Julián Álvarez: "La tierra no es un recurso más: es soberanía"

Desde redes sociales, el alcalde de Lanús, Julián Álvarez, recordó "En 2011, por definición política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se sancionó la Ley de Tierras Rurales que puso un límite a la compra de tierras en nuestro país por parte de extranjeros. En 2013 tuve la responsabilidad, como viceministro de Justicia de la Nación, de llevar adelante el Registro Nacional de Tierras Rurales que permitió regular y controlar que no se supere el tope legal del 15% establecido a nivel nacional, provincial y distrital".

"Hoy el gobierno de Javier Milei pretende no solo aumentar ese porcentaje, sino también eliminar los límites en el tercer nivel departamental, que alberga a municipios y comunas. Y ahí radica la cuestión: los departamentos estratégicos de la Argentina, donde hoy se emplazan nuestros recursos naturales más valiosos, podrían quedar en manos de extranjeros de manera irrestricta", cuestionó el mandamás.

Y marcó su postura: "La tierra no es un recurso más: es soberanía. Permitir que se desregule su venta en las zonas donde están nuestros bienes más importantes es hipotecar el futuro de las próximas generaciones. Por eso es fundamental que esta Ley no se apruebe".

Y cerró "¡No a la Ley de Extranjerización de Tierras! ¡Todos al Congreso a defender nuestra soberanía!".