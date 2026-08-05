Zamora: "Estamos para trabajar por Tigre y seguir transformando la comunidad"

El intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, encabezaron la ceremonia por el 220° aniversario del desembarco de Santiago de Liniers en el distrito.

El acto, organizado junto con el Instituto de Estudios Históricos de Tigre, se desarrolló en distintos puntos de la ciudad y tuvo como escenario principal el Museo de la Reconquista.

Durante la conmemoración, el jefe comunal vinculó el legado de aquella gesta con los desafíos actuales de la gestión y convocó a sostener el trabajo colectivo para continuar transformando la comunidad.

“Estamos para trabajar por Tigre; nos interesa nuestro distrito y seguir transformando la comunidad porque todavía tenemos mucha obra por delante”, afirmó Zamora.

Un hecho clave en la historia de Tigre

El desembarco de Santiago de Liniers ocurrió el 4 de agosto de 1806 y forma parte de los antecedentes históricos que precedieron al proceso independentista argentino.

“Realmente fue un día muy emotivo, un hito para nuestra comunidad. Como dijimos durante el evento, este hecho marcó un punto de partida hacia nuestra independencia”, expresó el intendente.

Zamora sostuvo que aquella acción permitió demostrar que la población podía organizarse y defender el territorio por sus propios medios.

“De alguna manera, esa gesta permitió comprender que nos podíamos defender por nosotros mismos. Creo que ese fue el escenario que hizo posible que luego llegaran la Revolución de Mayo y, finalmente, el 9 de Julio con la declaración de nuestra independencia”, agregó.

Placa y homenaje en la Plaza Daniel M. Cazón

La jornada comenzó en la Plaza Daniel M. Cazón, donde las autoridades descubrieron una placa conmemorativa por el 220° aniversario del desembarco de Liniers.

Posteriormente, se colocó una ofrenda floral en el monolito para homenajear a quienes participaron de aquel acontecimiento histórico.

Las actividades continuaron en el Museo de la Reconquista, donde Zamora y autoridades del Departamento Ejecutivo local realizaron otra ofrenda floral ante el busto de Santiago de Liniers.

Luego, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Participación de estudiantes

La ceremonia contó con la presencia de alumnos de la Escuela de Educación Primaria N° 6 “Bartolomé Mitre” y de la Escuela de Educación Secundaria N° 9 “Marco Sastre”.

Los estudiantes portaron la bandera de ceremonia y participaron como escoltas durante el acto.

También estuvieron presentes vecinos, representantes de instituciones y autoridades municipales, en una jornada destinada a fortalecer la memoria y la identidad de la comunidad.

“Unidad, sacrificio y voluntad”

Durante su discurso, Zamora sostuvo que la historia debe servir como referencia para afrontar los desafíos actuales del distrito.

“Es tomar ese hecho histórico como un motivo para que sigamos transformando Tigre, para que lo hagamos en unidad, para dar cuenta de que no todo se logra fácil, sino con sacrificio, con entrega, con voluntad, tratando de unir a todos los vecinos en pos de una causa común de nuestra historia”, señaló.

El jefe comunal destacó la valentía de quienes protagonizaron la Reconquista y remarcó la importancia de mantener viva su memoria.

Según expresó, el espíritu colectivo de aquella gesta representa un ejemplo para continuar trabajando por el crecimiento de Tigre.

Gisela Zamora destacó los desafíos del distrito

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, también resaltó el valor de la fecha para la comunidad.

“Hoy conmemoramos los 220 años del desembarco de Santiago de Liniers, una fecha histórica para todos los tigrenses. Recordamos su llegada a Tigre y también a nuestros vecinos y vecinas que se unieron a las tropas para defender lo que es nuestro territorio”, manifestó.

Además, vinculó aquel trabajo conjunto con las metas que enfrenta actualmente el Municipio.

“Hoy Tigre tiene enormes desafíos; hemos logrado mucho y todavía tenemos mucho por hacer. Estoy convencida de que vamos a poder alcanzar esos desafíos y todo lo que nos propongamos en el futuro, siempre que trabajemos en unidad, como lo hicieron aquellas tropas junto a Santiago de Liniers”, sostuvo.

El recuerdo de la historia local

Durante el acto, el padre José Luis “Cote” Quijano dirigió unas palabras a los presentes.

Luego, la presidenta del Instituto de Estudios Históricos de Tigre, Mabel Trifaro, repasó parte de la historia del distrito y destacó la importancia de que la comunidad mantenga viva esta conmemoración.

“Es un día de todos, por eso tenemos que recordarlo y festejarlo. Lo importante es tomar la historia como nuestra base”, expresó.

Trifaro aclaró que, aunque no se trata de la fecha fundacional del partido, el desembarco constituye el acontecimiento más relevante de la historia local.

“Si bien no es la fecha de fundación de Tigre, sí representa el hecho histórico más importante de nuestra ciudad. Hoy lo conmemoramos, como todos los años, con un acto que contó con una gran concurrencia; eso demuestra que es una fecha que nos toca a todos y que llevamos en el corazón”, afirmó.

El origen del Día de Tigre

El 4 de agosto de 1806 fue declarado oficialmente como “Día de Tigre” mediante la Ordenanza Municipal N° 1998/55, promulgada por el Decreto N° 3480/55.

La fecha recuerda el desembarco de Santiago de Liniers y la participación de los habitantes del lugar en los acontecimientos que derivaron en la Reconquista.

De esta manera, el hecho incorporó al partido dentro de los antecedentes históricos que contribuyeron a construir los fundamentos de la patria y pasó a ser utilizado para celebrar el aniversario de la localidad.