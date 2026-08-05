Echarren asumió la Vicepresidencia para América Latina de UCLG

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, asumió la Vicepresidencia para América Latina de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG, por sus siglas en inglés), la organización que reúne a gobiernos locales y municipales de distintos países del mundo.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal expresó que representa "a los municipios de América Latina" y señaló que la entidad reúne a "110 organizaciones" de "33 países". Además, indicó que ya comenzó a trabajar junto al presidente de la organización, Uğur İbrahim Altay, en el plan de gestión 2026-2029 para la región.

"Es un orgullo enorme representar a los municipios de América Latina. Asumo la Vicepresidencia para América Latina de UCLG", escribió Echarren, quien agregó que desempeñará esa función "desde Castelli, la ciudad que me dio esta oportunidad y siempre voy a representar con la frente en alto".

En el mismo mensaje también destacó el objetivo de fortalecer "la unidad del municipalismo en la región" bajo el liderazgo de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA).

Duras críticas a Milei por la relación con Brasil

En otra publicación difundida en sus redes sociales, Echarren cuestionó al presidente Javier Milei por la situación de la relación diplomática entre Argentina y Brasil.

El intendente sostuvo que Brasil "bajó de rango la relación diplomática con la Argentina y no devuelve a su embajador" y vinculó esa situación con la política exterior del Gobierno nacional.

Además, afirmó que Milei "viajó tres veces a hacer campaña con los Bolsonaro", que "trató de basura a Lula en su propio país" y que "firmó un compromiso de pago con Casa de la Moneda de Brasil y no pagó ni la primera cuota".

En ese marco, el jefe comunal remarcó la importancia del vínculo bilateral al señalar que Brasil es "nuestro principal socio comercial" y sostuvo que de esa relación "dependen nuestras exportaciones y miles de puestos de trabajo que debemos cuidar". Finalmente, calificó al Presidente Milei como "desequilibrado" y consideró que "lo único que hace es desprestigiar al pueblo argentino".