Fernández: “Las personas con discapacidad son una prioridad”

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, anunció el inicio de la obra para construir un nuevo espacio destinado a Casa TEA en la localidad de Cuartel V.

El edificio estará ubicado en la intersección de La Música y Pinazo y permitirá fortalecer la atención, el acompañamiento y las distintas actividades destinadas a personas del espectro autista y a sus familias.

La iniciativa responde a una demanda histórica de la comunidad y busca garantizar mejores condiciones para el desarrollo de las propuestas que lleva adelante la organización.

Una obra incorporada como prioridad municipal

Durante el anuncio, Fernández explicó que el Municipio había intentado conseguir recursos externos para concretar el proyecto, pero no obtuvo el financiamiento necesario.

“Hace un tiempo buscamos financiamiento para llevar adelante la construcción de un espacio digno y no conseguimos. Pero decidimos en la planificación anual del Municipio, que este espacio es prioridad, las personas con discapacidad son una prioridad”, expresó la jefa comunal.

De esta manera, la obra fue incorporada a la planificación municipal con el objetivo de dar respuesta a una necesidad que llevaba tiempo pendiente.

“Esta obra no podía seguir esperando”

La intendenta destacó la importancia de avanzar con la construcción y reconoció que todavía existen otras demandas vinculadas con la discapacidad que requieren respuestas.

“Esta obra es justa y necesaria. Faltan muchas, pero esta no podía seguir esperando”, sostuvo Fernández.

La mandataria remarcó que la creación del nuevo espacio permitirá mejorar las condiciones en las que se desarrollan las actividades y ampliar el acompañamiento que reciben las familias.

Los espacios que tendrá la nueva sede

El proyecto contempla la construcción de un Salón de Usos Múltiples equipado con cocina.

También se realizará un baño adaptado para personas con movilidad reducida y un consultorio especializado.

La distribución del edificio fue pensada para favorecer la accesibilidad y brindar espacios adecuados para las diferentes propuestas terapéuticas y comunitarias.

Más actividades y abordajes terapéuticos

Las nuevas instalaciones permitirán expandir los abordajes terapéuticos que actualmente desarrolla Casa TEA.

Además, facilitarán la realización de talleres culturales, propuestas recreativas y otras actividades destinadas a fortalecer la autonomía, la integración y el bienestar de quienes concurren al espacio.

El proyecto también contempla iniciativas de huerta comunitaria y acciones vinculadas con el cuidado de animales.

Un espacio de referencia para las familias

Casa TEA fue fundada por Ana Rodríguez y tuvo como cofundadora a Liliana Mansilla.

Con el paso del tiempo, la organización se convirtió en un punto de referencia dentro del distrito para las personas del espectro autista y sus familias.

Su trabajo está orientado al acceso a derechos, la escucha activa y la contención integral de cientos de familias del pueblo de Moreno.

Una respuesta a una demanda histórica

Desde el Municipio señalaron que la nueva sede permitirá fortalecer la tarea que Casa TEA desarrolla diariamente en Cuartel V y en todo el distrito.

La obra busca brindar un espacio digno, accesible y preparado para acompañar las necesidades de las personas con discapacidad y sus entornos familiares.

Con el inicio de la construcción, la gestión municipal avanza en una iniciativa destinada a ampliar derechos y consolidar una red de acompañamiento comunitario.