar que el Presidente argentino había descalificado directamente a su par brasileño y participado en un acto electoral de la oposición.

La Cancillería tampoco explicó por qué Milei volvió a atacar a Lula después de que los gobiernos comenzaran a buscar una salida al conflicto.

De ese modo, el Gobierno rechazó las consecuencias institucionales de la crisis, pero eludió asumir la responsabilidad por las declaraciones que la desencadenaron. El comunicado presentó a Brasil como responsable de la escalada y dejó fuera del relato oficial las sucesivas intervenciones presidenciales.

Bullrich defendió a Milei y pidió que Brasil no se “victimice”

Patricia Bullrich también se sumó a la defensa del Presidente. La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza pidió que Brasil no se “victimice” y sostuvo que Lula había intervenido previamente en la política argentina.

Bullrich mencionó el respaldo del mandatario brasileño a Sergio Massa durante la campaña electoral y su visita a Cristina Fernández de Kirchner. A partir de esos antecedentes, afirmó que también existieron actos de “intromisión” por parte de Lula.

La dirigente oficialista reconoció, no obstante, que la reducción de la representación diplomática “no es una buena señal” y manifestó su expectativa de que el conflicto pueda resolverse rápidamente.

Su intervención reforzó la estrategia elegida por el Gobierno: relativizar los ataques de Milei, equipararlos con anteriores posicionamientos políticos de Lula y trasladar al gobierno brasileño la responsabilidad por la crisis.

Bullrich no cuestionó las descalificaciones del Presidente ni su participación en la campaña de Flávio Bolsonaro. Tampoco planteó la necesidad de preservar el vínculo institucional con Brasil por encima de las afinidades partidarias.

Una provocación con consecuencias para la Argentina

El deterioro del vínculo ocurre en una relación central para la economía argentina. Brasil es un socio clave para las exportaciones, la industria automotriz, el comercio energético y numerosas cadenas productivas integradas durante décadas.

La reducción del nivel diplomático no implica una suspensión inmediata de esos intercambios. Sí limita los canales políticos de mayor jerarquía para negociar diferencias, coordinar políticas y evitar que las tensiones partidarias afecten áreas estratégicas.

Sectores empresariales vinculados con el comercio bilateral expresaron su confianza en que la estructura económica construida entre los dos países pueda resistir la coyuntura política. La expectativa privada está puesta en la previsibilidad de una relación comercial, industrial y energética que excede a los gobiernos de turno.

Esa estabilidad, sin embargo, quedó sometida a una dinámica de confrontación impulsada desde la Casa Rosada. Milei convirtió sus preferencias ideológicas en política exterior y trasladó su alineamiento con el bolsonarismo a una relación de Estado.

La crisis también expone una contradicción del discurso oficial. Mientras Cancillería sostuvo que los vínculos entre países deben responder a intereses permanentes y no a las necesidades personales de sus gobernantes, las expresiones del Presidente terminaron degradando la representación diplomática con un socio estratégico.

Brasil no rompió relaciones ni cerró su embajada. Pero dejó en claro que no enviará nuevamente a su embajador mientras continúen los ataques de Milei.

Por ahora, el resultado es una relación bilateral rebajada, dos embajadas sin sus máximos representantes y una crisis que el Gobierno argentino atribuye a Brasil, aunque comenzó con las reiteradas agresiones del propio Presidente.