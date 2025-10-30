La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra Guillermo Moreno, ex Secretario de Comercio durante el kirchnerismo. Concretamente, el máximo tribunal rechazó los recursos presentados por la defensa del exfuncionario y ratificó dos fallos en su contra: uno por amenazas coactivas durante una asamblea de Papel Prensa y otro por peculado e incitación a la violencia colectiva. Las sentencias, que implican penas de dos años y dos años y medio de prisión en suspenso y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Tras ello, la mandamás del distrito de Moreno, Mariel Fernández, expresó en su cuenta de X "El poder judicial al servicio de los poderes económicos: con la principal líder de la oposición injustamente presa (en referencia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner), ahora también condenan a otro dirigente peronista por enfrentar al poder real. Y al mismo tiempo absuelven a Macri, Caputo, Sturzenegger y Milei.. bochornoso".

"Mi solidaridad compañero Guillermo Moreno, condenado por peronista y por defender los intereses del pueblo argentino", agregó la intendenta en sus redes.

¿De qué se lo juzgó a Guillermo Moreno?

El primero de los casos juzgados pone el foco en la asamblea de accionistas de Papel Prensa del 12 de agosto de 2010. Según el expediente, durante dicha reunión el exfuncionario asistió representando los intereses del Estado. En medio de una discusión sobre la elección de autoridades de la comisión fiscalizadora, Moreno exhibió unos guantes de boxeo y un casco de sparring y finalmente se realizó la suspensión de la votación.

La causa fue impulsada por la Fiscalía 9 a cargo de Guillermo Marijuan, quien aseguró que “otra investigación llega a una condena”. El Tribunal Oral Federal 8 lo condenó en 2022 a dos años de prisión en suspenso y seis meses de inhabilitación por amenazas coactivas, con un fallo de mayoría firmado por los jueces Nicolás Toselli y Sabrina Namer. La magistrada Gabriela López Iñíguez se pronunció por la absolución.

El segundo proceso penal que confirmó ahora el máximo tribunal remite a la compra de cotillón partidario con consignas contra el Grupo Clarín, entre ellas la leyenda “Clarín miente”.

El Tribunal Oral Federal 7 lo condenó en octubre de 2017 a dos años y seis meses de prisión en suspenso y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de peculado en concurso real con incitación a la violencia colectiva. La condena fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en 2019, quedando ahora definitivamente firme tras el rechazo de los recursos de la defensa por parte de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En esa causa también resultaron condenados Fabián Dragone y Guillermo Cosentino, exdirectivos del Mercado Central.

