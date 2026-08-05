Barenghi: "Tenemos que seguir resistiendo la extranjerización de nuestras tierras"

El intendente de Bragado, Sergio Barenghi, llamó a defender el territorio nacional y reivindicó la resistencia histórica de la comunidad Mapuche durante una nueva edición de la Fiesta de la Pachamama, realizada en la localidad de Olascoaga.

La tradicional celebración de la Antigua Comunidad Mapuche Melinao reunió este domingo a vecinos de distintos puntos de la región y tuvo como hechos destacados el primer izamiento de la bandera Mapuche y la inauguración de un nuevo Salón de Usos Múltiples en el predio ferroviario.

En ese marco, Barenghi sostuvo que la defensa de las tierras requiere del compromiso y la unidad de toda la sociedad.

“Hace más de 500 años que esta comunidad Mapuche resiste la colonización y hoy tenemos que seguir resistiendo la extranjerización de nuestras tierras, porque la Argentina tiene que ser de los argentinos, y en eso tenemos que estar todos unidos”, expresó el jefe comunal.

Un llamado a defender el territorio

Barenghi vinculó la historia de resistencia de la comunidad Mapuche con los desafíos actuales relacionados con la propiedad y el cuidado de las tierras argentinas.

En su discurso, remarcó que la defensa del territorio debe trascender las diferencias y convertirse en una causa común.

El intendente destacó la trayectoria de la Antigua Comunidad Mapuche Melinao y el esfuerzo realizado para mantener vigentes sus costumbres, ceremonias y valores a lo largo del tiempo.

El acompañamiento del Municipio

Durante la jornada, Barenghi también ratificó el respaldo de la Municipalidad de Bragado a la Fiesta de la Pachamama.

“Gracias a todos los que hacen posible que esta ceremonia siga ampliándose y siga reivindicando esta tradición. Quiero expresarle a toda la comunidad que el municipio va a seguir acompañando esta Fiesta”, afirmó.

El jefe comunal valoró el trabajo de quienes sostienen la celebración y destacó su importancia para preservar la memoria y la identidad cultural de la comunidad.

Una ceremonia que continúa un legado

La Fiesta de la Pachamama continúa con la obra del recordado Lonko Máximo Coñequir, quien fue uno de los principales impulsores de la celebración en Olascoaga.

La jornada volvió a reunir a familias, referentes comunitarios, autoridades y vecinos de toda la región para renovar una tradición vinculada con el respeto por la tierra y la cultura Mapuche.

Amalia Coñequir, Lonko de la comunidad y referente de la Fiesta, agradeció la participación y el respaldo recibido.

“Gracias a todos los que nos acompañaron, esta ceremonia es muy importante para mantener viva a nuestra comunidad”, señaló.

El primer izamiento de la bandera Mapuche

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue el izamiento de la bandera Mapuche, que se realizó por primera vez durante la celebración.

La incorporación de la insignia se concretó en consonancia con la ordenanza aprobada recientemente por el Concejo Deliberante.

El gesto representó un reconocimiento institucional a la historia, la identidad y la presencia de la comunidad Mapuche en Olascoaga.

Inauguraron un nuevo SUM

En el marco de la jornada también quedó inaugurado un nuevo Salón de Usos Múltiples en el predio ferroviario de la localidad.

Del acto participaron el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y el senador provincial Germán Lago.

El espacio permitirá desarrollar actividades culturales, encuentros y propuestas comunitarias, ampliando la infraestructura disponible para los vecinos de Olascoaga.

Katopodis destacó el valor de la unidad

Durante la inauguración, Katopodis destacó la importancia de las celebraciones que permiten fortalecer los vínculos sociales en contextos complejos.

“Estas fiestas tienen un valor enorme porque vuelven a juntarnos como comunidad y acompañarnos en un momento difícil. Necesitamos más espacios que nos unan, que nos permitan recargar fuerzas para lo que viene y confiar en que, trabajando juntos, las cosas van a estar mejor”, afirmó.

Identidad, territorio y comunidad

La nueva edición de la Fiesta de la Pachamama combinó el homenaje a las tradiciones de la Antigua Comunidad Mapuche Melinao con nuevos avances institucionales y de infraestructura.

El discurso de Barenghi colocó en el centro de la jornada la defensa del territorio, la resistencia histórica de la comunidad y la necesidad de construir unidad frente a la extranjerización de las tierras.