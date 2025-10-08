Con un rotundo éxito, se llevó adelante en Tigre una nueva edición de “La Noche de los Museos”

El Municipio de Tigre lanzó una nueva edición del certamen “Tigre Canta 2025 - Edición Rock”, una propuesta dirigida a solistas y bandas locales que buscan mostrar su talento y desarrollarse profesionalmente. La iniciativa busca brindar un espacio de calidad a los artistas del distrito y fomentar la creación musical.

La inscripción estará abierta hasta el 31 de octubre, y se podrá realizar ingresando al enlace oficial de registro. El concurso se desarrollará entre noviembre y diciembre, con distintas instancias competitivas y eliminatorias, seguidas por semifinales y una gran final.

Cada etapa será evaluada por un jurado conformado por referentes del género, entre ellos cantantes, músicos y productores, cuyos nombres se darán a conocer durante el período de inscripción.

Los ganadores del certamen tendrán la oportunidad de grabar hasta tres temas en formato digital y un videoclip profesional, un incentivo clave para seguir impulsando su carrera musical.

Desde la gestión municipal destacaron que el objetivo de esta edición es acompañar a los vecinos y vecinas que sueñan con crecer dentro del género rock, brindándoles una plataforma de proyección y visibilidad artística.

“La Noche de los Museos” brilló en Tigre con gran participación

Con una convocatoria masiva, Tigre vivió una nueva edición de “La Noche de los Museos”, una propuesta libre y gratuita que reunió a cientos de vecinos, vecinas y turistas en tres espacios emblemáticos: el Museo de Arte Tigre (MAT), La Casa de las Culturas Villa Carmen y el Museo de la Reconquista.

La jornada, que comenzó a las 18 horas, ofreció una variada programación artística, musical y educativa, con talleres a cargo de especialistas, conversatorios, espectáculos y visitas guiadas.

Tigre cuenta con una amplia red de espacios culturales que fortalecen la vida artística del distrito, entre los que también se destacan el Museo Haroldo Conti, la Casa Sarmiento y el Museo Xul Solar. Además, los teatros de General Pacheco y el Pepe Soriano en Benavídez ofrecen espectáculos durante todo el año para toda la familia.

Para quienes deseen conocer más sobre la oferta cultural del Municipio, se puede contactar a la Subsecretaría de Cultura al 5282-7557 o a través de las redes sociales oficiales Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.

“Tigre Baila Rock And Roll”: un festival que hizo vibrar a Troncos del Talar

En el marco del 76° aniversario de Troncos del Talar, la comunidad disfrutó del festival “Tigre Baila Rock And Roll”, un evento organizado por el Municipio que combinó baile, música y participación vecinal.

Durante la tarde, vecinos y vecinas participaron de clases abiertas de baile con ritmos inspirados en el rock and roll de las décadas del ‘40 y ‘50, coordinadas por profesores locales. La propuesta tuvo como objetivo acercar la danza y el entretenimiento a distintos barrios de la ciudad, fomentando el encuentro y la actividad recreativa.

La jornada contó con la presencia de las concejalas Marilina Silva y Cecilia Ferreira, además de la subsecretaria de Asistencia Primaria de Salud, Carolina Hernandorena, quienes acompañaron el evento y compartieron con los vecinos el espíritu festivo del aniversario.

El Municipio de Tigre continúa impulsando actividades gratuitas y abiertas a toda la comunidad, con el fin de acercar propuestas culturales y recreativas a los diferentes puntos del distrito. Para más información sobre el programa “Tigre Baila Rock And Roll”, los interesados pueden comunicarse con la Subsecretaría de Cultura o seguir las redes sociales oficiales.