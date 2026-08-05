Boto recibió a los ministros Costa y Rodríguez en el marco de una nueva Ronda de Negocios Internacional en Luján

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, junto al municipio de Luján y con apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), llevaron adelante una Ronda de Negocios Internacional que contó con 78 pymes bonaerenses productoras de autopartes y de maquinaria agrícola, y que dio lugar a más de 360 entrevistas de negocios con potenciales compradores internacionales. El encuentro, realizado en el Museo de Bellas Artes "Fernán Félix de Amador" de Luján, tuvo como principal objetivo promover la producción provincial y potenciar sus exportaciones.

La actividad, encabezada por el ministro de la cartera productiva, Augusto Costa, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, y el intendente de local, Leonardo Boto, contó con la participación de 15 importadores de Bolivia, Bulgaria, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, que llegaron a la Provincia interesados en vincularse con la oferta productiva industrial bonaerense de los sectores autopartes y maquinaria agrícola.

Vale destacar que la convocatoria estuvo dirigida tanto a empresas con trayectoria en el comercio exterior como a aquellas que deseaban iniciar su camino en los mercados internacionales.

Esta Ronda de Negocios forma parte de las distintas políticas públicas de incentivo a las exportaciones que impulsa el gobernador Axel Kicillof, a través del mencionado ministro Augusto Costa.

El propio Costa manifestó la importancia que tienen este tipo de encuentros: “Frente al escenario de desindustrialización que propone el gobierno de Milei, la provincia de Buenos Aires toma otra decisión: sostener una política industrial activa, sectorial y territorial. La maquinaria agrícola y las autopartes son sectores estratégicos porque integran cadenas de valor, generan empleo calificado, incorporan tecnología y expresan el potencial productivo de nuestros municipios. Por eso, en este contexto tan adverso, impulsamos las Rondas de Negocios internacionales como herramientas fundamentales para abrir nuevos mercados, construir vínculos comerciales, potenciar las exportaciones y acercar la producción bonaerense al mundo”.

Por su parte, el ministro Javier Rodríguez, destacó: “La industria de maquinaria agrícola, la metalmecánica y la industria de autopartes tiene sus orígenes en la Argentina hacia fines del siglo XIX; es decir que es una industria fuertemente arraigada, en muchísimos casos, con una fuerte presencia de empresas pymes que han ido buscando permanentemente su calidad. Y lo que más valoramos de esta trayectoria industrial tiene que ver con la calidad de la producción, con la calidad del producto”. Y remarcó: “Estamos convencidos, como la Provincia que es el motor productivo de la Argentina, que es esa calidad industrial lo que nos permite ser competitivos y poder presentarnos a nivel internacional”.

Esta actividad de promoción comercial busca acercar a las pymes bonaerenses a los mercados regionales. Asimismo es un espacio exclusivo para que las pequeñas y medianas empresas puedan diversificar sus ventas y cruzar fronteras con éxito.

Del evento participaron también la subsecretaria de Industria y PyMEs, Mariela Bembi; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; la subsecretaria de Priorización y Seguimiento económico y productivo, Ayelen Borda; el Secretario de Desarrollo Económico, Juan Pablo Redondo, y la Subsecretaria de Industria y Desarrollo Sostenible, Emiliana Irrazábal Borghi.