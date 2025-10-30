El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de entrega de 58 viviendas para familias de Villa Elvira, en La Plata. Lo hizo junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Silvina Batakis, y el intendente Julio Alak.

Detalles de las viviendas

A partir de una inversión de $5.735 millones, las casas entregadas en el barrio Ministerio completan un proyecto de 163 soluciones habitacionales.

Los trabajos incluyeron también la instalación de redes de luz, gas, agua potable y cloacas, además de obras complementarias como pavimento, veredas, luminarias y arbolado.

Los beneficiarios son trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires (IVBA).

Kicillof: "Sostenemos la política habitacional"

En ese marco, Kicillof afirmó: “Aún con todas las dificultades que debemos atravesar por un Gobierno nacional que paralizó toda la obra pública, en la provincia de Buenos Aires sostenemos una política habitacional que nos permite estar construyendo 8.000 casas para familias bonaerenses”.

“Lo hacemos porque la vivienda digna es un derecho consagrado en nuestro país hace mucho tiempo, pero requiere de un Estado presente que invierta y priorice el bienestar de nuestro pueblo”, añadió.

“Luego de la elección, el Gobierno nacional no se dispuso a mejorar las condiciones de vida de los argentinos: por el contrario, decidió profundizar el ajuste contra los trabajadores y continuar apostando por la timba financiera”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Cada una de las 16 mil obras de viviendas que paralizaron implican no solo sueños que se postergan, sino también una crisis del empleo en un sector como la construcción, que es clave para impulsar la actividad económica”.

Batakis: "El Estado provincial sigue trabajando para ser más eficiente frente a las necesidades de la gente"

Por su parte, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, remarcó: “El Estado provincial sigue trabajando para ser más eficiente frente a las necesidades de la gente: este barrio es una muestra concreta de que con articulación y compromiso de la administración pública las respuestas llegan y las familias pueden cumplir sus objetivos”.

Alak habló de un sueño hecho realidad

“El Gobierno bonaerense hizo realidad el sueño de estas 58 familias de acceder a la vivienda propia: este es el resultado de una Provincia y un municipio que trabajan juntos para dar soluciones”, resaltó el intendente del distrito de La Plata, Julio Alak.

Acompañaron al Gobernador en la entrega la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; el subadministrador del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo; la escribana General de Gobierno, Paula Sidoti; el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi; funcionarios y funcionarias municipales.

Más viviendas

Por otro lado, cabe recordar que la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis; el intendente de La Plata, Julio Alak y los titulares del gremio UOM, firmaron un acuerdo para dar inicio a un nuevo barrio en Villa Garibaldi. El objetivo es promover el acceso a la vivienda única, por eso se firmó el acuerdo de traspaso de tierras en las que se construirán 66 nuevas viviendas.